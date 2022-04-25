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Советское оружие зарекомендовало себя на Украине, заявили в ДНР - РИА Новости, 25.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/ukraina-1785239438.html
Советское оружие зарекомендовало себя на Украине, заявили в ДНР
Советское оружие зарекомендовало себя на Украине, заявили в ДНР - РИА Новости, 25.04.2022
Советское оружие зарекомендовало себя на Украине, заявили в ДНР
Советское оружие зарекомендовало себя на Украине, заявил в интервью РИА Новости командир легендарного добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T08:12
2022-04-25T08:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
европа
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Советское оружие зарекомендовало себя на Украине, заявил в интервью РИА Новости командир легендарного добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба."В этой войне оружие наших дедов очень себя зарекомендовало. Взять наши пэтээрэски (противотанковые ружья самозарядные, ПТРС – ред.), они до сих пор актуальны, кто бы что ни говорил. Раньше, может, они танки убивали, сегодня с помощью этого можно разбирать блиндажи, легкую технику - эффективная вещь", - сказал Авидзба.По его словам, даже не самое современное оружие, которое Европа поставляет Украине, может быть эффективным."Мы взяли трофейные пулеметы Браунинга. Сказать, что морально они устаревшие - да нет, у них все нормально, все четко", - отметил командир.
https://ria.ru/20220425/mery-1785236336.html
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в мире, украина, европа, признание днр и лнр в россии
08:12 25.04.2022 (обновлено: 08:33 25.04.2022)
 
Советское оружие зарекомендовало себя на Украине, заявили в ДНР

Командир ДНР Авидзба: советское оружие зарекомендовало себя на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТанкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Советское оружие зарекомендовало себя на Украине, заявил в интервью РИА Новости командир легендарного добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба.
"В этой войне оружие наших дедов очень себя зарекомендовало. Взять наши пэтээрэски (противотанковые ружья самозарядные, ПТРС – ред.), они до сих пор актуальны, кто бы что ни говорил. Раньше, может, они танки убивали, сегодня с помощью этого можно разбирать блиндажи, легкую технику - эффективная вещь", - сказал Авидзба.
По его словам, даже не самое современное оружие, которое Европа поставляет Украине, может быть эффективным.
"Мы взяли трофейные пулеметы Браунинга. Сказать, что морально они устаревшие - да нет, у них все нормально, все четко", - отметил командир.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаЕвропаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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