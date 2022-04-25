https://ria.ru/20220425/turtsiya-1785347544.html

В Турции отельеров заставляют отменять бронирования российских туристов

В Турции отельеров заставляют отменять бронирования российских туристов - РИА Новости, 26.04.2022

В Турции отельеров заставляют отменять бронирования российских туристов

Турецкий представитель крупнейшего европейского туроператора TUI Tantur потребовал от отелей отменить бронирования российских гостей, сообщил "Турпром". РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-25T17:30

2022-04-25T17:30

2022-04-26T00:47

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Турецкий представитель крупнейшего европейского туроператора TUI Tantur потребовал от отелей отменить бронирования российских гостей, сообщил "Турпром".Фирма занимается приемом отдыхающих из стран Балтии. Отправляющие их туркомпании поставили турецким партнерам ультиматум: в гостиницах, куда заселяются их клиенты, не должно быть россиян. Содержащее такое требование письмо опубликовала газета Turizmgazetesi.Руководитель отдела продаж и маркетинга сети Crystal Hotels Сами Йылмаз опроверг информацию о требовании со стороны европейских туроператоров к отелям Турции не принимать отдыхающих из России. "TUI Балтия не будет работать и просит аннулировать брони, которые раньше подтвердились, — поясняет он. — Речь не идет о том, что просят все отели отменить брони русских туроператоров".Турецкие отельеры назвали эти заявления "расистским туристическим безумием". Они жалуются на давление индивидуальных путешественников из Европы, которые также требуют от представителей сферы гостеприимства отказаться от работы с россиянами.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом турецкие власти на фоне проблем с авиасообщением, возникших на фоне введенных ограничений, сообщили о создании перевозчиков, которые помогут поддержать туристический поток из России в страну.

https://ria.ru/20220415/tury-1783461407.html

https://ria.ru/20220413/tury-1783104176.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, турция, россия, балтия, евросоюз, отели, гостиницы