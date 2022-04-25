https://ria.ru/20220425/unionpay-1785298215.html

Новые российские банки начали подготовку к выпуску карт UnionPay

Новые российские банки начали подготовку к выпуску карт UnionPay - РИА Новости, 25.04.2022

Новые российские банки начали подготовку к выпуску карт UnionPay

Всё новые и новые банки в России переходят в активную фазу подготовки к выпуску карт китайской платежной системы UnionPay, показал опрос РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:59

2022-04-25T12:59

2022-04-25T12:59

unionpay

экономика

россия

банки

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Всё новые и новые банки в России переходят в активную фазу подготовки к выпуску карт китайской платежной системы UnionPay, показал опрос РИА Новости.Так, переговоры о выпуске карт UnionPay находятся в активной стадии и у Экспобанка. Там рассчитывают на оперативное их внедрение сразу по достижении договоренностей."Абсолют банк" планирует подключение к UnionPay в следующем квартале - пока идет процесс согласования документов."Мы уже начали работать в этом направлении. Сейчас находимся в процессе обсуждения необходимых шагов с данной платежной системой", - прокомментировали в пресс-службе банка "Хоум кредит".Ряд крупных банков в России уже предлагает карты этой платежной системы своим клиентам, за последнее время этот список пополнился новыми участниками. Сегодня в России карты UnionPay могут выдавать Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, "Санкт-Петербург", ВБРР, "Солидарность", Примсоцбанк, "Приморье", "Зенит", "Почта банк" и "Русский стандарт".

https://ria.ru/20220413/unionpay-1783264858.html

https://ria.ru/20220419/hello-1784223614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

unionpay, экономика, россия, банки