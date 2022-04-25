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В Минобороны перечислили уничтоженную в ходе спецоперации технику ВСУ - РИА Новости, 25.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/ukraina-1785263152.html
В Минобороны перечислили уничтоженную в ходе спецоперации технику ВСУ
В Минобороны перечислили уничтоженную в ходе спецоперации технику ВСУ - РИА Новости, 25.04.2022
В Минобороны перечислили уничтоженную в ходе спецоперации технику ВСУ
Российские военные за время специальной военной операции на Украине уничтожили 141 самолет, 110 вертолетов и 566 беспилотников, заявил в понедельник на брифинге РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:45
2022-04-25T10:45
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
вооруженные силы украины
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Российские военные за время специальной военной операции на Украине уничтожили 141 самолет, 110 вертолетов и 566 беспилотников, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 566 беспилотных летательных аппаратов, 265 зенитных ракетных комплексов", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 2526 танков и других боевых бронированных машин, 283 установки реактивных систем залпового огня, 1096 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2362 единицы специальной военной автомобильной техники.
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безопасность, вооруженные силы украины, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
10:45 25.04.2022
 
В Минобороны перечислили уничтоженную в ходе спецоперации технику ВСУ

Конашенков: с начала спецоперации уничтожены 2526 танков и боевых бронированных машин ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев Житель города у сгоревшего танка в Левобережном районе Мариуполя
 Житель города у сгоревшего танка в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Житель города у сгоревшего танка в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Российские военные за время специальной военной операции на Украине уничтожили 141 самолет, 110 вертолетов и 566 беспилотников, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 566 беспилотных летательных аппаратов, 265 зенитных ракетных комплексов", - сказал Конашенков.
Он добавил, что также уничтожены 2526 танков и других боевых бронированных машин, 283 установки реактивных систем залпового огня, 1096 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2362 единицы специальной военной автомобильной техники.
Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьВооруженные силы УкраиныИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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