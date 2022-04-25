https://ria.ru/20220425/ukraina-1785333034.html
США одобрили продажу Украине боеприпасов для оружия советского производства
США одобрили продажу Украине боеприпасов для оружия советского производства - РИА Новости, 25.04.2022
США одобрили продажу Украине боеприпасов для оружия советского производства
Американская администрация одобрила потенциальную продажу Украине боеприпасов для различных вооружений советского производства на сумму 165 миллионов долларов,... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:42
2022-04-25T15:42
2022-04-25T16:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
признание днр и лнр в россии
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ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Американская администрация одобрила потенциальную продажу Украине боеприпасов для различных вооружений советского производства на сумму 165 миллионов долларов, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США.Агентство, действующее в структуре Пентагона, накануне направило соответствующее уведомление в конгресс.Оно сообщило, что украинские власти запрашивают боеприпасы для различных 152-миллиметровых артиллерийских орудий, минометов, в том числе автоматических и подствольных, реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", танков Т-72.
https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, признание днр и лнр в россии
15:42 25.04.2022 (обновлено: 16:21 25.04.2022)
США одобрили продажу Украине боеприпасов для оружия советского производства
США одобрили продажу Украине боеприпасов для оружия советского производства