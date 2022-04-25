https://ria.ru/20220425/ukraina-1785239438.html

Советское оружие зарекомендовало себя на Украине, заявили в ДНР

Советское оружие зарекомендовало себя на Украине, заявили в ДНР - РИА Новости, 25.04.2022

Советское оружие зарекомендовало себя на Украине, заявили в ДНР

Советское оружие зарекомендовало себя на Украине, заявил в интервью РИА Новости командир легендарного добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T08:12

2022-04-25T08:12

2022-04-25T08:33

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Советское оружие зарекомендовало себя на Украине, заявил в интервью РИА Новости командир легендарного добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба."В этой войне оружие наших дедов очень себя зарекомендовало. Взять наши пэтээрэски (противотанковые ружья самозарядные, ПТРС – ред.), они до сих пор актуальны, кто бы что ни говорил. Раньше, может, они танки убивали, сегодня с помощью этого можно разбирать блиндажи, легкую технику - эффективная вещь", - сказал Авидзба.По его словам, даже не самое современное оружие, которое Европа поставляет Украине, может быть эффективным."Мы взяли трофейные пулеметы Браунинга. Сказать, что морально они устаревшие - да нет, у них все нормально, все четко", - отметил командир.

https://ria.ru/20220425/mery-1785236336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, европа, признание днр и лнр в россии