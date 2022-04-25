https://ria.ru/20220425/turtsiya-1785317353.html
В Турции принимающим российских туристов отельерам угрожают бойкотом
В Турции принимающим российских туристов отельерам угрожают бойкотом - РИА Новости, 25.04.2022
В Турции принимающим российских туристов отельерам угрожают бойкотом
Турецким курортам и отелям угрожают бойкотом, если они продолжат принимать россиян, сообщает "Турпром" со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:35
2022-04-25T15:35
2022-04-25T15:35
туризм
туризм
новости - туризм
украина
германия
балтия
турция
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752113246_0:123:1601:1023_1920x0_80_0_0_90d05d823707b33c93fa5fc95e285fe9.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Турецким курортам и отелям угрожают бойкотом, если они продолжат принимать россиян, сообщает "Турпром" со ссылкой на местные СМИ.Отельеры цитируют письма, приходящие из европейских стран в связи с конфликтом на Украине: "Мы будем бойкотировать вашу гостиницу. И скажем друзьям в Германии, чтобы они не приезжали".Более того, агрессивно ведут себя и некоторые организации. Так, турецкий представитель крупного туроператора — TUI Tantur потребовала от гостиниц отменить бронирования российских клиентов. Услугами фирмы пользуются компании из стран Балтии, которые выдвинули ультиматум — не селить своих отдыхающих в отели, где есть наши соотечественники.Участники рынка называют сложившуюся ситуацию "расистским туристическим безумием" и подчеркивают, что не готовы поддаваться шантажу.Эксперты отмечают, что компании сферы гостеприимства "обязаны определять границы допустимого поведения, туристы должны знать, что не могут их нарушать".
https://ria.ru/20220421/turtsiya-1784767573.html
украина
германия
балтия
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752113246_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_90810cd92835a5edab7ab80d6f62d624.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, украина, германия, балтия, турция, россия, туристы, отели, гостиницы, рестораны
В Турции принимающим российских туристов отельерам угрожают бойкотом
В Турции европейские туристы требуют у отельеров отказаться заселять россиян