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Путин подписал указ об информсистеме противодействия коррупции "Посейдон" - РИА Новости, 25.04.2022
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Путин подписал указ об информсистеме противодействия коррупции "Посейдон"
Путин подписал указ об информсистеме противодействия коррупции "Посейдон" - РИА Новости, 25.04.2022
Путин подписал указ об информсистеме противодействия коррупции "Посейдон"
Президент России Владимир Путин подписал указ об информационной системе противодействия коррупции "Посейдон", соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T19:47
2022-04-25T20:53
политика
россия
владимир путин
информационная безопасность
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об информационной системе противодействия коррупции "Посейдон", соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях повышения эффективности деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений постановляю: утвердить прилагаемое Положение о государственной информационной системе в области противодействия коррупции "Посейдон", — говорится в распоряжении.Координатором системы будет администрация президента, а оператором — ФСО.Отмечается, что Министерство труда и социальной защиты России будет помогать в использовании системы.
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политика, россия, владимир путин, информационная безопасность
19:47 25.04.2022 (обновлено: 20:53 25.04.2022)
 
Путин подписал указ об информсистеме противодействия коррупции "Посейдон"

Президент Путин подписал указ об информсистеме противодействия коррупции "Посейдон"

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об информационной системе противодействия коррупции "Посейдон", соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях повышения эффективности деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений постановляю: утвердить прилагаемое Положение о государственной информационной системе в области противодействия коррупции "Посейдон", — говорится в распоряжении.
Координатором системы будет администрация президента, а оператором — ФСО.
Отмечается, что Министерство труда и социальной защиты России будет помогать в использовании системы.
Программирование - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 12:21
В СПЧ предложили создать межведомственный орган против информационной войны
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинИнформационная безопасность
 
 
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