https://ria.ru/20220425/vybory-1785401434.html
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначили на 8 мая
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначили на 8 мая - РИА Новости, 25.04.2022
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначили на 8 мая
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначен на 8 мая, сообщила РИА Новости председатель Государственного комитета информации и печати республики... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T20:39
2022-04-25T20:39
2022-04-25T20:52
южная осетия
алан гаглоев
анатолий бибилов
в мире
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ЦХИНВАЛ, 25 апр - РИА Новости. Второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначен на 8 мая, сообщила РИА Новости председатель Государственного комитета информации и печати республики Мария Котаева.Ранее в ЦИК сообщили, что ждут решение Верховного суда на жалобу избирателей, потребовавших переноса второго тура президентских выборов, который был назначен на 28 апреля."ЦИК назначил дату повторного голосования президентских выборов на 8 мая", - сказала Котаева.По ее словам, ЦИК при назначении даты руководствовался решением суда, который ссылается на пункт 2 статьи 10 Конституционного закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия", которая гласит, что голосование назначается исключительно на воскресенье и не допускается голосование на праздничный день.Выборы президента Южной Осетии состоялись 10 апреля. На пост президента претендуют два кандидата — лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев, набравший в первом туре 38,55% голосов, и президент Анатолий Бибилов, у которого 34,95%.
https://ria.ru/20220420/nalogi-1784415817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная осетия, алан гаглоев, анатолий бибилов, в мире
20:39 25.04.2022 (обновлено: 20:52 25.04.2022)
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначили на 8 мая
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначили на 8 мая
ЦХИНВАЛ, 25 апр - РИА Новости. Второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначен на 8 мая, сообщила РИА Новости председатель Государственного комитета информации и печати республики Мария Котаева.
Ранее в ЦИК сообщили, что ждут решение Верховного суда на жалобу избирателей, потребовавших переноса второго тура президентских выборов, который был назначен на 28 апреля.
"ЦИК назначил дату повторного голосования президентских выборов на 8 мая", - сказала Котаева.
По ее словам, ЦИК при назначении даты руководствовался решением суда, который ссылается на пункт 2 статьи 10 Конституционного закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия", которая гласит, что голосование назначается исключительно на воскресенье и не допускается голосование на праздничный день.
Выборы президента Южной Осетии
состоялись 10 апреля. На пост президента претендуют два кандидата — лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев
, набравший в первом туре 38,55% голосов, и президент Анатолий Бибилов
, у которого 34,95%.