https://ria.ru/20220425/ukraina-1785261236.html
ВКС за сутки поразили 56 украинских военных объектов
ВКС за сутки поразили 56 украинских военных объектов - РИА Новости, 25.04.2022
ВКС за сутки поразили 56 украинских военных объектов
Российская авиация за сутки поразила 56 украинских военных объектов, в том числе пункты управления и хранилища топлива, заявил в понедельник официальный... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:37
2022-04-25T10:37
2022-04-25T11:07
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
россия
украина
войска воздушно-космической обороны
игорь конашенков
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российская авиация за сутки поразила 56 украинских военных объектов, в том числе пункты управления и хранилища топлива, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 56 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также топливное хранилище в районе населенного пункта Новая Дмитровка. Уничтожены до 160 человек личного состава, а также 23 единицы бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей", - сказал он.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, войска воздушно-космической обороны, игорь конашенков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:37 25.04.2022 (обновлено: 11:07 25.04.2022)
ВКС за сутки поразили 56 украинских военных объектов
Представитель Минобороны Конашенков: ВКС за сутки поразили 56 украинских военных объектов