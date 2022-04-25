https://ria.ru/20220425/turtsiya-1785317353.html

В Турции принимающим российских туристов отельерам угрожают бойкотом

В Турции принимающим российских туристов отельерам угрожают бойкотом - РИА Новости, 25.04.2022

В Турции принимающим российских туристов отельерам угрожают бойкотом

Турецким курортам и отелям угрожают бойкотом, если они продолжат принимать россиян, сообщает "Турпром" со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T15:35

2022-04-25T15:35

2022-04-25T15:35

туризм

туризм

новости - туризм

украина

германия

балтия

турция

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752113246_0:123:1601:1023_1920x0_80_0_0_90d05d823707b33c93fa5fc95e285fe9.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Турецким курортам и отелям угрожают бойкотом, если они продолжат принимать россиян, сообщает "Турпром" со ссылкой на местные СМИ.Отельеры цитируют письма, приходящие из европейских стран в связи с конфликтом на Украине: "Мы будем бойкотировать вашу гостиницу. И скажем друзьям в Германии, чтобы они не приезжали".Более того, агрессивно ведут себя и некоторые организации. Так, турецкий представитель крупного туроператора — TUI Tantur потребовала от гостиниц отменить бронирования российских клиентов. Услугами фирмы пользуются компании из стран Балтии, которые выдвинули ультиматум — не селить своих отдыхающих в отели, где есть наши соотечественники.Участники рынка называют сложившуюся ситуацию "расистским туристическим безумием" и подчеркивают, что не готовы поддаваться шантажу.Эксперты отмечают, что компании сферы гостеприимства "обязаны определять границы допустимого поведения, туристы должны знать, что не могут их нарушать".

https://ria.ru/20220421/turtsiya-1784767573.html

украина

германия

балтия

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, украина, германия, балтия, турция, россия, туристы, отели, гостиницы, рестораны