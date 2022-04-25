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VK запустит российскую игровую площадку VK Play - РИА Новости, 25.04.2022
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VK запустит российскую игровую площадку VK Play
VK запустит российскую игровую площадку VK Play - РИА Новости, 25.04.2022
VK запустит российскую игровую площадку VK Play
VK запускает игровую площадку, объединяющую в себе маркетплейс, стриминг и сервис для киберспорта, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:56
2022-04-25T12:56
технологии
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. VK запускает игровую площадку, объединяющую в себе маркетплейс, стриминг и сервис для киберспорта, сообщает пресс-служба компании.В VK добавили, что в каталоге платформы представлены сотни игр — от легких головоломок до хардкорного экшена.Как уточнили в пресс-службе компании, пока VK Play доступен для персонального компьютера, но в планах выходы и на другие устройства."Площадка сделает киберспорт доступнее для всех категорий геймеров — от любителей до профессионалов. VK Play дает возможность организовывать киберспортивные трансляции и проводить собственные турниры — открытые или эксклюзивные", - отметили в VK.В сообщении уточняется, что объем российского игрового рынка в 2021 году составил 177 миллиардов рублей, а аудитория геймеров насчитывает более 80 миллионов человек.
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технологии, вконтакте
12:56 25.04.2022
 
VK запустит российскую игровую площадку VK Play

VK запустит российскую игровую площадку VK Play

© Фото : ВКонтактеЛоготип VK
Логотип VK - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Фото : ВКонтакте
Логотип VK
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. VK запускает игровую площадку, объединяющую в себе маркетплейс, стриминг и сервис для киберспорта, сообщает пресс-служба компании.
"VK запускает VK Play - эта площадка станет единой точкой доступа к игровому контенту. На старте в VK Play представлены каталог игр, облачный гейминг, стриминг и киберспорт. В будущем на площадке планируется запустить собственное медиа об игровой индустрии, расширить набор игровых сервисов и увеличить количество киберспортивных мероприятий", - говорится в сообщении.
В VK добавили, что в каталоге платформы представлены сотни игр — от легких головоломок до хардкорного экшена.
Как уточнили в пресс-службе компании, пока VK Play доступен для персонального компьютера, но в планах выходы и на другие устройства.
"Площадка сделает киберспорт доступнее для всех категорий геймеров — от любителей до профессионалов. VK Play дает возможность организовывать киберспортивные трансляции и проводить собственные турниры — открытые или эксклюзивные", - отметили в VK.
В сообщении уточняется, что объем российского игрового рынка в 2021 году составил 177 миллиардов рублей, а аудитория геймеров насчитывает более 80 миллионов человек.
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