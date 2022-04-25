https://ria.ru/20220425/vybory-1785401434.html

Второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначили на 8 мая

Второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначили на 8 мая - РИА Новости, 25.04.2022

Второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначили на 8 мая

Второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначен на 8 мая, сообщила РИА Новости председатель Государственного комитета информации и печати республики... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T20:39

2022-04-25T20:39

2022-04-25T20:52

южная осетия

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в мире

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ЦХИНВАЛ, 25 апр - РИА Новости. Второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначен на 8 мая, сообщила РИА Новости председатель Государственного комитета информации и печати республики Мария Котаева.Ранее в ЦИК сообщили, что ждут решение Верховного суда на жалобу избирателей, потребовавших переноса второго тура президентских выборов, который был назначен на 28 апреля."ЦИК назначил дату повторного голосования президентских выборов на 8 мая", - сказала Котаева.По ее словам, ЦИК при назначении даты руководствовался решением суда, который ссылается на пункт 2 статьи 10 Конституционного закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия", которая гласит, что голосование назначается исключительно на воскресенье и не допускается голосование на праздничный день.Выборы президента Южной Осетии состоялись 10 апреля. На пост президента претендуют два кандидата — лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев, набравший в первом туре 38,55% голосов, и президент Анатолий Бибилов, у которого 34,95%.

https://ria.ru/20220420/nalogi-1784415817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

южная осетия, алан гаглоев, анатолий бибилов, в мире