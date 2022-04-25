Рейтинг@Mail.ru
США одобрили продажу Украине боеприпасов для оружия советского производства - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/ukraina-1785333034.html
США одобрили продажу Украине боеприпасов для оружия советского производства
США одобрили продажу Украине боеприпасов для оружия советского производства - РИА Новости, 25.04.2022
США одобрили продажу Украине боеприпасов для оружия советского производства
Американская администрация одобрила потенциальную продажу Украине боеприпасов для различных вооружений советского производства на сумму 165 миллионов долларов,... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:42
2022-04-25T16:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593784971_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_32e1f2a6d1e4f3a232ffbafd0a2383cb.jpg
ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Американская администрация одобрила потенциальную продажу Украине боеприпасов для различных вооружений советского производства на сумму 165 миллионов долларов, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США.Агентство, действующее в структуре Пентагона, накануне направило соответствующее уведомление в конгресс.Оно сообщило, что украинские власти запрашивают боеприпасы для различных 152-миллиметровых артиллерийских орудий, минометов, в том числе автоматических и подствольных, реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", танков Т-72.
https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593784971_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_513a9647881de391f90c9570c627de1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, признание днр и лнр в россии
15:42 25.04.2022 (обновлено: 16:21 25.04.2022)
 
США одобрили продажу Украине боеприпасов для оружия советского производства

США одобрили продажу Украине боеприпасов для оружия советского производства

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Американская администрация одобрила потенциальную продажу Украине боеприпасов для различных вооружений советского производства на сумму 165 миллионов долларов, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США.
"Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную... продажу правительству Украины различных нестандартных боеприпасов на оценочную сумму в 165 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Агентство, действующее в структуре Пентагона, накануне направило соответствующее уведомление в конгресс.
Оно сообщило, что украинские власти запрашивают боеприпасы для различных 152-миллиметровых артиллерийских орудий, минометов, в том числе автоматических и подствольных, реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", танков Т-72.
Украинский военный в городе Ирпень неподалеку от Киева - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 08:00
Запад готовится к вечной войне
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала