США пытаются обесценить право вето в Совете Безопасности ООН, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что США пытаются обесценить право вето в Совете Безопасности ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что США и ряд западных стран пытаются обесценить право вето путем передачи прерогатив СБ в Генассамблею ООН.
"Сейчас пытаются американцы, другие западные страны, это право вето по сути дела обесценить путем передачи прерогатив Совета Безопасности в Генеральную ассамблею, где они могут путем выкручивания рук, путем шантажа, угроз, вплоть до угроз, которые касаются мест хранения банковских счетов делегаций, мест обучения их детей, они получают такое вот вымученное, насильственно достигнутое большинство, эта тенденция опасна", - сказал он в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
Лавров полагает, что "СБ с его пятеркой, с правом вето этой пятерки, это такой последний островок международного права, остальное все пытаются заменить". В этой связи он напомнил об устроенном США "Саммите демократий".