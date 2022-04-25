https://ria.ru/20220425/vk-1785240168.html

VK попросило правительство найти им вычислительную технику, пишут СМИ

VK попросило правительство найти им вычислительную технику, пишут СМИ - РИА Новости, 25.04.2022

VK попросило правительство найти им вычислительную технику, пишут СМИ

Компания VK из-за увеличения нагрузки на инфраструктуру попросила Минцифры РФ помочь с поиском вендора, который продал бы ей серверы и системы хранения данных,... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T08:27

2022-04-25T08:27

2022-04-25T13:55

экономика

технологии

россия

яндекс

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Компания VK из-за увеличения нагрузки на инфраструктуру попросила Минцифры РФ помочь с поиском вендора, который продал бы ей серверы и системы хранения данных, сообщает газета "Коммерсант".Источник газеты в правительстве рассказал, что VK на минувшей неделе направила в Минцифры письмо с просьбой помочь в закупке "десятков тысяч серверов". По словам собеседника "Коммерсанта", компания не может закупить на рынке коммерческие партии вычислительной техники, необходимой как для обеспечения текущей работы сервисов компании, так и для развития.В Минцифры подтвердили изданию получение письма, уточнив, что принимают соответствующие меры при участии Минпромторга.В VK рассказали "Коммерсанту", что наблюдают увеличение активности со стороны пользователей, что приводит к росту нагрузки на инфраструктуру, но заверили, что у компании "есть необходимый резерв мощностей для обеспечения бесперебойной работы сервисов на продолжительный период".Издание также делает вывод, что и другие крупные компании этой сферы экономики испытывают подобные сложности. Так, как сообщало и РИА Новости, компания "Яндекс" оповестила в четверг, что приостанавливает часть инвестиций внутри России и за ее пределами. В "Яндексе" "Коммерсант" заверили, что "на текущий момент обладают необходимыми технологическими ресурсами и запасами для работы сервисов".Ситуация обостряется тем, что просто приобрести иностранное оборудование, даже бывшее в употреблении, на рынке РФ уже негде, говорят его участники. "Серверы купить невозможно даже на вторичном рынке, подержанная техника разлетелась в начале марта, несмотря на заоблачные цены", - отметил один из собеседников издания. А скоро проблемы могут возникнуть и с российскими серверами: запасы процессоров "Байкал" и "Эльбрус", на которых они работают, заканчиваются, а новые поставки пока не планируются, заключает "Коммерсант".

https://ria.ru/20220419/vkontakte-1784357831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, технологии, россия, яндекс, санкции в отношении россии