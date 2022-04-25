https://ria.ru/20220425/ukaz-1785395137.html

Путин подписал указ об информсистеме противодействия коррупции "Посейдон"

Путин подписал указ об информсистеме противодействия коррупции "Посейдон" - РИА Новости, 25.04.2022

Путин подписал указ об информсистеме противодействия коррупции "Посейдон"

Президент России Владимир Путин подписал указ об информационной системе противодействия коррупции "Посейдон", соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T19:47

2022-04-25T19:47

2022-04-25T20:53

политика

россия

владимир путин

информационная безопасность

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об информационной системе противодействия коррупции "Посейдон", соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях повышения эффективности деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений постановляю: утвердить прилагаемое Положение о государственной информационной системе в области противодействия коррупции "Посейдон", — говорится в распоряжении.Координатором системы будет администрация президента, а оператором — ФСО.Отмечается, что Министерство труда и социальной защиты России будет помогать в использовании системы.

https://ria.ru/20220425/spch-1785288656.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

политика, россия, владимир путин, информационная безопасность