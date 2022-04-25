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В МИД назвали условие новой очной встречи российской и украинской делегаций - РИА Новости, 25.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/vstrecha-1785278485.html
В МИД назвали условие новой очной встречи российской и украинской делегаций
В МИД назвали условие новой очной встречи российской и украинской делегаций - РИА Новости, 25.04.2022
В МИД назвали условие новой очной встречи российской и украинской делегаций
Очная встреча делегаций России и Украины может состояться, как только будут содержательные договоренности, пока их нет, заявил в понедельник замглавы МИД РФ... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:44
2022-04-25T11:59
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей руденко
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Очная встреча делегаций России и Украины может состояться, как только будут содержательные договоренности, пока их нет, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Как только у нас будут содержательные договоренности, по которым можно провести предметный обмен мнениями, тогда этот вопрос будет рассматриваться. Пока такого нет", - сказал Руденко журналистам.
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россия, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко, ситуация в днр и лнр
11:44 25.04.2022 (обновлено: 11:59 25.04.2022)
 
В МИД назвали условие новой очной встречи российской и украинской делегаций

Руденко: для встречи делегаций Москвы и Киева нужны содержательные договоренности

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Очная встреча делегаций России и Украины может состояться, как только будут содержательные договоренности, пока их нет, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Как только у нас будут содержательные договоренности, по которым можно провести предметный обмен мнениями, тогда этот вопрос будет рассматриваться. Пока такого нет", - сказал Руденко журналистам.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Андрей РуденкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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