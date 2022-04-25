https://ria.ru/20220425/ukraina-1785363634.html

Сбитыми в курском селе беспилотниками оказались "Байрактары"

Сбитыми в курском селе беспилотниками оказались "Байрактары" - РИА Новости, 25.04.2022

Сбитыми в курском селе беспилотниками оказались "Байрактары"

Жительница села Боровское Курской области, где в понедельник были сбиты два украинских беспилотника, показала их обломки журналистам – это модель "Байрактар... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:37

2022-04-25T17:37

2022-04-25T17:37

роман старовойт

курская область

владимир путин

россия

украина

telegram (приложение)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Жительница села Боровское Курской области, где в понедельник были сбиты два украинских беспилотника, показала их обломки журналистам – это модель "Байрактар ТБ-2".Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале, что в понедельник в 4.15 в селе Боровское были сбиты два украинских беспилотника, пострадавших и разрушений нет. На оперативном совещании в администрации региона Старовойт объявил о продлении повышенного желтого уровня террористической опасности.Телеканал "Вести-Курск" сообщил, что съемочная группа побывала на месте происшествия."Как рассказала местная жительница, ночью она услышала шум. В 6 часов утра вместе с подругой решила пройтись по полю за домом и обнаружила обломки украинских беспилотников "Байрактар ТБ-2", - сообщил телеканал.На снимках, которые он публикует, изображены обломки, на одном из них напечатано название модели Вayraktar TB2.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220425/snaryady-1785235801.html

курская область

россия

украина

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Мадина Моргоева

роман старовойт, курская область, владимир путин, россия, украина, telegram (приложение)