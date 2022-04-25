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США пытаются обесценить право вето в Совете Безопасности ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2022
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США пытаются обесценить право вето в Совете Безопасности ООН, заявил Лавров
США пытаются обесценить право вето в Совете Безопасности ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2022
США пытаются обесценить право вето в Совете Безопасности ООН, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что США и ряд западных стран пытаются обесценить право вето путем передачи прерогатив СБ в Генассамблею ООН. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T23:29
2022-04-25T23:29
в мире
сша
оон
сергей лавров
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что США и ряд западных стран пытаются обесценить право вето путем передачи прерогатив СБ в Генассамблею ООН.Лавров полагает, что "СБ с его пятеркой, с правом вето этой пятерки, это такой последний островок международного права, остальное все пытаются заменить". В этой связи он напомнил об устроенном США "Саммите демократий"."Тенденция не нова: уже несколько лет Запад плодит, прежде всего, в Европе, французы активничают на этом направлении, немцы, они плодят различные платформы, призывы, партнерства по темам, которые уже рассматриваются ООН", - пояснил Лавров.
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в мире, сша, оон, сергей лавров
23:29 25.04.2022
 
США пытаются обесценить право вето в Совете Безопасности ООН, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что США пытаются обесценить право вето в Совете Безопасности ООН

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что США и ряд западных стран пытаются обесценить право вето путем передачи прерогатив СБ в Генассамблею ООН.
"Сейчас пытаются американцы, другие западные страны, это право вето по сути дела обесценить путем передачи прерогатив Совета Безопасности в Генеральную ассамблею, где они могут путем выкручивания рук, путем шантажа, угроз, вплоть до угроз, которые касаются мест хранения банковских счетов делегаций, мест обучения их детей, они получают такое вот вымученное, насильственно достигнутое большинство, эта тенденция опасна", - сказал он в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
Лавров полагает, что "СБ с его пятеркой, с правом вето этой пятерки, это такой последний островок международного права, остальное все пытаются заменить". В этой связи он напомнил об устроенном США "Саммите демократий".
"Тенденция не нова: уже несколько лет Запад плодит, прежде всего, в Европе, французы активничают на этом направлении, немцы, они плодят различные платформы, призывы, партнерства по темам, которые уже рассматриваются ООН", - пояснил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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Лавров заявил об отсутствии доверительного канала связи между Россией и США
 
В миреСШАООНСергей Лавров
 
 
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