https://ria.ru/20220425/ukraina-1785333034.html

США одобрили продажу Украине боеприпасов для оружия советского производства

США одобрили продажу Украине боеприпасов для оружия советского производства - РИА Новости, 25.04.2022

США одобрили продажу Украине боеприпасов для оружия советского производства

Американская администрация одобрила потенциальную продажу Украине боеприпасов для различных вооружений советского производства на сумму 165 миллионов долларов,... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T15:42

2022-04-25T15:42

2022-04-25T16:21

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ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Американская администрация одобрила потенциальную продажу Украине боеприпасов для различных вооружений советского производства на сумму 165 миллионов долларов, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США.Агентство, действующее в структуре Пентагона, накануне направило соответствующее уведомление в конгресс.Оно сообщило, что украинские власти запрашивают боеприпасы для различных 152-миллиметровых артиллерийских орудий, минометов, в том числе автоматических и подствольных, реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", танков Т-72.

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

украина

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, признание днр и лнр в россии