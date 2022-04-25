03:06 25.04.2022 (обновлено: 03:08 25.04.2022)
В ДНР заявили, что российская спецоперация опередила Киев на считанные часы
Командир батальона Авидзба: российская спецоперация опередила Киев на считанные часы
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЯщик с минометными снарядами на складе ВСУ
Ящик с минометными снарядами на складе ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 апр — РИА Новости. Украина давно планировала наступление в Донбассе, и опередить ее благодаря российской спецоперации удалось буквально на несколько часов, заявил РИА Новости командир легендарного добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба.
"(Судя) по тому, что происходило, и по тому скоплению, которое есть, это даже не недели, это считанные часы", — сказал Авидзба.
По его словам, украинские войска не ожидали таких действий, и связи у них были нарушены из-за необходимости перехода в оборону после подготовки наступления. Командир добавил, что об этом свидетельствуют и пленные иностранцы.
"Они планировали это все. Не одним днем делалось. Просто уже есть понятие превентивный удар, и он был нанесен. Поэтому спасибо нашему верховному главнокомандующему, который оценил обстановку и дал такой тяжелый приказ", — сказал Авидзба.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.