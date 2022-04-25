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Новые российские банки начали подготовку к выпуску карт UnionPay - РИА Новости, 25.04.2022
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Новые российские банки начали подготовку к выпуску карт UnionPay
Новые российские банки начали подготовку к выпуску карт UnionPay - РИА Новости, 25.04.2022
Новые российские банки начали подготовку к выпуску карт UnionPay
Всё новые и новые банки в России переходят в активную фазу подготовки к выпуску карт китайской платежной системы UnionPay, показал опрос РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:59
2022-04-25T12:59
unionpay
экономика
россия
банки
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Всё новые и новые банки в России переходят в активную фазу подготовки к выпуску карт китайской платежной системы UnionPay, показал опрос РИА Новости.Так, переговоры о выпуске карт UnionPay находятся в активной стадии и у Экспобанка. Там рассчитывают на оперативное их внедрение сразу по достижении договоренностей."Абсолют банк" планирует подключение к UnionPay в следующем квартале - пока идет процесс согласования документов."Мы уже начали работать в этом направлении. Сейчас находимся в процессе обсуждения необходимых шагов с данной платежной системой", - прокомментировали в пресс-службе банка "Хоум кредит".Ряд крупных банков в России уже предлагает карты этой платежной системы своим клиентам, за последнее время этот список пополнился новыми участниками. Сегодня в России карты UnionPay могут выдавать Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, "Санкт-Петербург", ВБРР, "Солидарность", Примсоцбанк, "Приморье", "Зенит", "Почта банк" и "Русский стандарт".
https://ria.ru/20220413/unionpay-1783264858.html
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unionpay, экономика, россия, банки
12:59 25.04.2022
 
Новые российские банки начали подготовку к выпуску карт UnionPay

Новые российские банки переходят в активную фазу подготовки к выпуску карт UnionPay

© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкКарта Международной Китайской платежной системы UnionPay
Карта Международной Китайской платежной системы UnionPay - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Карта Международной Китайской платежной системы UnionPay. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Всё новые и новые банки в России переходят в активную фазу подготовки к выпуску карт китайской платежной системы UnionPay, показал опрос РИА Новости.
Так, переговоры о выпуске карт UnionPay находятся в активной стадии и у Экспобанка. Там рассчитывают на оперативное их внедрение сразу по достижении договоренностей.
Логотип китайской платежной системы UnionPay - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 10:53
"Ъ": иностранные онлайн-магазины отказывают россиянам с картами UnionPay
"Абсолют банк" планирует подключение к UnionPay в следующем квартале - пока идет процесс согласования документов.
"Мы уже начали работать в этом направлении. Сейчас находимся в процессе обсуждения необходимых шагов с данной платежной системой", - прокомментировали в пресс-службе банка "Хоум кредит".
Ряд крупных банков в России уже предлагает карты этой платежной системы своим клиентам, за последнее время этот список пополнился новыми участниками. Сегодня в России карты UnionPay могут выдавать Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, "Санкт-Петербург", ВБРР, "Солидарность", Примсоцбанк, "Приморье", "Зенит", "Почта банк" и "Русский стандарт".
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 09:13
Центробанк зарегистрировал новую платежную систему
 
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