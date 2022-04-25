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МИД отреагировал на сообщения о сбитых в Курской области украинских дронах - РИА Новости, 25.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/ukraina-1785304682.html
МИД отреагировал на сообщения о сбитых в Курской области украинских дронах
МИД отреагировал на сообщения о сбитых в Курской области украинских дронах - РИА Новости, 25.04.2022
МИД отреагировал на сообщения о сбитых в Курской области украинских дронах
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко прокомментировал информацию о сбитых в Курской области украинских дронах. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:35
2022-04-25T13:35
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
рыльский район
курская область
украина
андрей руденко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко прокомментировал информацию о сбитых в Курской области украинских дронах."Как можно это расценивать: надо сбивать. Хорошо, что сбили", - сказал Руденко журналистам.Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале, что в понедельник в 4.15 в селе Боровское Рыльского района были сбиты два украинских беспилотника, пострадавших и разрушений нет. На оперативном совещании в администрации региона Старовойт объявил о продлении повышенного – желтого – уровня террористической опасности.
https://ria.ru/20220411/krym-1782849987.html
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происшествия, рыльский район, курская область, украина, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:35 25.04.2022
 
МИД отреагировал на сообщения о сбитых в Курской области украинских дронах

Замглавы МИД Руденко ответил на сообщения об украинских дронах словами "хорошо, что сбили"

© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко прокомментировал информацию о сбитых в Курской области украинских дронах.
"Как можно это расценивать: надо сбивать. Хорошо, что сбили", - сказал Руденко журналистам.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале, что в понедельник в 4.15 в селе Боровское Рыльского района были сбиты два украинских беспилотника, пострадавших и разрушений нет. На оперативном совещании в администрации региона Старовойт объявил о продлении повышенного – желтого – уровня террористической опасности.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияРыльский районКурская областьУкраинаАндрей РуденкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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