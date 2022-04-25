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В МИД прокомментировали визит Блинкена и Остина в Киев - РИА Новости, 25.04.2022
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В МИД прокомментировали визит Блинкена и Остина в Киев
В МИД прокомментировали визит Блинкена и Остина в Киев - РИА Новости, 25.04.2022
В МИД прокомментировали визит Блинкена и Остина в Киев
В МИД России считают преждевременным говорить о том, как визит в Киев главы Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена может повлиять на... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:35
2022-04-25T12:35
в мире
украина
сша
киев
ввс сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
ллойд остин
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В МИД России считают преждевременным говорить о том, как визит в Киев главы Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена может повлиять на российско-украинские переговоры, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Посмотрим по результатам визита и будем делать выводы", - сказал Руденко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Госсекретарь и министр обороны США посетили Киев в воскресенье. Блинкен и Остин заявили о постепенном возвращении американских дипломатов на Украину, которое начнется "на этой неделе". Кроме того, министры США объявили о выделении еще более 700 миллионов долларов в виде прямой и непрямой военной помощи Украине.Как пишет газета New York Times со ссылкой на представителя госдепа и минобороны, финансовая помощь в размере 713 миллионов долларов будет распределена среди Украины и стран Восточной Европы.Согласно изданию, поездка американских министров планировалась в условиях чрезвычайной секретности, поэтому Блинкен и Остин летели на грузовых самолетах ВВС США, их сопровождали небольшое число сотрудников министерств.Поездка Блинкена и Остина в Киев стала первым визитом высокопоставленных американских представителей на Украину с начала российской спецоперации
https://ria.ru/20220425/ssha-1785271847.html
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в мире, украина, сша, киев, ввс сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, ллойд остин, энтони блинкен, андрей руденко
12:35 25.04.2022
 
В МИД прокомментировали визит Блинкена и Остина в Киев

Замглавы МИД Руденко: рано оценивать, как визит Блинкена в Киев повлияет на переговоры

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В МИД России считают преждевременным говорить о том, как визит в Киев главы Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена может повлиять на российско-украинские переговоры, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Посмотрим по результатам визита и будем делать выводы", - сказал Руденко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 11:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский: США могут стать лидером среди гарантов безопасности Украины
Госсекретарь и министр обороны США посетили Киев в воскресенье. Блинкен и Остин заявили о постепенном возвращении американских дипломатов на Украину, которое начнется "на этой неделе". Кроме того, министры США объявили о выделении еще более 700 миллионов долларов в виде прямой и непрямой военной помощи Украине.
Как пишет газета New York Times со ссылкой на представителя госдепа и минобороны, финансовая помощь в размере 713 миллионов долларов будет распределена среди Украины и стран Восточной Европы.
Согласно изданию, поездка американских министров планировалась в условиях чрезвычайной секретности, поэтому Блинкен и Остин летели на грузовых самолетах ВВС США, их сопровождали небольшое число сотрудников министерств.
Поездка Блинкена и Остина в Киев стала первым визитом высокопоставленных американских представителей на Украину с начала российской спецоперации
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 10:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава Пентагона заявил о желании США ослабить Россию
 
В миреУкраинаСШАКиевВВС СШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияЛлойд ОстинЭнтони БлинкенАндрей Руденко
 
 
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