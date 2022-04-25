19:43 25.04.2022 (обновлено: 20:19 25.04.2022)
Володин прокомментировал планы Киева убить российских журналистов
Володин о планах СБУ убить журналистов: Украина стала террористическим государством
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя задержание неонацистов, обсуждавших планы покушений на журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, заявил, что Украина скатилась на путь террористического государства, "набрала оружия" и теперь несет опасность для мирных граждан и журналистов, "заказывая их" и организуя террористические акты.
"Украина скатилась на путь террористического государства, потеряла самостоятельность. Когда мы говорим о таких проявлениях, как террористический акт в отношении журналиста, отвечает за это (Владимир – ред.) Зеленский – президент страны, которая развязала войну против своего народа", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
Он отметил, что Украина не хочет вести диалог, "набрала оружия", поддерживает нацистскую идеологию, а также несет опасность в отношении мирных граждан, журналистов, "заказывая их", организуя террористические акты. "Конечно, мировое сообщество должно вмешаться – в первую очередь прекратить поставлять туда оружие и боеприпасы", - добавил парламентарий.
В понедельник ФСБ сообщила о задержании группы членов запрещенной в России неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power"* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.
Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине. Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.
* Запрещенная в России террористическая организация
Вчера, 15:45Соловьев прокомментировал планы Киева убить его