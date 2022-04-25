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Путин предложил расширить кредитные гарантии ВЭБа - РИА Новости, 25.04.2022
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Путин предложил расширить кредитные гарантии ВЭБа
Путин предложил расширить кредитные гарантии ВЭБа - РИА Новости, 25.04.2022
Путин предложил расширить кредитные гарантии ВЭБа
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает возможным расширить программу выдачи ВЭБом гарантий для кредитования на все производственные организации, а не... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:20
2022-04-25T19:14
экономика
вэб.рф (вэб)
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает возможным расширить программу выдачи ВЭБом гарантий для кредитования на все производственные организации, а не только системообразующие.Он отметил, что гарантии ВЭБа составят до половины суммы кредита, а объем поддержанных кредитов по программе - 1,1 триллиона рублей.В свою очередь в Минэкономразвития пояснили, что данная программа поможет крупным компаниям с выручкой до 100 миллиардов рублей, за исключением системообразующих, госкомпаний и монополий."Предприятия смогут взять кредит на пополнение оборотных средств под поручительство ВЭБ.РФ в размере до 10 миллиардов рублей. На такую поддержку смогут рассчитывать компании из промышленной сферы, обрабатывающие производства, некоторые сферы транспорта и хранения, предприятия в сфере информации и связи, производства лекарственных средств и другие", - говорится в сообщении министерства.В Минэкономразвития также указали, что для поручительства будут использоваться собственные средства госкорпорации, а при необходимости средства федерального бюджета. "Финальные условия программы еще прорабатываются. Рассчитываем, что это поможет запустить новый цикл кредитования в ситуации неопределенности и простимулировать банки к вложению денег в экономику", - подчеркнули в министерстве экономического развития.
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экономика, вэб.рф (вэб), россия, владимир путин
17:20 25.04.2022 (обновлено: 19:14 25.04.2022)
 
Путин предложил расширить кредитные гарантии ВЭБа

Путин предложил расширить кредитные гарантии ВЭБа на все производственные организации

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает возможным расширить программу выдачи ВЭБом гарантий для кредитования на все производственные организации, а не только системообразующие.
"Предлагаю расширить программу гарантийной поддержки кредитования со стороны ВЭБа. Распространить ее не только на системообразующие предприятия, но и на другие организации, которые такого статуса пока не имеют, но уже превысили критерии малого и среднего бизнеса и работают в производственных отраслях", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Он отметил, что гарантии ВЭБа составят до половины суммы кредита, а объем поддержанных кредитов по программе - 1,1 триллиона рублей.
В свою очередь в Минэкономразвития пояснили, что данная программа поможет крупным компаниям с выручкой до 100 миллиардов рублей, за исключением системообразующих, госкомпаний и монополий.
"Предприятия смогут взять кредит на пополнение оборотных средств под поручительство ВЭБ.РФ в размере до 10 миллиардов рублей. На такую поддержку смогут рассчитывать компании из промышленной сферы, обрабатывающие производства, некоторые сферы транспорта и хранения, предприятия в сфере информации и связи, производства лекарственных средств и другие", - говорится в сообщении министерства.
В Минэкономразвития также указали, что для поручительства будут использоваться собственные средства госкорпорации, а при необходимости средства федерального бюджета. "Финальные условия программы еще прорабатываются. Рассчитываем, что это поможет запустить новый цикл кредитования в ситуации неопределенности и простимулировать банки к вложению денег в экономику", - подчеркнули в министерстве экономического развития.
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ЭкономикаВЭБ.РФ (ВЭБ)РоссияВладимир Путин
 
 
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