https://ria.ru/20220425/vmeshatelstvo-1785308488.html

Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела России извне

Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела России извне - РИА Новости, 25.04.2022

Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела России извне

Президент России Владимир Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела РФ извне и препятствовать распространению фейков в интернете. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T13:52

2022-04-25T13:52

2022-04-25T14:12

владимир путин

россия

генеральная прокуратура рф

общество

безопасность

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела РФ извне и препятствовать распространению фейков в интернете."Более активно необходимо бороться и с экстремизмом. Важно закрепить достигнутые на этом направлении положительные наработки. Решительно пресекать любые действия, направленные на вмешательство во внутренние дела России извне. На дестабилизацию нашего общества, разжигание ксенофобии, воинствующего национализма, межконфессиональной вражды", - сказал Путин в ходе коллегии Генпрокуратуры.Президент также призвал незамедлительно реагировать на факты распространения в интернете радикальной идеологии, фейков, провоцирующих нарушение общественного порядка и подготовку незаконных акций."Они часто в основном организуются из-за границы, по-разному организуются. Либо информация оттуда идет, либо деньги", - заключил он.

https://ria.ru/20220425/solovev-1785309537.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, генеральная прокуратура рф, общество, безопасность