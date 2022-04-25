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Володин прокомментировал слова Зеленского о небывалой войне на Украине - РИА Новости, 25.04.2022
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Володин прокомментировал слова Зеленского о небывалой войне на Украине
Володин прокомментировал слова Зеленского о небывалой войне на Украине - РИА Новости, 25.04.2022
Володин прокомментировал слова Зеленского о небывалой войне на Украине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что если бы Россия вела полномасштабную войну на Украине, она давно бы закончилась, происходящее там - это специальная... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:23
2022-04-25T13:23
россия
украина
донбасс
госдума рф
вячеслав володин
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что если бы Россия вела полномасштабную войну на Украине, она давно бы закончилась, происходящее там - это специальная военная операция, российские солдаты и офицеры освобождают гражданских, жертвуя своими жизнями.Так председатель Госдумы прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что "эту войну нельзя ни с какой сравнить в 20 веке, такой войны еще не было"."Это специальная военная операция. Если бы Россия вела полномасштабную войну, всё давно закончилось бы. Примени мы привычную для США тактику ведения боевых действий - "утюжить" города ковровыми бомбардировками, оставляя после себя выжженную землю, как это делали "самые демократичные в мире ВВС" в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии", - написал Володин в своем Telegram-канале.Парламентарий отметил, что российские солдаты и офицеры не убивают, а освобождают гражданских, жертвуя своими жизнями. "Наши военнослужащие делают всё, чтобы сберечь мирных жителей. Очаги сопротивления неонацистов ликвидируются точечно. Это связано с рисками для жизни. Националисты ведут боевые действия в городах, в плотной жилой застройке, где прикрываются живым щитом, берут в заложники женщин и детей", - добавил он.По его словам, в этих непростых условиях принимаются гуманные решения, как, например, в ситуации с "Азовсталью", когда организуются гуманитарные коридоры. "Но об этом Зеленский умалчивает. Поступать так может только несамостоятельный президент, отдавший управление страной Вашингтону и думающий лишь, как сохранить личную власть, а не жизни граждан Украины", - подчеркнул Володин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220424/zelenskiy-1785178199.html
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россия, украина, донбасс, госдума рф, вячеслав володин, владимир зеленский, владимир путин
13:23 25.04.2022
 
Володин прокомментировал слова Зеленского о небывалой войне на Украине

Володин: если бы Россия вела полномасштабную войну на Украине, она давно бы закончилась

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что если бы Россия вела полномасштабную войну на Украине, она давно бы закончилась, происходящее там - это специальная военная операция, российские солдаты и офицеры освобождают гражданских, жертвуя своими жизнями.
Так председатель Госдумы прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что "эту войну нельзя ни с какой сравнить в 20 веке, такой войны еще не было".
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"Это специальная военная операция. Если бы Россия вела полномасштабную войну, всё давно закончилось бы. Примени мы привычную для США тактику ведения боевых действий - "утюжить" города ковровыми бомбардировками, оставляя после себя выжженную землю, как это делали "самые демократичные в мире ВВС" в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что российские солдаты и офицеры не убивают, а освобождают гражданских, жертвуя своими жизнями. "Наши военнослужащие делают всё, чтобы сберечь мирных жителей. Очаги сопротивления неонацистов ликвидируются точечно. Это связано с рисками для жизни. Националисты ведут боевые действия в городах, в плотной жилой застройке, где прикрываются живым щитом, берут в заложники женщин и детей", - добавил он.
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По его словам, в этих непростых условиях принимаются гуманные решения, как, например, в ситуации с "Азовсталью", когда организуются гуманитарные коридоры. "Но об этом Зеленский умалчивает. Поступать так может только несамостоятельный президент, отдавший управление страной Вашингтону и думающий лишь, как сохранить личную власть, а не жизни граждан Украины", - подчеркнул Володин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
РоссияУкраинаДонбассГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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