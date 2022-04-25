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Россия противостоит технике передовых стран НАТО на Украине, заявил Рогозин - РИА Новости, 25.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/ukraina-1785376875.html
Россия противостоит технике передовых стран НАТО на Украине, заявил Рогозин
Россия противостоит технике передовых стран НАТО на Украине, заявил Рогозин - РИА Новости, 25.04.2022
Россия противостоит технике передовых стран НАТО на Украине, заявил Рогозин
За украинскими войсками стоит высокотехнологичный и изощренный враг, использующий украинских солдат как мясо, наши технические средства противостоят средствам... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T18:18
2022-04-25T18:18
обострение ситуации в днр и лнр
космос - риа наука
россия
роскосмос
дмитрий рогозин
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апр - РИА Новости. За украинскими войсками стоит высокотехнологичный и изощренный враг, использующий украинских солдат как мясо, наши технические средства противостоят средствам самых передовых и развитых стран НАТО, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин."Мы столкнулись в вооруженном конфликте против высокотехнологичного врага, который использует украинскую армию исключительно как мясо... но за этой живой силой стоит враг изощренный и высокотехнологичный", - сказал он журналистам в понедельник в ходе рабочего визита на Ярославский радиозавод.По словам Рогозина, наши технические средства фактически противостоят средствам самых передовых и развитых стран НАТО. "Средства связи на поле боя... по сути значительный залог победы. И мы хотим, чтобы предприятие Роскосмоса выпускало такие средства связи", - заключил он.В марте сообщалось, что "Роскосмос" приобрел у АФК "Система" пакет акций Ярославского радиозавода и будет изготавливать там космическую радиоэлектронику. Рогозин отмечал, что благодаря этой сделке госкорпорация теперь имеет возможности самостоятельно серийно изготавливать радиоэлектронную аппаратуру космического назначения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220424/ukraina-1785157683.html
https://ria.ru/20220423/pismo-1785059707.html
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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космос - риа наука, россия, роскосмос, дмитрий рогозин, украина, нато, ситуация в днр и лнр
18:18 25.04.2022
 
Россия противостоит технике передовых стран НАТО на Украине, заявил Рогозин

Рогозин: за украинскими войсками стоит высокотехнологичный и изощренный враг

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апр - РИА Новости. За украинскими войсками стоит высокотехнологичный и изощренный враг, использующий украинских солдат как мясо, наши технические средства противостоят средствам самых передовых и развитых стран НАТО, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
"Мы столкнулись в вооруженном конфликте против высокотехнологичного врага, который использует украинскую армию исключительно как мясо... но за этой живой силой стоит враг изощренный и высокотехнологичный", - сказал он журналистам в понедельник в ходе рабочего визита на Ярославский радиозавод.
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По словам Рогозина, наши технические средства фактически противостоят средствам самых передовых и развитых стран НАТО. "Средства связи на поле боя... по сути значительный залог победы. И мы хотим, чтобы предприятие Роскосмоса выпускало такие средства связи", - заключил он.
В марте сообщалось, что "Роскосмос" приобрел у АФК "Система" пакет акций Ярославского радиозавода и будет изготавливать там космическую радиоэлектронику. Рогозин отмечал, что благодаря этой сделке госкорпорация теперь имеет возможности самостоятельно серийно изготавливать радиоэлектронную аппаратуру космического назначения.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРКосмос - РИА НаукаРоссияРоскосмосДмитрий РогозинУкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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