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Боевики теробороны заминировали дороги в Николаевской области
Боевики теробороны заминировали дороги в Николаевской области - РИА Новости, 25.04.2022
Боевики теробороны заминировали дороги в Николаевской области
Боевики территориальной обороны заминировали проселочные дороги и обочины вблизи ряда населенных пунктов в Николаевской области Украины, заявил в понедельник... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T21:31
2022-04-25T21:31
2022-04-25T21:31
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николаевская область
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Боевики территориальной обороны заминировали проселочные дороги и обочины вблизи ряда населенных пунктов в Николаевской области Украины, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Николаевской области с целью запугивания мирного населения, предпринимающего самостоятельные попытки эвакуироваться в Россию на личных автомобилях и пешком, боевики территориальной обороны заминировали проселочные дороги и обочины вблизи населенных пунктов Капустино, Суворовка и Антоновка", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, украина
Боевики теробороны заминировали дороги в Николаевской области
Минобороны: боевики теробороны заминировали дороги в Николаевской области