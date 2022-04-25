https://ria.ru/20220425/ubiystvo-1785319025.html

Обвиняемый в убийстве "Мисс Кузбасс-2010" Сапожковой предстанет перед судом

Обвиняемый в убийстве "Мисс Кузбасс-2010" Сапожковой предстанет перед судом - РИА Новости, 25.04.2022

Обвиняемый в убийстве "Мисс Кузбасс-2010" Сапожковой предстанет перед судом

Мужчина, обвиняемый в убийстве своей жены, "Мисс Кузбасс-2010", на территории новой Москвы, предстанет перед судом, сообщает прокуратура столицы. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T14:32

2022-04-25T14:32

2022-04-25T14:55

москва

россия

новомосковский административный округ

происшествия

криминал

щербинский районный суд г. москвы

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве своей жены, "Мисс Кузбасс-2010", на территории новой Москвы, предстанет перед судом, сообщает прокуратура столицы.Тело "Мисс Кузбасс-2010" Ксении Сапожковой нашли в лесу в новой Москве. Ее муж Александр Попов обратился в полицию в январе 2022 года, заявив, что супруга уехала в неизвестном направлении, но выходит на связь в соцсетях и говорит, что находится за рубежом на отдыхе. Однако следствию удалось установить, что Сапожкова не покидала Россию. Тогда мужчина признался, что убил жену и закопал. Его арестовали."Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя столицы. Он обвиняется в совершении преступления... "убийство", - сказано в сообщении.По данным прокуратуры, в августе 2021 года обвиняемый находился дома со своей женой. В ходе ссоры он взял острый предмет и нанес жене колото-резанные раны. Женщина скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый вывез тело убитой в лесополосу и закопал.В сообщении говорится, что скоро уголовное дело будет направлено в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, а обвиняемый содержится под стражей.

https://ria.ru/20220204/ubiystvo-1771144622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, новомосковский административный округ, происшествия, криминал, щербинский районный суд г. москвы