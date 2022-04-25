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В ДНР заявили, что российская спецоперация опередила Киев на считанные часы - РИА Новости, 25.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/ukraina-1785233153.html
В ДНР заявили, что российская спецоперация опередила Киев на считанные часы
В ДНР заявили, что российская спецоперация опередила Киев на считанные часы - РИА Новости, 25.04.2022
В ДНР заявили, что российская спецоперация опередила Киев на считанные часы
Украина давно планировала наступление в Донбассе, и опередить ее благодаря российской спецоперации удалось буквально на несколько часов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T03:06
2022-04-25T03:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
россия
днр
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 апр — РИА Новости. Украина давно планировала наступление в Донбассе, и опередить ее благодаря российской спецоперации удалось буквально на несколько часов, заявил РИА Новости командир легендарного добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба.По его словам, украинские войска не ожидали таких действий, и связи у них были нарушены из-за необходимости перехода в оборону после подготовки наступления. Командир добавил, что об этом свидетельствуют и пленные иностранцы."Они планировали это все. Не одним днем делалось. Просто уже есть понятие превентивный удар, и он был нанесен. Поэтому спасибо нашему верховному главнокомандующему, который оценил обстановку и дал такой тяжелый приказ", — сказал Авидзба.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220404/donbass-1781645601.html
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в мире, украина, донбасс, россия, днр, донецкая народная республика
03:06 25.04.2022 (обновлено: 03:08 25.04.2022)
 
В ДНР заявили, что российская спецоперация опередила Киев на считанные часы

Командир батальона Авидзба: российская спецоперация опередила Киев на считанные часы

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЯщик с минометными снарядами на складе ВСУ
Ящик с минометными снарядами на складе ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Ящик с минометными снарядами на складе ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 апр — РИА Новости. Украина давно планировала наступление в Донбассе, и опередить ее благодаря российской спецоперации удалось буквально на несколько часов, заявил РИА Новости командир легендарного добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба.
"(Судя) по тому, что происходило, и по тому скоплению, которое есть, это даже не недели, это считанные часы", — сказал Авидзба.
По его словам, украинские войска не ожидали таких действий, и связи у них были нарушены из-за необходимости перехода в оборону после подготовки наступления. Командир добавил, что об этом свидетельствуют и пленные иностранцы.
"Они планировали это все. Не одним днем делалось. Просто уже есть понятие превентивный удар, и он был нанесен. Поэтому спасибо нашему верховному главнокомандующему, который оценил обстановку и дал такой тяжелый приказ", — сказал Авидзба.
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Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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