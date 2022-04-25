https://ria.ru/20220425/tsennosti-1785257835.html

У Европы нет ценностей, за которые она готова сражаться, заявили в ДНР

У Европы нет ценностей, за которые она готова сражаться, заявили в ДНР - РИА Новости, 25.04.2022

У Европы нет ценностей, за которые она готова сражаться, заявили в ДНР

Европа не может указывать России, как действовать в вопросах исторической важности, так как абсолютно несамостоятельна и сама не имеет таких ценностей, за... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T10:21

2022-04-25T10:21

2022-04-25T10:21

европа

россия

америка

в мире

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_78aa75f2cbdad26007919ce57f0f3f53.jpg

ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Европа не может указывать России, как действовать в вопросах исторической важности, так как абсолютно несамостоятельна и сама не имеет таких ценностей, за которые готова сражаться, заявил в интервью РИА Новости командир легендарного добровольческого батальона "Пятнашка" Ахра Авидзба."Я вчера разговаривал с итальянцами, я спросил: Какая у вас идея? Вот сидит рядом турок, они бредят тем, что хотят возродить там Османскую империю, еще что-то. Вы о чем? - Они: Мы все знаем, что мы не свободны, поэтому у нас никакой идеи нет. - Я: Это же крайне глупо. Вам же даже воевать не надо, просто флаг над головой поменять, и вы даже не заметите, что произошло. И большая часть Европы - она такова. У них нет устремлений", - сказал Авидзба.По его словам, Россия борется с нацистами, чтобы сохранить государственность, а Европа настолько несамостоятельна, что находится не в том положении, чтобы давать советы."СМИ их быстро переобуются. Когда мы будем подходить к Киеву, то они будут рассказывать, как они всю дорогу сочувствовали и сопереживали России, и помогали, поэтому на Европу или там на Америку и на другие там страны внимание обращать не надо, не им нам что-то говорить, не Америке вещать, которая до сих пор имеет в 21 веке колонии, и чего-то мир молчит, до сих пор имеют резервации, и они нам будут демократию рассказывать, поэтому пусть стороной гуляют, у нас есть понимание того, что мы делаем", - сказал командир ополченцев.По словам собеседника агентства, европейцам он привел в пример Украину, которая существует всего 30 лет и уже создала себе альтернативную историю, хоть и построенную на негативе."Вы считаете себя старым миром, древним или еще что-то, и имея такую великую историю, вы ни к чему не стремитесь, и вы сюда приезжаете и пытаетесь нас чему-то научить, нет, у нас основа - это семейные ценности, основа - любовь к Родине, основа, чтобы мы могли всегда за свою страну, Отечество, постоять, а у вас что? У них ничего", - отметил Авидзба.

https://ria.ru/20220421/rynok-1784665601.html

https://ria.ru/20220325/zapad-1780033219.html

европа

россия

америка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

европа, россия, америка, в мире, донецкая народная республика