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В МИД назвали условие новой очной встречи российской и украинской делегаций
В МИД назвали условие новой очной встречи российской и украинской делегаций - РИА Новости, 25.04.2022
В МИД назвали условие новой очной встречи российской и украинской делегаций
Очная встреча делегаций России и Украины может состояться, как только будут содержательные договоренности, пока их нет, заявил в понедельник замглавы МИД РФ... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:44
2022-04-25T11:44
2022-04-25T11:59
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей руденко
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Очная встреча делегаций России и Украины может состояться, как только будут содержательные договоренности, пока их нет, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Как только у нас будут содержательные договоренности, по которым можно провести предметный обмен мнениями, тогда этот вопрос будет рассматриваться. Пока такого нет", - сказал Руденко журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко, ситуация в днр и лнр
11:44 25.04.2022 (обновлено: 11:59 25.04.2022)
В МИД назвали условие новой очной встречи российской и украинской делегаций
Руденко: для встречи делегаций Москвы и Киева нужны содержательные договоренности