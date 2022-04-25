https://ria.ru/20220425/ukraina-1785261236.html

ВКС за сутки поразили 56 украинских военных объектов

ВКС за сутки поразили 56 украинских военных объектов - РИА Новости, 25.04.2022

ВКС за сутки поразили 56 украинских военных объектов

Российская авиация за сутки поразила 56 украинских военных объектов, в том числе пункты управления и хранилища топлива, заявил в понедельник официальный... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T10:37

2022-04-25T10:37

2022-04-25T11:07

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

россия

украина

войска воздушно-космической обороны

игорь конашенков

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российская авиация за сутки поразила 56 украинских военных объектов, в том числе пункты управления и хранилища топлива, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 56 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также топливное хранилище в районе населенного пункта Новая Дмитровка. Уничтожены до 160 человек личного состава, а также 23 единицы бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей", - сказал он.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, войска воздушно-космической обороны, игорь конашенков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)