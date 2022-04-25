https://ria.ru/20220425/ukraina-1785290877.html

Интерес к Украине в запросах Google сильно снизился

Интерес к Украине в запросах Google сильно снизился - РИА Новости, 25.04.2022

Интерес к Украине в запросах Google сильно снизился

Интерес к новостям по Украине в запросах Google значительно снизился через два месяца после начала спецоперации РФ, об этом свидетельствуют данные сервиса... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:30

2022-04-25T12:30

2022-04-25T17:40

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Интерес к новостям по Украине в запросах Google значительно снизился через два месяца после начала спецоперации РФ, об этом свидетельствуют данные сервиса Google Trends.Согласно графику, пик интереса к Украине пришелся на период с 20 по 26 февраля. Популярность поисковых запросов "Украина" и "Ukraine" в конце февраля оценивается в 100 баллов. С 17 по 23 апреля популярность русскоязычного запроса снизилась до 32 баллов, а англоязычного - до 14 баллов.В США популярность "Ukraine" упала до 10 баллов, во Франции и Британии она оценивается в 13 баллов. Относительно высокая востребованность англоязычного запроса наблюдается в ФРГ и России - 19 и 23 балла соответственно.В большинстве вышеуказанных стран падение популярности запроса "Украина" оказалось менее значительным. В США она оценивается в 40 баллов, а в Британии - в 46 баллов. Во Франции русскоязычный запрос востребован на 55 баллов, а в Германии - на 69 баллов. А вот в Польше, где "Ukraine" "популярен" на 16 баллов, запрос "Украина" пользуется популярностью в 95 баллов.В России запрос "Украина" сейчас менее популярен, чем "Ukraine" - востребованность первого составляет 17 баллов.Сервис указывает на то, что данные о периоде с 17 по 23 апреля являются неполными.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, украина, россия, сша, донбасс, google