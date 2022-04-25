https://ria.ru/20220425/vad-1785408785.html

Бывший советник Меркель заявил о "сумасшествии в Германии" из-за Украины

Бывший советник Меркель заявил о "сумасшествии в Германии" из-за Украины - РИА Новости, 25.04.2022

Бывший советник Меркель заявил о "сумасшествии в Германии" из-за Украины

Бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад назвал безумной позицию некоторых немецких политиков, выступающих за накачку Украины оружием. Свое РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T21:49

2022-04-25T21:49

2022-04-25T21:50

в мире

украина

нато

германия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_f041916401715e52fc7aa9a6bc5d87bb.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад назвал безумной позицию некоторых немецких политиков, выступающих за накачку Украины оружием. Свое мнение он озвучил в эфире ZDF."Нам нужно быть осторожнее с поставками вооружения. И в первую очередь — с нашей военной риторикой", — сказал он.По мнению Вада, опасные заявления чаще звучат от представителей "Зеленых". Он полагает, что идею о "военном решении" культивируют "политики, не имевшие никакого отношения к вооруженным силам, уклонившиеся от службы и ничего не знающие о бундесвере".Сам Вад считает правильным поиск политического решения ситуации, "каким бы оно ни было".На днях немецкие общественные деятели обратились к канцлеру Олафу Шольцу: в открытом письме они также призвали прекратить поставки оружия Украине, поскольку они затягивают конфликт и не помогают мирному дипломатическому урегулированию. Авторы также сочли недопустимым решение Североатлантического альянса использовать Украину в качестве "поля боя для противостояния с Россией". Они подчеркнули, что странам Запада следует учитывать интересы Москвы, более того, государства, состоящие в НАТО, сами должны выступать с предложениями по безопасности. Подписи под обращением поставили 18 человек, среди которых — профессора, доктора наук, музыканты, публицисты, в том числе бывший вице-президент бундестага Антье Фоллмер и экс-помощник Генерального секретаря ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек.

https://ria.ru/20220425/evropa-1784749950.html

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Покровская

Александра Покровская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, украина, нато, германия, россия