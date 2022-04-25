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Макрон лидирует после подсчета 90 процентов голосов
Макрон лидирует после подсчета 90 процентов голосов - РИА Новости, 25.04.2022
Макрон лидирует после подсчета 90 процентов голосов
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 56,54 процента, сообщает МВД страны по итогам подсчета 90 процентов РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T00:45
2022-04-25T00:45
2022-04-25T01:09
в мире
франция
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марин ле пен
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 25 апр — РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 56,54 процента, сообщает МВД страны по итогам подсчета 90 процентов голосов.Соперница Макрона, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получает 43,46 процента. Она уже признала поражение, но пообещала продолжить выполнять свои обязательства перед французами. В частности, Ле Пен заявила, что ее политическое движение начнет большую борьбу на выборах в парламент.Голосование завершилось в 20:00 по местному времени (21:00 мск).Президент Франции избирается на пять лет. В голосовании могут принять участие около 49 миллионов граждан. Первый тур прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. В первом туре действующий глава государства набрал 27,84 процента голосов, лидер "Национального объединения" — 23,15 процента.Председатель Конституционного суда Франции официально объявит об итогах голосования 27 апреля.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, выборы президента франции — 2022, марин ле пен, эммануэль макрон
00:45 25.04.2022 (обновлено: 01:09 25.04.2022)
Макрон лидирует после подсчета 90 процентов голосов
Эммануэль Макрон набирает 56,54%, Марин Ле Пен — 43,46% по итогам подсчета 90% голосов
ПАРИЖ, 25 апр — РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 56,54 процента, сообщает МВД страны по итогам подсчета 90 процентов голосов.
Соперница Макрона, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получает 43,46 процента. Она уже признала поражение, но пообещала продолжить выполнять свои обязательства перед французами. В частности, Ле Пен заявила, что ее политическое движение начнет большую борьбу на выборах в парламент.
Голосование завершилось в 20:00 по местному времени (21:00 мск).
Президент Франции
избирается на пять лет. В голосовании могут принять участие около 49 миллионов граждан. Первый тур прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон
и Ле Пен. В первом туре действующий глава государства набрал 27,84 процента голосов, лидер "Национального объединения" — 23,15 процента.
Председатель Конституционного суда Франции официально объявит об итогах голосования 27 апреля.