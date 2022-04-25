https://ria.ru/20220425/veb-1785359227.html

Путин предложил расширить кредитные гарантии ВЭБа

Путин предложил расширить кредитные гарантии ВЭБа - РИА Новости, 25.04.2022

Путин предложил расширить кредитные гарантии ВЭБа

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает возможным расширить программу выдачи ВЭБом гарантий для кредитования на все производственные организации, а не... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:20

2022-04-25T17:20

2022-04-25T19:14

экономика

вэб.рф (вэб)

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает возможным расширить программу выдачи ВЭБом гарантий для кредитования на все производственные организации, а не только системообразующие.Он отметил, что гарантии ВЭБа составят до половины суммы кредита, а объем поддержанных кредитов по программе - 1,1 триллиона рублей.В свою очередь в Минэкономразвития пояснили, что данная программа поможет крупным компаниям с выручкой до 100 миллиардов рублей, за исключением системообразующих, госкомпаний и монополий."Предприятия смогут взять кредит на пополнение оборотных средств под поручительство ВЭБ.РФ в размере до 10 миллиардов рублей. На такую поддержку смогут рассчитывать компании из промышленной сферы, обрабатывающие производства, некоторые сферы транспорта и хранения, предприятия в сфере информации и связи, производства лекарственных средств и другие", - говорится в сообщении министерства.В Минэкономразвития также указали, что для поручительства будут использоваться собственные средства госкорпорации, а при необходимости средства федерального бюджета. "Финальные условия программы еще прорабатываются. Рассчитываем, что это поможет запустить новый цикл кредитования в ситуации неопределенности и простимулировать банки к вложению денег в экономику", - подчеркнули в министерстве экономического развития.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, вэб.рф (вэб), россия, владимир путин