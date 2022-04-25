Суд обязал Трампа выплачивать по десять тысяч долларов ежедневно
Суд обязал Трампа выплачивать по десять тысяч долларов ежедневно за неуважение к суду
© AP Photo / Joe MaioranaДональд Трамп
© AP Photo / Joe Maiorana
Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Суд Нью-Йорка в понедельник признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в неуважении к суду, сообщила генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.
Помимо этого, суд также обязал бывшего американского президента выплачивать по 10 тысяч долларов в сутки за отказ представить документы в рамках расследования предполагаемых преступлений его компании Trump Organization. Трамп будет выплачивать эту сумму до тех пор, пока не подчинится требованию суда.
"Сегодня справедливость восторжествовала. Наше расследование финансовых операций Дональда Трампа и Trump Organization будет продолжаться, поскольку никто не может быть выше закона", - прокомментировала Джеймс в своем аккаунте в Twitter.
Расследование в отношении принадлежащей Трампу компании касается предполагаемого неправомерного манипулирования стоимостью различных активов в сфере недвижимости с целью получения более выгодных условий по кредитам и страховому покрытию, а также для уменьшения налоговой ставки.
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