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Израиль нанес ответный удар по объекту в Ливане - РИА Новости, 25.04.2022
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Израиль нанес ответный удар по объекту в Ливане
Израиль нанес ответный удар по объекту в Ливане - РИА Новости, 25.04.2022
Израиль нанес ответный удар по объекту в Ливане
Израиль нанес артиллерийский удар по территории Ливана, сообщила пресс-служба израильской армии в Twitter. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T04:03
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израиль
в мире
ливан
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Израиль нанес артиллерийский удар по территории Ливана, сообщила пресс-служба израильской армии в Twitter.Как утверждают военные, ракета, запущенная из Ливана в сторону Израиля, упала на открытой местности на севере страны, недалеко от кибуца Мацува. Ответный удар пришелся по району запуска и объекту инфраструктуры на открытой местности на юге Ливана.Временные силы ООН в Ливане призвали обе стороны к сдержанности и спокойствию.
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израиль, в мире, ливан
04:03 25.04.2022 (обновлено: 09:55 25.04.2022)
 
Израиль нанес ответный удар по объекту в Ливане

Израиль нанес артиллерийский удар по объекту в Ливане в ответ на запуск ракеты

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Израиль нанес артиллерийский удар по территории Ливана, сообщила пресс-служба израильской армии в Twitter.

"В ответ на запуск ракеты с территории Ливана по северу Израиля, который произошел ранее сегодня, артиллерийские силы армии обороны Израиля наносят удар по месту запуска в Ливане", — говорится в твите.

Как утверждают военные, ракета, запущенная из Ливана в сторону Израиля, упала на открытой местности на севере страны, недалеко от кибуца Мацува. Ответный удар пришелся по району запуска и объекту инфраструктуры на открытой местности на юге Ливана.
Временные силы ООН в Ливане призвали обе стороны к сдержанности и спокойствию.
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