https://ria.ru/20220425/veterany-1785257194.html

Ветераны получили ежегодную выплату ко Дню Победы

Ветераны получили ежегодную выплату ко Дню Победы - РИА Новости, 25.04.2022

Ветераны получили ежегодную выплату ко Дню Победы

Ветераны Великой Отечественной войны получили ежегодную выплату ко Дню Победы, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T10:17

2022-04-25T10:17

2022-04-25T10:43

общество

россия

день победы

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны получили ежегодную выплату ко Дню Победы, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.Как отметили в министерстве, Пенсионный фонд перечислил средства 20 320 ветеранам.Свои доплаты и льготы устанавливают также отдельные регионы.Так, в Мурманской области ветеранов освободили от оплаты услуг ЖКХ, а к празднику единовременно выплатят по 15 тысяч рублей. В Челябинской области размер выплаты установили на таком же уровне. В Тюменской области дополнительная выплата составит десять тысяч рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220411/melitopol-1782839162.html

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Мадина Моргоева

общество, россия, день победы