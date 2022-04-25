https://ria.ru/20220425/vrachi-1785331813.html
Подмосковные врачи осмотрели более двухсот детей из Донбасса
Подмосковные врачи осмотрели более двухсот детей из Донбасса - РИА Новости, 25.04.2022
Подмосковные врачи осмотрели более двухсот детей из Донбасса
Врачи из Московской области осмотрели более 200 детей из ДНР и ЛНР, сообщили в региональном минздраве. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:33
2022-04-25T15:33
2022-04-25T15:33
московская область (подмосковье)
донецкая народная республика
луганская народная республика
светлана стригункова
общество
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Врачи из Московской области осмотрели более 200 детей из ДНР и ЛНР, сообщили в региональном минздраве."В рамках таких выездов в подмосковные пункты временного размещения наши врачи осмотрели уже более 200 детей (из ДНР и ЛНР - ред.). Если у ребенка выявят какую-либо патологию, то его направят в одно из наших медучреждений для прохождения более глубокой диагностики и выбора подходящей тактики лечения. Всего для прохождения дополнительных обследований были направлены 12 детей", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой в сообщении.Осмотр детей из ДНР и ЛНР проводили врачи Научно-исследовательского клинического института детства минздрава Московской области, уточнили в министерстве.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
https://ria.ru/20220425/bezhentsy-1785308362.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), донецкая народная республика, луганская народная республика, светлана стригункова , общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию
Подмосковные врачи осмотрели более двухсот детей из Донбасса
Врачи из Московской области осмотрели более двухсот детей из ДНР и ЛНР