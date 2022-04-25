https://ria.ru/20220425/volodin-1785394683.html

Володин прокомментировал планы Киева убить российских журналистов

Володин прокомментировал планы Киева убить российских журналистов - РИА Новости, 25.04.2022

Володин прокомментировал планы Киева убить российских журналистов

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя задержание неонацистов, обсуждавших планы покушений на журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой,... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T19:43

2022-04-25T19:43

2022-04-25T20:19

вгтрк

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир соловьев (телеведущий)

евгений попов

ольга скабеева

маргарита симоньян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_0:0:3509:1975_1920x0_80_0_0_835b640d6f8b74b972ad28de7e82f3ad.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя задержание неонацистов, обсуждавших планы покушений на журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, заявил, что Украина скатилась на путь террористического государства, "набрала оружия" и теперь несет опасность для мирных граждан и журналистов, "заказывая их" и организуя террористические акты.Он отметил, что Украина не хочет вести диалог, "набрала оружия", поддерживает нацистскую идеологию, а также несет опасность в отношении мирных граждан, журналистов, "заказывая их", организуя террористические акты. "Конечно, мировое сообщество должно вмешаться – в первую очередь прекратить поставлять туда оружие и боеприпасы", - добавил парламентарий.В понедельник ФСБ сообщила о задержании группы членов запрещенной в России неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power"* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине. Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220425/simonyan-1785392322.html

https://ria.ru/20220425/solovev-1785333242.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

вгтрк, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир соловьев (телеведущий), евгений попов, ольга скабеева, маргарита симоньян, дмитрий киселев, в мире, происшествия, вячеслав володин, тигран кеосаян