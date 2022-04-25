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Роспотребнадзор: вышки сотовой связи опасно размещать на территории школ - РИА Новости, 25.04.2022
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Роспотребнадзор: вышки сотовой связи опасно размещать на территории школ
Роспотребнадзор: вышки сотовой связи опасно размещать на территории школ - РИА Новости, 25.04.2022
Роспотребнадзор: вышки сотовой связи опасно размещать на территории школ
Роспотребнадзор получил обращение от операторов связи с просьбой исключить из санитарных правил ограничение на размещение базовых станций на территории... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:03
2022-04-25T12:04
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
технологии
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор получил обращение от операторов связи с просьбой исключить из санитарных правил ограничение на размещение базовых станций на территории образовательных учреждений, размещение таких объектов на территории школ и детских садов чревато рисками для здоровья детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что операторы связи попросили Минцифры и Роспотребнадзор исключить из санитарно-эпидемиологических требований ограничение на размещение базовых станций на территории образовательных учреждений и организаций отдыха детей и молодежи."Да, получили (обращение). Ответ направлен в установленном законом порядке. Согласно действующим нормам СанПина размещение объектов, функционально не связанных с образовательной деятельностью, на территории общеобразовательных организаций не допускается", - говорится в сообщении.Запрет на размещение вышек сотовой связи на территории школ и детских садов действует с 2010 года, а с 2021 года эта норма распространяется на вузы и колледжи, отметили в ведомстве.Нарушение данной нормы чревато серьезными рисками для здоровья детей, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), технологии
12:03 25.04.2022 (обновлено: 12:04 25.04.2022)
 
Роспотребнадзор: вышки сотовой связи опасно размещать на территории школ

Роспотребнадзор: вышки сотовой связи на территории школ создают риски для здоровья детей

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВышки сотовой связи на крыше дома
Вышки сотовой связи на крыше дома - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вышки сотовой связи на крыше дома. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор получил обращение от операторов связи с просьбой исключить из санитарных правил ограничение на размещение базовых станций на территории образовательных учреждений, размещение таких объектов на территории школ и детских садов чревато рисками для здоровья детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что операторы связи попросили Минцифры и Роспотребнадзор исключить из санитарно-эпидемиологических требований ограничение на размещение базовых станций на территории образовательных учреждений и организаций отдыха детей и молодежи.
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"Да, получили (обращение). Ответ направлен в установленном законом порядке. Согласно действующим нормам СанПина размещение объектов, функционально не связанных с образовательной деятельностью, на территории общеобразовательных организаций не допускается", - говорится в сообщении.
Запрет на размещение вышек сотовой связи на территории школ и детских садов действует с 2010 года, а с 2021 года эта норма распространяется на вузы и колледжи, отметили в ведомстве.
Нарушение данной нормы чревато серьезными рисками для здоровья детей, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Технологии
 
 
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