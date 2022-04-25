https://ria.ru/20220425/udar-1785234335.html

Израиль нанес ответный удар по объекту в Ливане

Израиль нанес ответный удар по объекту в Ливане - РИА Новости, 25.04.2022

Израиль нанес ответный удар по объекту в Ливане

Израиль нанес артиллерийский удар по территории Ливана, сообщила пресс-служба израильской армии в Twitter. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T04:03

2022-04-25T04:03

2022-04-25T09:55

израиль

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ливан

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Израиль нанес артиллерийский удар по территории Ливана, сообщила пресс-служба израильской армии в Twitter.Как утверждают военные, ракета, запущенная из Ливана в сторону Израиля, упала на открытой местности на севере страны, недалеко от кибуца Мацува. Ответный удар пришелся по району запуска и объекту инфраструктуры на открытой местности на юге Ливана.Временные силы ООН в Ливане призвали обе стороны к сдержанности и спокойствию.

https://ria.ru/20220423/raketa-1785040126.html

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израиль, в мире, ливан