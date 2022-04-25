https://ria.ru/20220425/ukraina-1785304682.html

МИД отреагировал на сообщения о сбитых в Курской области украинских дронах

МИД отреагировал на сообщения о сбитых в Курской области украинских дронах - РИА Новости, 25.04.2022

МИД отреагировал на сообщения о сбитых в Курской области украинских дронах

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко прокомментировал информацию о сбитых в Курской области украинских дронах. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T13:35

2022-04-25T13:35

2022-04-25T13:35

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

рыльский район

курская область

украина

андрей руденко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко прокомментировал информацию о сбитых в Курской области украинских дронах."Как можно это расценивать: надо сбивать. Хорошо, что сбили", - сказал Руденко журналистам.Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале, что в понедельник в 4.15 в селе Боровское Рыльского района были сбиты два украинских беспилотника, пострадавших и разрушений нет. На оперативном совещании в администрации региона Старовойт объявил о продлении повышенного – желтого – уровня террористической опасности.

https://ria.ru/20220411/krym-1782849987.html

рыльский район

курская область

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рыльский район, курская область, украина, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)