12:30 25.04.2022 (обновлено: 17:40 25.04.2022)
Интерес к Украине в запросах Google сильно снизился
Интерес к Украине в запросах Google сильно снизился через два месяца с начала спецоперации
Страница Google.com на экране. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Интерес к новостям по Украине в запросах Google значительно снизился через два месяца после начала спецоперации РФ, об этом свидетельствуют данные сервиса Google Trends.
Согласно графику, пик интереса к Украине пришелся на период с 20 по 26 февраля. Популярность поисковых запросов "Украина" и "Ukraine" в конце февраля оценивается в 100 баллов. С 17 по 23 апреля популярность русскоязычного запроса снизилась до 32 баллов, а англоязычного - до 14 баллов.
В большинстве вышеуказанных стран падение популярности запроса "Украина" оказалось менее значительным. В США она оценивается в 40 баллов, а в Британии - в 46 баллов. Во Франции русскоязычный запрос востребован на 55 баллов, а в Германии - на 69 баллов. А вот в Польше, где "Ukraine" "популярен" на 16 баллов, запрос "Украина" пользуется популярностью в 95 баллов.
В России запрос "Украина" сейчас менее популярен, чем "Ukraine" - востребованность первого составляет 17 баллов.
23 апреля, 08:00Запад готовится к вечной войне
Сервис указывает на то, что данные о периоде с 17 по 23 апреля являются неполными.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.