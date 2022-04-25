https://ria.ru/20220425/ukraina-1785406366.html

Боевики теробороны заминировали дороги в Николаевской области

Боевики теробороны заминировали дороги в Николаевской области - РИА Новости, 25.04.2022

Боевики теробороны заминировали дороги в Николаевской области

Боевики территориальной обороны заминировали проселочные дороги и обочины вблизи ряда населенных пунктов в Николаевской области Украины, заявил в понедельник... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T21:31

2022-04-25T21:31

2022-04-25T21:31

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Боевики территориальной обороны заминировали проселочные дороги и обочины вблизи ряда населенных пунктов в Николаевской области Украины, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Николаевской области с целью запугивания мирного населения, предпринимающего самостоятельные попытки эвакуироваться в Россию на личных автомобилях и пешком, боевики территориальной обороны заминировали проселочные дороги и обочины вблизи населенных пунктов Капустино, Суворовка и Антоновка", - сказал он.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, николаевская область, украина