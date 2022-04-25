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Минобороны опубликовало список потерь украинской Нацгвардии - РИА Новости, 25.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/ukraina-1785281814.html
Минобороны опубликовало список потерь украинской Нацгвардии
Минобороны опубликовало список потерь украинской Нацгвардии - РИА Новости, 25.04.2022
Минобороны опубликовало список потерь украинской Нацгвардии
Министерство обороны России опубликовало в своём официальном Telegram-канале очередной список военных потерь Украины – в этот раз раскрыты подробности о... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:54
2022-04-25T11:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
новосибирский государственный университет
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало в своём официальном Telegram-канале очередной список военных потерь Украины – в этот раз раскрыты подробности о погибших, раненых и дезертировавших бойцов частей украинской Нацгвардии."Сегодня раскрываем сведения о значительных потерях среди военнослужащих Национальной гвардии Украины (в/ч 3030, 3047, 3082, 3056, 3039, 3026, 3012, 3058, 3051, 4114, 1241, 3008, 3059, 3036, 3070, 3077, 3078, 3042, 3024, 3022, 2269, 2260, 2276, 3014, 3041, 3061, Национальная академия НГУ, ГУ НГУ)",- говорится в сообщении.Согласно приведенным данным, по состоянию на 29 марта в указанных частях значилось 22 погибших, 143 раненых и травмированных. Также без указания имен и фамилий приводятся сведения о 518 дезертирах, 180 плененных и трех "санитарных потерях".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, новосибирский государственный университет, признание днр и лнр в россии
11:54 25.04.2022
 
Минобороны опубликовало список потерь украинской Нацгвардии

Минобороны опубликовало очередной список потерь украинской Нацгвардии

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало в своём официальном Telegram-канале очередной список военных потерь Украины – в этот раз раскрыты подробности о погибших, раненых и дезертировавших бойцов частей украинской Нацгвардии.
"Сегодня раскрываем сведения о значительных потерях среди военнослужащих Национальной гвардии Украины (в/ч 3030, 3047, 3082, 3056, 3039, 3026, 3012, 3058, 3051, 4114, 1241, 3008, 3059, 3036, 3070, 3077, 3078, 3042, 3024, 3022, 2269, 2260, 2276, 3014, 3041, 3061, Национальная академия НГУ, ГУ НГУ)",- говорится в сообщении.
Согласно приведенным данным, по состоянию на 29 марта в указанных частях значилось 22 погибших, 143 раненых и травмированных. Также без указания имен и фамилий приводятся сведения о 518 дезертирах, 180 плененных и трех "санитарных потерях".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
11:33
Пушилин не исключил, что националисты попытаются прорваться с "Азовстали"
 
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