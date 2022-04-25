https://ria.ru/20220425/ukraina-1785233153.html

В ДНР заявили, что российская спецоперация опередила Киев на считанные часы

В ДНР заявили, что российская спецоперация опередила Киев на считанные часы - РИА Новости, 25.04.2022

В ДНР заявили, что российская спецоперация опередила Киев на считанные часы

Украина давно планировала наступление в Донбассе, и опередить ее благодаря российской спецоперации удалось буквально на несколько часов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T03:06

2022-04-25T03:06

2022-04-25T03:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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донбасс

россия

днр

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 25 апр — РИА Новости. Украина давно планировала наступление в Донбассе, и опередить ее благодаря российской спецоперации удалось буквально на несколько часов, заявил РИА Новости командир легендарного добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба.По его словам, украинские войска не ожидали таких действий, и связи у них были нарушены из-за необходимости перехода в оборону после подготовки наступления. Командир добавил, что об этом свидетельствуют и пленные иностранцы."Они планировали это все. Не одним днем делалось. Просто уже есть понятие превентивный удар, и он был нанесен. Поэтому спасибо нашему верховному главнокомандующему, который оценил обстановку и дал такой тяжелый приказ", — сказал Авидзба.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/donbass-1781645601.html

https://ria.ru/20220315/napadenie-1778284467.html

украина

донбасс

россия

донецкая народная республика

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в мире, украина, донбасс, россия, днр, донецкая народная республика