https://ria.ru/20220425/ukraina-1785281814.html
Минобороны опубликовало список потерь украинской Нацгвардии
Минобороны опубликовало список потерь украинской Нацгвардии - РИА Новости, 25.04.2022
Минобороны опубликовало список потерь украинской Нацгвардии
Министерство обороны России опубликовало в своём официальном Telegram-канале очередной список военных потерь Украины – в этот раз раскрыты подробности о... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:54
2022-04-25T11:54
2022-04-25T11:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
новосибирский государственный университет
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало в своём официальном Telegram-канале очередной список военных потерь Украины – в этот раз раскрыты подробности о погибших, раненых и дезертировавших бойцов частей украинской Нацгвардии."Сегодня раскрываем сведения о значительных потерях среди военнослужащих Национальной гвардии Украины (в/ч 3030, 3047, 3082, 3056, 3039, 3026, 3012, 3058, 3051, 4114, 1241, 3008, 3059, 3036, 3070, 3077, 3078, 3042, 3024, 3022, 2269, 2260, 2276, 3014, 3041, 3061, Национальная академия НГУ, ГУ НГУ)",- говорится в сообщении.Согласно приведенным данным, по состоянию на 29 марта в указанных частях значилось 22 погибших, 143 раненых и травмированных. Также без указания имен и фамилий приводятся сведения о 518 дезертирах, 180 плененных и трех "санитарных потерях".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, новосибирский государственный университет, признание днр и лнр в россии
Минобороны опубликовало список потерь украинской Нацгвардии
Минобороны опубликовало очередной список потерь украинской Нацгвардии
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости.
Министерство обороны России опубликовало в своём официальном Telegram-канале
очередной список военных потерь Украины – в этот раз раскрыты подробности о погибших, раненых и дезертировавших бойцов частей украинской Нацгвардии.
"Сегодня раскрываем сведения о значительных потерях среди военнослужащих Национальной гвардии Украины (в/ч 3030, 3047, 3082, 3056, 3039, 3026, 3012, 3058, 3051, 4114, 1241, 3008, 3059, 3036, 3070, 3077, 3078, 3042, 3024, 3022, 2269, 2260, 2276, 3014, 3041, 3061, Национальная академия НГУ, ГУ НГУ)",- говорится в сообщении.
Согласно приведенным данным, по состоянию на 29 марта в указанных частях значилось 22 погибших, 143 раненых и травмированных. Также без указания имен и фамилий приводятся сведения о 518 дезертирах, 180 плененных и трех "санитарных потерях".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.