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Боевики теробороны заминировали дороги в Николаевской области - РИА Новости, 25.04.2022
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Боевики теробороны заминировали дороги в Николаевской области
Боевики теробороны заминировали дороги в Николаевской области - РИА Новости, 25.04.2022
Боевики теробороны заминировали дороги в Николаевской области
Боевики территориальной обороны заминировали проселочные дороги и обочины вблизи ряда населенных пунктов в Николаевской области Украины, заявил в понедельник... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T21:31
2022-04-25T21:31
в мире
николаевская область
украина
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Боевики территориальной обороны заминировали проселочные дороги и обочины вблизи ряда населенных пунктов в Николаевской области Украины, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Николаевской области с целью запугивания мирного населения, предпринимающего самостоятельные попытки эвакуироваться в Россию на личных автомобилях и пешком, боевики территориальной обороны заминировали проселочные дороги и обочины вблизи населенных пунктов Капустино, Суворовка и Антоновка", - сказал он.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
николаевская область
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в мире, николаевская область, украина
21:31 25.04.2022
 
Боевики теробороны заминировали дороги в Николаевской области

Минобороны: боевики теробороны заминировали дороги в Николаевской области

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Боевики территориальной обороны заминировали проселочные дороги и обочины вблизи ряда населенных пунктов в Николаевской области Украины, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Николаевской области с целью запугивания мирного населения, предпринимающего самостоятельные попытки эвакуироваться в Россию на личных автомобилях и пешком, боевики территориальной обороны заминировали проселочные дороги и обочины вблизи населенных пунктов Капустино, Суворовка и Антоновка", - сказал он.
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