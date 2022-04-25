https://ria.ru/20220425/ukraina-1785263152.html

В Минобороны перечислили уничтоженную в ходе спецоперации технику ВСУ

В Минобороны перечислили уничтоженную в ходе спецоперации технику ВСУ - РИА Новости, 25.04.2022

В Минобороны перечислили уничтоженную в ходе спецоперации технику ВСУ

Российские военные за время специальной военной операции на Украине уничтожили 141 самолет, 110 вертолетов и 566 беспилотников, заявил в понедельник на брифинге РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T10:45

2022-04-25T10:45

2022-04-25T10:45

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

вооруженные силы украины

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Российские военные за время специальной военной операции на Украине уничтожили 141 самолет, 110 вертолетов и 566 беспилотников, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 566 беспилотных летательных аппаратов, 265 зенитных ракетных комплексов", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 2526 танков и других боевых бронированных машин, 283 установки реактивных систем залпового огня, 1096 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2362 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

украина

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Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), украина