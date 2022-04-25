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В МИД прокомментировали визит Блинкена и Остина в Киев

В МИД прокомментировали визит Блинкена и Остина в Киев - РИА Новости, 25.04.2022

В МИД прокомментировали визит Блинкена и Остина в Киев

В МИД России считают преждевременным говорить о том, как визит в Киев главы Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена может повлиять на... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:35

2022-04-25T12:35

2022-04-25T12:35

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ввс сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

ллойд остин

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В МИД России считают преждевременным говорить о том, как визит в Киев главы Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена может повлиять на российско-украинские переговоры, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Посмотрим по результатам визита и будем делать выводы", - сказал Руденко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Госсекретарь и министр обороны США посетили Киев в воскресенье. Блинкен и Остин заявили о постепенном возвращении американских дипломатов на Украину, которое начнется "на этой неделе". Кроме того, министры США объявили о выделении еще более 700 миллионов долларов в виде прямой и непрямой военной помощи Украине.Как пишет газета New York Times со ссылкой на представителя госдепа и минобороны, финансовая помощь в размере 713 миллионов долларов будет распределена среди Украины и стран Восточной Европы.Согласно изданию, поездка американских министров планировалась в условиях чрезвычайной секретности, поэтому Блинкен и Остин летели на грузовых самолетах ВВС США, их сопровождали небольшое число сотрудников министерств.Поездка Блинкена и Остина в Киев стала первым визитом высокопоставленных американских представителей на Украину с начала российской спецоперации

https://ria.ru/20220425/ssha-1785271847.html

https://ria.ru/20220425/ssha-1785256374.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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