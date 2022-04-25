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Подмосковные врачи осмотрели более двухсот детей из Донбасса - РИА Новости, 25.04.2022
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Подмосковные врачи осмотрели более двухсот детей из Донбасса
Подмосковные врачи осмотрели более двухсот детей из Донбасса - РИА Новости, 25.04.2022
Подмосковные врачи осмотрели более двухсот детей из Донбасса
Врачи из Московской области осмотрели более 200 детей из ДНР и ЛНР, сообщили в региональном минздраве. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:33
2022-04-25T15:33
московская область (подмосковье)
донецкая народная республика
луганская народная республика
светлана стригункова
общество
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Врачи из Московской области осмотрели более 200 детей из ДНР и ЛНР, сообщили в региональном минздраве."В рамках таких выездов в подмосковные пункты временного размещения наши врачи осмотрели уже более 200 детей (из ДНР и ЛНР - ред.). Если у ребенка выявят какую-либо патологию, то его направят в одно из наших медучреждений для прохождения более глубокой диагностики и выбора подходящей тактики лечения. Всего для прохождения дополнительных обследований были направлены 12 детей", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой в сообщении.Осмотр детей из ДНР и ЛНР проводили врачи Научно-исследовательского клинического института детства минздрава Московской области, уточнили в министерстве.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
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московская область (подмосковье), донецкая народная республика, луганская народная республика, светлана стригункова , общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию
15:33 25.04.2022
 
Подмосковные врачи осмотрели более двухсот детей из Донбасса

Врачи из Московской области осмотрели более двухсот детей из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВолонтеры помогают донести личные вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР в Подольске
Волонтеры помогают донести личные вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР в Подольске - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Волонтеры помогают донести личные вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР в Подольске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Врачи из Московской области осмотрели более 200 детей из ДНР и ЛНР, сообщили в региональном минздраве.
"В рамках таких выездов в подмосковные пункты временного размещения наши врачи осмотрели уже более 200 детей (из ДНР и ЛНР - ред.). Если у ребенка выявят какую-либо патологию, то его направят в одно из наших медучреждений для прохождения более глубокой диагностики и выбора подходящей тактики лечения. Всего для прохождения дополнительных обследований были направлены 12 детей", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой в сообщении.
Жители Донбасса - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 13:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин попросил Генпрокуратуру помочь беженцам из Донбасса
Осмотр детей из ДНР и ЛНР проводили врачи Научно-исследовательского клинического института детства минздрава Московской области, уточнили в министерстве.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
 
Московская область (Подмосковье)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСветлана СтригунковаОбществоЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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