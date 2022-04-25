В МИД прокомментировали визит Блинкена и Остина в Киев
Замглавы МИД Руденко: рано оценивать, как визит Блинкена в Киев повлияет на переговоры
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В МИД России считают преждевременным говорить о том, как визит в Киев главы Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена может повлиять на российско-украинские переговоры, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Посмотрим по результатам визита и будем делать выводы", - сказал Руденко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Госсекретарь и министр обороны США посетили Киев в воскресенье. Блинкен и Остин заявили о постепенном возвращении американских дипломатов на Украину, которое начнется "на этой неделе". Кроме того, министры США объявили о выделении еще более 700 миллионов долларов в виде прямой и непрямой военной помощи Украине.
Как пишет газета New York Times со ссылкой на представителя госдепа и минобороны, финансовая помощь в размере 713 миллионов долларов будет распределена среди Украины и стран Восточной Европы.
Согласно изданию, поездка американских министров планировалась в условиях чрезвычайной секретности, поэтому Блинкен и Остин летели на грузовых самолетах ВВС США, их сопровождали небольшое число сотрудников министерств.
Поездка Блинкена и Остина в Киев стала первым визитом высокопоставленных американских представителей на Украину с начала российской спецоперации