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Бывший советник Меркель заявил о "сумасшествии в Германии" из-за Украины - РИА Новости, 25.04.2022
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Бывший советник Меркель заявил о "сумасшествии в Германии" из-за Украины
Бывший советник Меркель заявил о "сумасшествии в Германии" из-за Украины - РИА Новости, 25.04.2022
Бывший советник Меркель заявил о "сумасшествии в Германии" из-за Украины
Бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад назвал безумной позицию некоторых немецких политиков, выступающих за накачку Украины оружием. Свое РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T21:49
2022-04-25T21:50
в мире
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад назвал безумной позицию некоторых немецких политиков, выступающих за накачку Украины оружием. Свое мнение он озвучил в эфире ZDF."Нам нужно быть осторожнее с поставками вооружения. И в первую очередь — с нашей военной риторикой", — сказал он.По мнению Вада, опасные заявления чаще звучат от представителей "Зеленых". Он полагает, что идею о "военном решении" культивируют "политики, не имевшие никакого отношения к вооруженным силам, уклонившиеся от службы и ничего не знающие о бундесвере".Сам Вад считает правильным поиск политического решения ситуации, "каким бы оно ни было".На днях немецкие общественные деятели обратились к канцлеру Олафу Шольцу: в открытом письме они также призвали прекратить поставки оружия Украине, поскольку они затягивают конфликт и не помогают мирному дипломатическому урегулированию. Авторы также сочли недопустимым решение Североатлантического альянса использовать Украину в качестве "поля боя для противостояния с Россией". Они подчеркнули, что странам Запада следует учитывать интересы Москвы, более того, государства, состоящие в НАТО, сами должны выступать с предложениями по безопасности. Подписи под обращением поставили 18 человек, среди которых — профессора, доктора наук, музыканты, публицисты, в том числе бывший вице-президент бундестага Антье Фоллмер и экс-помощник Генерального секретаря ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек.
https://ria.ru/20220425/evropa-1784749950.html
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в мире, украина, нато, германия, россия
21:49 25.04.2022 (обновлено: 21:50 25.04.2022)
 
Бывший советник Меркель заявил о "сумасшествии в Германии" из-за Украины

Бывший советник экс-канцлера Меркель Вад счел безумием накачку Украины оружием

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПосетители на смотровой площадке Рейхстага
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Посетители на смотровой площадке Рейхстага. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад назвал безумной позицию некоторых немецких политиков, выступающих за накачку Украины оружием. Свое мнение он озвучил в эфире ZDF.
"Нам нужно быть осторожнее с поставками вооружения. И в первую очередь — с нашей военной риторикой", — сказал он.
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По мнению Вада, опасные заявления чаще звучат от представителей "Зеленых". Он полагает, что идею о "военном решении" культивируют "политики, не имевшие никакого отношения к вооруженным силам, уклонившиеся от службы и ничего не знающие о бундесвере".
Сам Вад считает правильным поиск политического решения ситуации, "каким бы оно ни было".
На днях немецкие общественные деятели обратились к канцлеру Олафу Шольцу: в открытом письме они также призвали прекратить поставки оружия Украине, поскольку они затягивают конфликт и не помогают мирному дипломатическому урегулированию. Авторы также сочли недопустимым решение Североатлантического альянса использовать Украину в качестве "поля боя для противостояния с Россией". Они подчеркнули, что странам Запада следует учитывать интересы Москвы, более того, государства, состоящие в НАТО, сами должны выступать с предложениями по безопасности. Подписи под обращением поставили 18 человек, среди которых — профессора, доктора наук, музыканты, публицисты, в том числе бывший вице-президент бундестага Антье Фоллмер и экс-помощник Генерального секретаря ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек.
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