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В Турции принимающим российских туристов отельерам угрожают бойкотом - РИА Новости, 25.04.2022
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Туризм
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В Турции принимающим российских туристов отельерам угрожают бойкотом
В Турции принимающим российских туристов отельерам угрожают бойкотом - РИА Новости, 25.04.2022
В Турции принимающим российских туристов отельерам угрожают бойкотом
Турецким курортам и отелям угрожают бойкотом, если они продолжат принимать россиян, сообщает "Турпром" со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:35
2022-04-25T15:35
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Турецким курортам и отелям угрожают бойкотом, если они продолжат принимать россиян, сообщает "Турпром" со ссылкой на местные СМИ.Отельеры цитируют письма, приходящие из европейских стран в связи с конфликтом на Украине: "Мы будем бойкотировать вашу гостиницу. И скажем друзьям в Германии, чтобы они не приезжали".Более того, агрессивно ведут себя и некоторые организации. Так, турецкий представитель крупного туроператора — TUI Tantur потребовала от гостиниц отменить бронирования российских клиентов. Услугами фирмы пользуются компании из стран Балтии, которые выдвинули ультиматум — не селить своих отдыхающих в отели, где есть наши соотечественники.Участники рынка называют сложившуюся ситуацию "расистским туристическим безумием" и подчеркивают, что не готовы поддаваться шантажу.Эксперты отмечают, что компании сферы гостеприимства "обязаны определять границы допустимого поведения, туристы должны знать, что не могут их нарушать".
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туризм, новости - туризм, украина, германия, балтия, турция, россия, туристы, отели, гостиницы, рестораны
15:35 25.04.2022
 
В Турции принимающим российских туристов отельерам угрожают бойкотом

В Турции европейские туристы требуют у отельеров отказаться заселять россиян

© РИА Новости / Елена ЗагородняяТуристы на стойке ресепшена отеля в Фетхие, Турция
Туристы на стойке ресепшена отеля в Фетхие, Турция - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Елена Загородняя
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Турецким курортам и отелям угрожают бойкотом, если они продолжат принимать россиян, сообщает "Турпром" со ссылкой на местные СМИ.
Отельеры цитируют письма, приходящие из европейских стран в связи с конфликтом на Украине: "Мы будем бойкотировать вашу гостиницу. И скажем друзьям в Германии, чтобы они не приезжали".
Более того, агрессивно ведут себя и некоторые организации. Так, турецкий представитель крупного туроператора — TUI Tantur потребовала от гостиниц отменить бронирования российских клиентов. Услугами фирмы пользуются компании из стран Балтии, которые выдвинули ультиматум — не селить своих отдыхающих в отели, где есть наши соотечественники.
Участники рынка называют сложившуюся ситуацию "расистским туристическим безумием" и подчеркивают, что не готовы поддаваться шантажу.
Эксперты отмечают, что компании сферы гостеприимства "обязаны определять границы допустимого поведения, туристы должны знать, что не могут их нарушать".
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