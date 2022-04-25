https://ria.ru/20220425/vyshki-1785284305.html
Роспотребнадзор: вышки сотовой связи опасно размещать на территории школ
Роспотребнадзор: вышки сотовой связи опасно размещать на территории школ - РИА Новости, 25.04.2022
Роспотребнадзор: вышки сотовой связи опасно размещать на территории школ
Роспотребнадзор получил обращение от операторов связи с просьбой исключить из санитарных правил ограничение на размещение базовых станций на территории... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:03
2022-04-25T12:03
2022-04-25T12:04
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761535640_0:0:2958:1664_1920x0_80_0_0_11d5fac0bf2610c20a91b0d6d054e890.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор получил обращение от операторов связи с просьбой исключить из санитарных правил ограничение на размещение базовых станций на территории образовательных учреждений, размещение таких объектов на территории школ и детских садов чревато рисками для здоровья детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что операторы связи попросили Минцифры и Роспотребнадзор исключить из санитарно-эпидемиологических требований ограничение на размещение базовых станций на территории образовательных учреждений и организаций отдыха детей и молодежи."Да, получили (обращение). Ответ направлен в установленном законом порядке. Согласно действующим нормам СанПина размещение объектов, функционально не связанных с образовательной деятельностью, на территории общеобразовательных организаций не допускается", - говорится в сообщении.Запрет на размещение вышек сотовой связи на территории школ и детских садов действует с 2010 года, а с 2021 года эта норма распространяется на вузы и колледжи, отметили в ведомстве.Нарушение данной нормы чревато серьезными рисками для здоровья детей, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20220425/svyaz-1785242102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761535640_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_4ed89a1d0d07ba45538d815859c43c92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), технологии
12:03 25.04.2022 (обновлено: 12:04 25.04.2022)
Роспотребнадзор: вышки сотовой связи опасно размещать на территории школ
Роспотребнадзор: вышки сотовой связи на территории школ создают риски для здоровья детей
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор получил обращение от операторов связи с просьбой исключить из санитарных правил ограничение на размещение базовых станций на территории образовательных учреждений, размещение таких объектов на территории школ и детских садов чревато рисками для здоровья детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что операторы связи попросили Минцифры и Роспотребнадзор
исключить из санитарно-эпидемиологических требований ограничение на размещение базовых станций на территории образовательных учреждений и организаций отдыха детей и молодежи.
"Да, получили (обращение). Ответ направлен в установленном законом порядке. Согласно действующим нормам СанПина размещение объектов, функционально не связанных с образовательной деятельностью, на территории общеобразовательных организаций не допускается", - говорится в сообщении.
Запрет на размещение вышек сотовой связи на территории школ и детских садов действует с 2010 года, а с 2021 года эта норма распространяется на вузы и колледжи, отметили в ведомстве.
Нарушение данной нормы чревато серьезными рисками для здоровья детей, подчеркнули в Роспотребнадзоре.