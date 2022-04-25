Россия противостоит технике передовых стран НАТО на Украине, заявил Рогозин
Рогозин: за украинскими войсками стоит высокотехнологичный и изощренный враг
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апр - РИА Новости. За украинскими войсками стоит высокотехнологичный и изощренный враг, использующий украинских солдат как мясо, наши технические средства противостоят средствам самых передовых и развитых стран НАТО, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
"Мы столкнулись в вооруженном конфликте против высокотехнологичного врага, который использует украинскую армию исключительно как мясо... но за этой живой силой стоит враг изощренный и высокотехнологичный", - сказал он журналистам в понедельник в ходе рабочего визита на Ярославский радиозавод.
По словам Рогозина, наши технические средства фактически противостоят средствам самых передовых и развитых стран НАТО. "Средства связи на поле боя... по сути значительный залог победы. И мы хотим, чтобы предприятие Роскосмоса выпускало такие средства связи", - заключил он.
В марте сообщалось, что "Роскосмос" приобрел у АФК "Система" пакет акций Ярославского радиозавода и будет изготавливать там космическую радиоэлектронику. Рогозин отмечал, что благодаря этой сделке госкорпорация теперь имеет возможности самостоятельно серийно изготавливать радиоэлектронную аппаратуру космического назначения.
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