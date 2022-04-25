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Украинцам нечем пополнить крупные потери в живой силе, заявили в ДНР - РИА Новости, 25.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/ukraina-1785242829.html
Украинцам нечем пополнить крупные потери в живой силе, заявили в ДНР
Украинцам нечем пополнить крупные потери в живой силе, заявили в ДНР - РИА Новости, 25.04.2022
Украинцам нечем пополнить крупные потери в живой силе, заявили в ДНР
Украинские войска несут большие потери, которые некем пополнить, заявил в интервью РИА Новости командир добровольческого батальона "Пятнашка" Донецкой Народной... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T09:03
2022-04-25T11:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 апр — РИА Новости. Украинские войска несут большие потери, которые некем пополнить, заявил в интервью РИА Новости командир добровольческого батальона "Пятнашка" Донецкой Народной Республики Ахра Авидзба.По словам Авидзбы, "есть определенные какие-то бригады, которые вначале нам их сопоставили, они стояли перед нами, сегодня они ротировались, их сняли"."Сняли, потому что у них огромные потери, моральный дух упадший, и они их отправили, чтобы как-то их пополнить из других резервов, еще что-то. Но это все равно вернется уже не то боеспособное подразделение, которые было, и говорить, что у них там нет потерь или еще что-то, это крайне глупо", — отметил он.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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353
60
353
60
Ахра Авидзаба: "Украинские войска несут большие потери, которые некем пополнить"
Интервью РИА Новости командира добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахры Авидзба
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РИА Новости
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
09:03 25.04.2022 (обновлено: 11:12 25.04.2022)
 
Украинцам нечем пополнить крупные потери в живой силе, заявили в ДНР

Командир батальона ДНР Авидзба заявил, что ВСУ нечем пополнить крупные потери в живой силе

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ДОНЕЦК, 25 апр — РИА Новости. Украинские войска несут большие потери, которые некем пополнить, заявил в интервью РИА Новости командир добровольческого батальона "Пятнашка" Донецкой Народной Республики Ахра Авидзба.
"Те потери, которые у них, они не пополняются, они просто призвали тех резервистов, которые когда-то служили, и они их отправляют. Это просто, как сказать, овцы на съедение волкам, потому что они не сопротивляются, они пачками гибнут, пачками попадают в места заключения, поэтому тут толку от них нет", — сказал собеседник агентства.
По словам Авидзбы, "есть определенные какие-то бригады, которые вначале нам их сопоставили, они стояли перед нами, сегодня они ротировались, их сняли".
"Сняли, потому что у них огромные потери, моральный дух упадший, и они их отправили, чтобы как-то их пополнить из других резервов, еще что-то. Но это все равно вернется уже не то боеспособное подразделение, которые было, и говорить, что у них там нет потерь или еще что-то, это крайне глупо", — отметил он.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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