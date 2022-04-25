https://ria.ru/20220425/tramp-1785399705.html

Суд обязал Трампа выплачивать по десять тысяч долларов ежедневно

Суд обязал Трампа выплачивать по десять тысяч долларов ежедневно - РИА Новости, 25.04.2022

Суд обязал Трампа выплачивать по десять тысяч долларов ежедневно

Суд Нью-Йорка в понедельник признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в неуважении к суду, сообщила генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T20:26

2022-04-25T20:26

2022-04-25T20:26

в мире

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Суд Нью-Йорка в понедельник признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в неуважении к суду, сообщила генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.Помимо этого, суд также обязал бывшего американского президента выплачивать по 10 тысяч долларов в сутки за отказ представить документы в рамках расследования предполагаемых преступлений его компании Trump Organization. Трамп будет выплачивать эту сумму до тех пор, пока не подчинится требованию суда."Сегодня справедливость восторжествовала. Наше расследование финансовых операций Дональда Трампа и Trump Organization будет продолжаться, поскольку никто не может быть выше закона", - прокомментировала Джеймс в своем аккаунте в Twitter.Расследование в отношении принадлежащей Трампу компании касается предполагаемого неправомерного манипулирования стоимостью различных активов в сфере недвижимости с целью получения более выгодных условий по кредитам и страховому покрытию, а также для уменьшения налоговой ставки.

https://ria.ru/20220425/ssha-1785167674.html

https://ria.ru/20220424/rukopozhatiya-1785136476.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, дональд трамп, сша