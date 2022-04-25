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Антонов: военная помощь США Киеву не способствует урегулированию на Украине - РИА Новости, 25.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/ukraina-1785301781.html
Антонов: военная помощь США Киеву не способствует урегулированию на Украине
Антонов: военная помощь США Киеву не способствует урегулированию на Украине - РИА Новости, 25.04.2022
Антонов: военная помощь США Киеву не способствует урегулированию на Украине
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новый пакет военной помощи Вашингтона Украине на 800 миллионов долларов не способствует урегулированию. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:18
2022-04-25T13:18
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
сша
нато
анатолий антонов
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новый пакет военной помощи Вашингтона Украине на 800 миллионов долларов не способствует урегулированию."Вопрос накачки режима Киева вооружением не может быть воспринят, кроме как негативно, ни в России, ни в других странах, то, что делают американцы, говоря журналистским языком, подливают масло в огонь", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", добавив, что из-за этого оружия, "по сути дела, гибнут люди"."Вот вы, наверное, слышали, 800 миллионов долларов - на такую цифру будет поставлено вооружение из Вашингтона Киеву, это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения урегулирования ситуации в этой восточно-европейской стране", - добавил он.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подтвердила РИА Новости, что российская сторона направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Содержание ноты она не уточняла.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220412/oruzhie-1782940050.html
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украина, россия, сша, нато, анатолий антонов
13:18 25.04.2022
 
Антонов: военная помощь США Киеву не способствует урегулированию на Украине

Антонов: новый пакет военной помощи США Киеву не способствует урегулированию на Украине

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новый пакет военной помощи Вашингтона Украине на 800 миллионов долларов не способствует урегулированию.
"Вопрос накачки режима Киева вооружением не может быть воспринят, кроме как негативно, ни в России, ни в других странах, то, что делают американцы, говоря журналистским языком, подливают масло в огонь", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", добавив, что из-за этого оружия, "по сути дела, гибнут люди".
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"Вот вы, наверное, слышали, 800 миллионов долларов - на такую цифру будет поставлено вооружение из Вашингтона Киеву, это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения урегулирования ситуации в этой восточно-европейской стране", - добавил он.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подтвердила РИА Новости, что российская сторона направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Содержание ноты она не уточняла.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаРоссияСШАНАТОАнатолий Антонов
 
 
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