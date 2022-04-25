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Интерес к Украине в запросах Google сильно снизился - РИА Новости, 25.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/ukraina-1785290877.html
Интерес к Украине в запросах Google сильно снизился
Интерес к Украине в запросах Google сильно снизился - РИА Новости, 25.04.2022
Интерес к Украине в запросах Google сильно снизился
Интерес к новостям по Украине в запросах Google значительно снизился через два месяца после начала спецоперации РФ, об этом свидетельствуют данные сервиса... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:30
2022-04-25T17:40
обострение ситуации в днр и лнр
технологии
украина
россия
сша
донбасс
google
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Интерес к новостям по Украине в запросах Google значительно снизился через два месяца после начала спецоперации РФ, об этом свидетельствуют данные сервиса Google Trends.Согласно графику, пик интереса к Украине пришелся на период с 20 по 26 февраля. Популярность поисковых запросов "Украина" и "Ukraine" в конце февраля оценивается в 100 баллов. С 17 по 23 апреля популярность русскоязычного запроса снизилась до 32 баллов, а англоязычного - до 14 баллов.В США популярность "Ukraine" упала до 10 баллов, во Франции и Британии она оценивается в 13 баллов. Относительно высокая востребованность англоязычного запроса наблюдается в ФРГ и России - 19 и 23 балла соответственно.В большинстве вышеуказанных стран падение популярности запроса "Украина" оказалось менее значительным. В США она оценивается в 40 баллов, а в Британии - в 46 баллов. Во Франции русскоязычный запрос востребован на 55 баллов, а в Германии - на 69 баллов. А вот в Польше, где "Ukraine" "популярен" на 16 баллов, запрос "Украина" пользуется популярностью в 95 баллов.В России запрос "Украина" сейчас менее популярен, чем "Ukraine" - востребованность первого составляет 17 баллов.Сервис указывает на то, что данные о периоде с 17 по 23 апреля являются неполными.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html
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украина
россия
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353
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технологии, украина, россия, сша, донбасс, google
12:30 25.04.2022 (обновлено: 17:40 25.04.2022)
 
Интерес к Украине в запросах Google сильно снизился

Интерес к Украине в запросах Google сильно снизился через два месяца с начала спецоперации

© Depositphotos / Anthony BrownСтраница Google.com на экране
Страница Google.com на экране - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Depositphotos / Anthony Brown
Страница Google.com на экране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Интерес к новостям по Украине в запросах Google значительно снизился через два месяца после начала спецоперации РФ, об этом свидетельствуют данные сервиса Google Trends.
Согласно графику, пик интереса к Украине пришелся на период с 20 по 26 февраля. Популярность поисковых запросов "Украина" и "Ukraine" в конце февраля оценивается в 100 баллов. С 17 по 23 апреля популярность русскоязычного запроса снизилась до 32 баллов, а англоязычного - до 14 баллов.
В США популярность "Ukraine" упала до 10 баллов, во Франции и Британии она оценивается в 13 баллов. Относительно высокая востребованность англоязычного запроса наблюдается в ФРГ и России - 19 и 23 балла соответственно.
В большинстве вышеуказанных стран падение популярности запроса "Украина" оказалось менее значительным. В США она оценивается в 40 баллов, а в Британии - в 46 баллов. Во Франции русскоязычный запрос востребован на 55 баллов, а в Германии - на 69 баллов. А вот в Польше, где "Ukraine" "популярен" на 16 баллов, запрос "Украина" пользуется популярностью в 95 баллов.
В России запрос "Украина" сейчас менее популярен, чем "Ukraine" - востребованность первого составляет 17 баллов.
Украинский военный в городе Ирпень неподалеку от Киева - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 08:00
Запад готовится к вечной войне
Сервис указывает на то, что данные о периоде с 17 по 23 апреля являются неполными.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
08:00
Запад очень напуган: Россия побеждает
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРТехнологииУкраинаРоссияСШАДонбассGoogle
 
 
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