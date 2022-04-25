14:32 25.04.2022 (обновлено: 14:55 25.04.2022)
Обвиняемый в убийстве "Мисс Кузбасс-2010" Сапожковой предстанет перед судом
В Москве будут судить обвиняемого в убийстве "Мисс Кузбасс-2010" Ксении Сапожковой
Мисс Кузбасс-2010 Ксения Сапожкова. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве своей жены, "Мисс Кузбасс-2010", на территории новой Москвы, предстанет перед судом, сообщает прокуратура столицы.
Тело "Мисс Кузбасс-2010" Ксении Сапожковой нашли в лесу в новой Москве. Ее муж Александр Попов обратился в полицию в январе 2022 года, заявив, что супруга уехала в неизвестном направлении, но выходит на связь в соцсетях и говорит, что находится за рубежом на отдыхе. Однако следствию удалось установить, что Сапожкова не покидала Россию. Тогда мужчина признался, что убил жену и закопал. Его арестовали.
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"Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя столицы. Он обвиняется в совершении преступления... "убийство", - сказано в сообщении.
По данным прокуратуры, в августе 2021 года обвиняемый находился дома со своей женой. В ходе ссоры он взял острый предмет и нанес жене колото-резанные раны. Женщина скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый вывез тело убитой в лесополосу и закопал.
В сообщении говорится, что скоро уголовное дело будет направлено в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, а обвиняемый содержится под стражей.