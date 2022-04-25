https://ria.ru/20220425/ukraina-1785362878.html

У событий на Украине будут далеко идущие последствия, считают в МИД

У событий на Украине будут далеко идущие последствия, считают в МИД - РИА Новости, 25.04.2022

У событий на Украине будут далеко идущие последствия, считают в МИД

События на Украине будут иметь последствия для расстановки сил в мире, приоритет для РФ - предотвращение крупномасштабного конфликта, заявил в понедельник... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:34

2022-04-25T17:34

2022-04-25T17:34

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. События на Украине будут иметь последствия для расстановки сил в мире, приоритет для РФ - предотвращение крупномасштабного конфликта, заявил в понедельник статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов."Сегодня уже точно можно сказать, что разворачивающиеся вокруг Украины события окажут глубокое воздействие на расстановку сил в мире", - сказал Иванов в ходе заседания временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ."В этом контексте первоочередное значение для нас приобретают усилия по предотвращению крупномасштабного конфликта и выработке новых правил мирного сосуществования на основе уважения законных интересов всех государств", - добавил замминистра.Он подчеркнул, что санкции Запада, или антироссийская кампания, не заставят Москву отказаться от национально-ориентированной внешней политики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/ukraina-1785353813.html

https://ria.ru/20220425/ssha-1785271847.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, донбасс, совет федерации рф, владимир путин, в мире