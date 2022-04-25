https://ria.ru/20220425/veto-1785417919.html

США пытаются обесценить право вето в Совете Безопасности ООН, заявил Лавров

США пытаются обесценить право вето в Совете Безопасности ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2022

США пытаются обесценить право вето в Совете Безопасности ООН, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что США и ряд западных стран пытаются обесценить право вето путем передачи прерогатив СБ в Генассамблею ООН. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T23:29

2022-04-25T23:29

2022-04-25T23:29

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сергей лавров

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что США и ряд западных стран пытаются обесценить право вето путем передачи прерогатив СБ в Генассамблею ООН.Лавров полагает, что "СБ с его пятеркой, с правом вето этой пятерки, это такой последний островок международного права, остальное все пытаются заменить". В этой связи он напомнил об устроенном США "Саммите демократий"."Тенденция не нова: уже несколько лет Запад плодит, прежде всего, в Европе, французы активничают на этом направлении, немцы, они плодят различные платформы, призывы, партнерства по темам, которые уже рассматриваются ООН", - пояснил Лавров.

https://ria.ru/20220425/kanal-1785415079.html

сша

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, оон, сергей лавров