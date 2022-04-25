https://ria.ru/20220425/vyshki-1785284305.html

Роспотребнадзор: вышки сотовой связи опасно размещать на территории школ

Роспотребнадзор: вышки сотовой связи опасно размещать на территории школ - РИА Новости, 25.04.2022

Роспотребнадзор: вышки сотовой связи опасно размещать на территории школ

Роспотребнадзор получил обращение от операторов связи с просьбой исключить из санитарных правил ограничение на размещение базовых станций на территории... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:03

2022-04-25T12:03

2022-04-25T12:04

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

технологии

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор получил обращение от операторов связи с просьбой исключить из санитарных правил ограничение на размещение базовых станций на территории образовательных учреждений, размещение таких объектов на территории школ и детских садов чревато рисками для здоровья детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что операторы связи попросили Минцифры и Роспотребнадзор исключить из санитарно-эпидемиологических требований ограничение на размещение базовых станций на территории образовательных учреждений и организаций отдыха детей и молодежи."Да, получили (обращение). Ответ направлен в установленном законом порядке. Согласно действующим нормам СанПина размещение объектов, функционально не связанных с образовательной деятельностью, на территории общеобразовательных организаций не допускается", - говорится в сообщении.Запрет на размещение вышек сотовой связи на территории школ и детских садов действует с 2010 года, а с 2021 года эта норма распространяется на вузы и колледжи, отметили в ведомстве.Нарушение данной нормы чревато серьезными рисками для здоровья детей, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20220425/svyaz-1785242102.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), технологии