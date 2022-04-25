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Ветераны получили ежегодную выплату ко Дню Победы - РИА Новости, 25.04.2022
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Ветераны получили ежегодную выплату ко Дню Победы
Ветераны получили ежегодную выплату ко Дню Победы - РИА Новости, 25.04.2022
Ветераны получили ежегодную выплату ко Дню Победы
Ветераны Великой Отечественной войны получили ежегодную выплату ко Дню Победы, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:17
2022-04-25T10:43
общество
россия
день победы
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны получили ежегодную выплату ко Дню Победы, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.Как отметили в министерстве, Пенсионный фонд перечислил средства 20 320 ветеранам.Свои доплаты и льготы устанавливают также отдельные регионы.Так, в Мурманской области ветеранов освободили от оплаты услуг ЖКХ, а к празднику единовременно выплатят по 15 тысяч рублей. В Челябинской области размер выплаты установили на таком же уровне. В Тюменской области дополнительная выплата составит десять тысяч рублей.
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общество, россия, день победы
10:17 25.04.2022 (обновлено: 10:43 25.04.2022)
 
Ветераны получили ежегодную выплату ко Дню Победы

Ветераны Великой Отечественной войны получили ежегодную выплату ко Дню Победы

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны получили ежегодную выплату ко Дню Победы, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
"По указу президента участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодно предоставляется десятитысячная выплата ко Дню Победы. По состоянию на текущий день Пенсионным фондом средства переведены получателям на территории страны. Средства были доставлены одновременно с пенсией", — уточнил министр.
Как отметили в министерстве, Пенсионный фонд перечислил средства 20 320 ветеранам.
Свои доплаты и льготы устанавливают также отдельные регионы.
Так, в Мурманской области ветеранов освободили от оплаты услуг ЖКХ, а к празднику единовременно выплатят по 15 тысяч рублей. В Челябинской области размер выплаты установили на таком же уровне. В Тюменской области дополнительная выплата составит десять тысяч рублей.
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