https://ria.ru/20220425/ukraina-1785263152.html
В Минобороны перечислили уничтоженную в ходе спецоперации технику ВСУ
В Минобороны перечислили уничтоженную в ходе спецоперации технику ВСУ - РИА Новости, 25.04.2022
В Минобороны перечислили уничтоженную в ходе спецоперации технику ВСУ
Российские военные за время специальной военной операции на Украине уничтожили 141 самолет, 110 вертолетов и 566 беспилотников, заявил в понедельник на брифинге РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:45
2022-04-25T10:45
2022-04-25T10:45
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
вооруженные силы украины
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Российские военные за время специальной военной операции на Украине уничтожили 141 самолет, 110 вертолетов и 566 беспилотников, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 566 беспилотных летательных аппаратов, 265 зенитных ракетных комплексов", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 2526 танков и других боевых бронированных машин, 283 установки реактивных систем залпового огня, 1096 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2362 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
В Минобороны перечислили уничтоженную в ходе спецоперации технику ВСУ
Конашенков: с начала спецоперации уничтожены 2526 танков и боевых бронированных машин ВСУ
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Российские военные за время специальной военной операции на Украине уничтожили 141 самолет, 110 вертолетов и 566 беспилотников, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 566 беспилотных летательных аппаратов, 265 зенитных ракетных комплексов", - сказал Конашенков.
Он добавил, что также уничтожены 2526 танков и других боевых бронированных машин, 283 установки реактивных систем залпового огня, 1096 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2362 единицы специальной военной автомобильной техники.