https://ria.ru/20220425/vrachi-1785331813.html

Подмосковные врачи осмотрели более двухсот детей из Донбасса

Подмосковные врачи осмотрели более двухсот детей из Донбасса - РИА Новости, 25.04.2022

Подмосковные врачи осмотрели более двухсот детей из Донбасса

Врачи из Московской области осмотрели более 200 детей из ДНР и ЛНР, сообщили в региональном минздраве. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T15:33

2022-04-25T15:33

2022-04-25T15:33

московская область (подмосковье)

донецкая народная республика

луганская народная республика

светлана стригункова

общество

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Врачи из Московской области осмотрели более 200 детей из ДНР и ЛНР, сообщили в региональном минздраве."В рамках таких выездов в подмосковные пункты временного размещения наши врачи осмотрели уже более 200 детей (из ДНР и ЛНР - ред.). Если у ребенка выявят какую-либо патологию, то его направят в одно из наших медучреждений для прохождения более глубокой диагностики и выбора подходящей тактики лечения. Всего для прохождения дополнительных обследований были направлены 12 детей", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой в сообщении.Осмотр детей из ДНР и ЛНР проводили врачи Научно-исследовательского клинического института детства минздрава Московской области, уточнили в министерстве.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

https://ria.ru/20220425/bezhentsy-1785308362.html

московская область (подмосковье)

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

московская область (подмосковье), донецкая народная республика, луганская народная республика, светлана стригункова , общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию