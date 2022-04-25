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Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела России извне - РИА Новости, 25.04.2022
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Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела России извне
Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела России извне - РИА Новости, 25.04.2022
Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела России извне
Президент России Владимир Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела РФ извне и препятствовать распространению фейков в интернете. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:52
2022-04-25T14:12
владимир путин
россия
генеральная прокуратура рф
общество
безопасность
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела РФ извне и препятствовать распространению фейков в интернете."Более активно необходимо бороться и с экстремизмом. Важно закрепить достигнутые на этом направлении положительные наработки. Решительно пресекать любые действия, направленные на вмешательство во внутренние дела России извне. На дестабилизацию нашего общества, разжигание ксенофобии, воинствующего национализма, межконфессиональной вражды", - сказал Путин в ходе коллегии Генпрокуратуры.Президент также призвал незамедлительно реагировать на факты распространения в интернете радикальной идеологии, фейков, провоцирующих нарушение общественного порядка и подготовку незаконных акций."Они часто в основном организуются из-за границы, по-разному организуются. Либо информация оттуда идет, либо деньги", - заключил он.
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владимир путин, россия, генеральная прокуратура рф, общество, безопасность
13:52 25.04.2022 (обновлено: 14:12 25.04.2022)
 
Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела России извне

Президент Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела России извне

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела РФ извне и препятствовать распространению фейков в интернете.
"Более активно необходимо бороться и с экстремизмом. Важно закрепить достигнутые на этом направлении положительные наработки. Решительно пресекать любые действия, направленные на вмешательство во внутренние дела России извне. На дестабилизацию нашего общества, разжигание ксенофобии, воинствующего национализма, межконфессиональной вражды", - сказал Путин в ходе коллегии Генпрокуратуры.
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Президент также призвал незамедлительно реагировать на факты распространения в интернете радикальной идеологии, фейков, провоцирующих нарушение общественного порядка и подготовку незаконных акций.
"Они часто в основном организуются из-за границы, по-разному организуются. Либо информация оттуда идет, либо деньги", - заключил он.
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