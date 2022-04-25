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В МИД назвали условие новой очной встречи российской и украинской делегаций

В МИД назвали условие новой очной встречи российской и украинской делегаций - РИА Новости, 25.04.2022

В МИД назвали условие новой очной встречи российской и украинской делегаций

Очная встреча делегаций России и Украины может состояться, как только будут содержательные договоренности, пока их нет, заявил в понедельник замглавы МИД РФ... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T11:44

2022-04-25T11:44

2022-04-25T11:59

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

андрей руденко

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Очная встреча делегаций России и Украины может состояться, как только будут содержательные договоренности, пока их нет, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Как только у нас будут содержательные договоренности, по которым можно провести предметный обмен мнениями, тогда этот вопрос будет рассматриваться. Пока такого нет", - сказал Руденко журналистам.

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Кирилл Волков

россия, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко, ситуация в днр и лнр