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Суд обязал Трампа выплачивать по десять тысяч долларов ежедневно - РИА Новости, 25.04.2022
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Суд обязал Трампа выплачивать по десять тысяч долларов ежедневно
Суд обязал Трампа выплачивать по десять тысяч долларов ежедневно - РИА Новости, 25.04.2022
Суд обязал Трампа выплачивать по десять тысяч долларов ежедневно
Суд Нью-Йорка в понедельник признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в неуважении к суду, сообщила генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T20:26
2022-04-25T20:26
в мире
дональд трамп
сша
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Суд Нью-Йорка в понедельник признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в неуважении к суду, сообщила генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.Помимо этого, суд также обязал бывшего американского президента выплачивать по 10 тысяч долларов в сутки за отказ представить документы в рамках расследования предполагаемых преступлений его компании Trump Organization. Трамп будет выплачивать эту сумму до тех пор, пока не подчинится требованию суда."Сегодня справедливость восторжествовала. Наше расследование финансовых операций Дональда Трампа и Trump Organization будет продолжаться, поскольку никто не может быть выше закона", - прокомментировала Джеймс в своем аккаунте в Twitter.Расследование в отношении принадлежащей Трампу компании касается предполагаемого неправомерного манипулирования стоимостью различных активов в сфере недвижимости с целью получения более выгодных условий по кредитам и страховому покрытию, а также для уменьшения налоговой ставки.
https://ria.ru/20220425/ssha-1785167674.html
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в мире, дональд трамп, сша
20:26 25.04.2022
 
Суд обязал Трампа выплачивать по десять тысяч долларов ежедневно

Суд обязал Трампа выплачивать по десять тысяч долларов ежедневно за неуважение к суду

© AP Photo / Joe MaioranaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / Joe Maiorana
Дональд Трамп
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Суд Нью-Йорка в понедельник признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в неуважении к суду, сообщила генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.
Помимо этого, суд также обязал бывшего американского президента выплачивать по 10 тысяч долларов в сутки за отказ представить документы в рамках расследования предполагаемых преступлений его компании Trump Organization. Трамп будет выплачивать эту сумму до тех пор, пока не подчинится требованию суда.
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"Сегодня справедливость восторжествовала. Наше расследование финансовых операций Дональда Трампа и Trump Organization будет продолжаться, поскольку никто не может быть выше закона", - прокомментировала Джеймс в своем аккаунте в Twitter.
Расследование в отношении принадлежащей Трампу компании касается предполагаемого неправомерного манипулирования стоимостью различных активов в сфере недвижимости с целью получения более выгодных условий по кредитам и страховому покрытию, а также для уменьшения налоговой ставки.
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