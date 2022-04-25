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Володин прокомментировал планы Киева убить российских журналистов - РИА Новости, 25.04.2022
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Володин прокомментировал планы Киева убить российских журналистов
Володин прокомментировал планы Киева убить российских журналистов - РИА Новости, 25.04.2022
Володин прокомментировал планы Киева убить российских журналистов
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя задержание неонацистов, обсуждавших планы покушений на журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой,... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T19:43
2022-04-25T20:19
вгтрк
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир соловьев (телеведущий)
евгений попов
ольга скабеева
маргарита симоньян
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя задержание неонацистов, обсуждавших планы покушений на журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, заявил, что Украина скатилась на путь террористического государства, "набрала оружия" и теперь несет опасность для мирных граждан и журналистов, "заказывая их" и организуя террористические акты.Он отметил, что Украина не хочет вести диалог, "набрала оружия", поддерживает нацистскую идеологию, а также несет опасность в отношении мирных граждан, журналистов, "заказывая их", организуя террористические акты. "Конечно, мировое сообщество должно вмешаться – в первую очередь прекратить поставлять туда оружие и боеприпасы", - добавил парламентарий.В понедельник ФСБ сообщила о задержании группы членов запрещенной в России неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power"* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине. Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220425/simonyan-1785392322.html
https://ria.ru/20220425/solovev-1785333242.html
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Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
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вгтрк, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир соловьев (телеведущий), евгений попов, ольга скабеева, маргарита симоньян, дмитрий киселев, в мире, происшествия, вячеслав володин, тигран кеосаян
19:43 25.04.2022 (обновлено: 20:19 25.04.2022)
 
Володин прокомментировал планы Киева убить российских журналистов

Володин о планах СБУ убить журналистов: Украина стала террористическим государством

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя задержание неонацистов, обсуждавших планы покушений на журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, заявил, что Украина скатилась на путь террористического государства, "набрала оружия" и теперь несет опасность для мирных граждан и журналистов, "заказывая их" и организуя террористические акты.
"Украина скатилась на путь террористического государства, потеряла самостоятельность. Когда мы говорим о таких проявлениях, как террористический акт в отношении журналиста, отвечает за это (Владимир – ред.) Зеленский – президент страны, которая развязала войну против своего народа", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
Он отметил, что Украина не хочет вести диалог, "набрала оружия", поддерживает нацистскую идеологию, а также несет опасность в отношении мирных граждан, журналистов, "заказывая их", организуя террористические акты. "Конечно, мировое сообщество должно вмешаться – в первую очередь прекратить поставлять туда оружие и боеприпасы", - добавил парламентарий.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 19:25
Симоньян прокомментировала информацию о планах Киева убить ее
В понедельник ФСБ сообщила о задержании группы членов запрещенной в России неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power"* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.
Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине. Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.
* Запрещенная в России террористическая организация
Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 15:45
Соловьев прокомментировал планы Киева убить его
 
ВГТРКРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир Соловьев (телеведущий)Евгений ПоповОльга СкабееваМаргарита СимоньянДмитрий КиселевВ миреПроисшествияВячеслав ВолодинТигран Кеосаян
 
 
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