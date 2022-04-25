https://ria.ru/20220425/ukraina-1785246090.html

Минобороны показало работу комплекса "Искандер" на Украине

Минобороны показало работу комплекса "Искандер" на Украине - РИА Новости, 25.04.2022

Минобороны показало работу комплекса "Искандер" на Украине

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" уничтожили военные склады Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T09:23

2022-04-25T09:23

2022-04-25T10:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" уничтожили военные склады Украины, сообщили в Минобороны РФ.В опубликованном ведомством видео показано развёртывание ракетной установки комплекса "Искандер-М" и пуск аэробаллистической ракеты 9М723.По данным разведки, отметили в Минобороны, на территории складов в ангарах Украины были сосредоточены вооружение и военная техника ВСУ и боеприпасы к ним для снабжения группировки войск."Данные разведчиков были подтверждены техническими средствами разведки, после чего по складам был нанесен ракетный удар оперативно-тактическим комплексом "Искандер". Расчет ОТРК "Искандер", получив задачу на уничтожение складов с вооружением и боеприпасами, осуществил загрузку ракет и выдвижение на пусковую позицию. Военнослужащие произвели точные расчеты положения цели и произвели пуски", - сказали в ведомстве.После выполнения боевых пусков по назначенным целям пусковые установки на максимальной скорости покинули укрытия и сменили место стартовых позиций для отработки пусков по новым целям противника.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/snaryady-1785235801.html

https://ria.ru/20220424/pytel-1785222873.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры удара "Искандером" по военным складам ВСУ Минобороны РФ показало кадры нанесения с использованием комплекса "Искандер" удара по украинским складам с боеприпасами и вооружением 2022-04-25T09:23 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии