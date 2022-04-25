Новые российские банки начали подготовку к выпуску карт UnionPay
Новые российские банки переходят в активную фазу подготовки к выпуску карт UnionPay
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкКарта Международной Китайской платежной системы UnionPay
Карта Международной Китайской платежной системы UnionPay. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Всё новые и новые банки в России переходят в активную фазу подготовки к выпуску карт китайской платежной системы UnionPay, показал опрос РИА Новости.
Так, переговоры о выпуске карт UnionPay находятся в активной стадии и у Экспобанка. Там рассчитывают на оперативное их внедрение сразу по достижении договоренностей.
"Абсолют банк" планирует подключение к UnionPay в следующем квартале - пока идет процесс согласования документов.
"Мы уже начали работать в этом направлении. Сейчас находимся в процессе обсуждения необходимых шагов с данной платежной системой", - прокомментировали в пресс-службе банка "Хоум кредит".
Ряд крупных банков в России уже предлагает карты этой платежной системы своим клиентам, за последнее время этот список пополнился новыми участниками. Сегодня в России карты UnionPay могут выдавать Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, "Санкт-Петербург", ВБРР, "Солидарность", Примсоцбанк, "Приморье", "Зенит", "Почта банк" и "Русский стандарт".
19 апреля, 09:13Центробанк зарегистрировал новую платежную систему