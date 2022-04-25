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Второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначили на 8 мая - РИА Новости, 25.04.2022
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Второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначили на 8 мая
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначили на 8 мая - РИА Новости, 25.04.2022
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначили на 8 мая
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначен на 8 мая, сообщила РИА Новости председатель Государственного комитета информации и печати республики... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T20:39
2022-04-25T20:52
южная осетия
алан гаглоев
анатолий бибилов
в мире
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ЦХИНВАЛ, 25 апр - РИА Новости. Второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначен на 8 мая, сообщила РИА Новости председатель Государственного комитета информации и печати республики Мария Котаева.Ранее в ЦИК сообщили, что ждут решение Верховного суда на жалобу избирателей, потребовавших переноса второго тура президентских выборов, который был назначен на 28 апреля."ЦИК назначил дату повторного голосования президентских выборов на 8 мая", - сказала Котаева.По ее словам, ЦИК при назначении даты руководствовался решением суда, который ссылается на пункт 2 статьи 10 Конституционного закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия", которая гласит, что голосование назначается исключительно на воскресенье и не допускается голосование на праздничный день.Выборы президента Южной Осетии состоялись 10 апреля. На пост президента претендуют два кандидата — лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев, набравший в первом туре 38,55% голосов, и президент Анатолий Бибилов, у которого 34,95%.
https://ria.ru/20220420/nalogi-1784415817.html
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южная осетия, алан гаглоев, анатолий бибилов, в мире
20:39 25.04.2022 (обновлено: 20:52 25.04.2022)
 
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначили на 8 мая

Второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначили на 8 мая

© РИА Новости / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкНа выборах главы республики на избирательном участке №6 в Цхинвале
На выборах главы республики на избирательном участке №6 в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Наталья Айриян
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На выборах главы республики на избирательном участке №6 в Цхинвале. Архивное фото
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ЦХИНВАЛ, 25 апр - РИА Новости. Второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначен на 8 мая, сообщила РИА Новости председатель Государственного комитета информации и печати республики Мария Котаева.
Ранее в ЦИК сообщили, что ждут решение Верховного суда на жалобу избирателей, потребовавших переноса второго тура президентских выборов, который был назначен на 28 апреля.
Кандидат на пост президента Южной Осетии Алан Гаглоев во время пресс-подхода на избирательном участке №23 в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 09:08
В Южной Осетии пообещали не жить за счет российских налогоплательщиков
"ЦИК назначил дату повторного голосования президентских выборов на 8 мая", - сказала Котаева.
По ее словам, ЦИК при назначении даты руководствовался решением суда, который ссылается на пункт 2 статьи 10 Конституционного закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия", которая гласит, что голосование назначается исключительно на воскресенье и не допускается голосование на праздничный день.
Выборы президента Южной Осетии состоялись 10 апреля. На пост президента претендуют два кандидата — лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев, набравший в первом туре 38,55% голосов, и президент Анатолий Бибилов, у которого 34,95%.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 01:00
Бибилов заявил, что Южная Осетия должна быть с Россией
 
Южная ОсетияАлан ГаглоевАнатолий БибиловВ мире
 
 
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