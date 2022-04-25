https://ria.ru/20220425/vk-1785297514.html

VK запустит российскую игровую площадку VK Play

VK запустит российскую игровую площадку VK Play - РИА Новости, 25.04.2022

VK запустит российскую игровую площадку VK Play

VK запускает игровую площадку, объединяющую в себе маркетплейс, стриминг и сервис для киберспорта, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:56

2022-04-25T12:56

2022-04-25T12:56

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. VK запускает игровую площадку, объединяющую в себе маркетплейс, стриминг и сервис для киберспорта, сообщает пресс-служба компании.В VK добавили, что в каталоге платформы представлены сотни игр — от легких головоломок до хардкорного экшена.Как уточнили в пресс-службе компании, пока VK Play доступен для персонального компьютера, но в планах выходы и на другие устройства."Площадка сделает киберспорт доступнее для всех категорий геймеров — от любителей до профессионалов. VK Play дает возможность организовывать киберспортивные трансляции и проводить собственные турниры — открытые или эксклюзивные", - отметили в VK.В сообщении уточняется, что объем российского игрового рынка в 2021 году составил 177 миллиардов рублей, а аудитория геймеров насчитывает более 80 миллионов человек.

https://ria.ru/20220425/vk-1785240168.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

технологии, вконтакте