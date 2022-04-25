У Европы нет ценностей, за которые она готова сражаться, заявили в ДНР
Командир батальона Авидзба: у Европы нет ценностей, за которые она готова сражаться
Логотип Евросоюза . Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Европа не может указывать России, как действовать в вопросах исторической важности, так как абсолютно несамостоятельна и сама не имеет таких ценностей, за которые готова сражаться, заявил в интервью РИА Новости командир легендарного добровольческого батальона "Пятнашка" Ахра Авидзба.
"Я вчера разговаривал с итальянцами, я спросил: Какая у вас идея? Вот сидит рядом турок, они бредят тем, что хотят возродить там Османскую империю, еще что-то. Вы о чем? - Они: Мы все знаем, что мы не свободны, поэтому у нас никакой идеи нет. - Я: Это же крайне глупо. Вам же даже воевать не надо, просто флаг над головой поменять, и вы даже не заметите, что произошло. И большая часть Европы - она такова. У них нет устремлений", - сказал Авидзба.
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По его словам, Россия борется с нацистами, чтобы сохранить государственность, а Европа настолько несамостоятельна, что находится не в том положении, чтобы давать советы.
"СМИ их быстро переобуются. Когда мы будем подходить к Киеву, то они будут рассказывать, как они всю дорогу сочувствовали и сопереживали России, и помогали, поэтому на Европу или там на Америку и на другие там страны внимание обращать не надо, не им нам что-то говорить, не Америке вещать, которая до сих пор имеет в 21 веке колонии, и чего-то мир молчит, до сих пор имеют резервации, и они нам будут демократию рассказывать, поэтому пусть стороной гуляют, у нас есть понимание того, что мы делаем", - сказал командир ополченцев.
По словам собеседника агентства, европейцам он привел в пример Украину, которая существует всего 30 лет и уже создала себе альтернативную историю, хоть и построенную на негативе.
"Вы считаете себя старым миром, древним или еще что-то, и имея такую великую историю, вы ни к чему не стремитесь, и вы сюда приезжаете и пытаетесь нас чему-то научить, нет, у нас основа - это семейные ценности, основа - любовь к Родине, основа, чтобы мы могли всегда за свою страну, Отечество, постоять, а у вас что? У них ничего", - отметил Авидзба.
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