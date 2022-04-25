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Русская классика и новая драма – лучшие премьеры весны в московских театрах - РИА Новости, 25.04.2022
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Русская классика и новая драма – лучшие премьеры весны в московских театрах
Русская классика и новая драма – лучшие премьеры весны в московских театрах - РИА Новости, 25.04.2022
Русская классика и новая драма – лучшие премьеры весны в московских театрах
Режиссеры московских театров заново переосмысляют классические пьесы и берутся за новые тексты, написанные специально для них. РИА Новости выбрало лучшие... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:55
2022-04-25T13:14
культпоход
иосиф райхельгауз
андрей кончаловский
сергей газаров
школа драматического искусства
школа современной пьесы
театр сатиры (москва)
московский драматический театр имени а. с. пушкина
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Режиссеры московских театров заново переосмысляют классические пьесы и берутся за новые тексты, написанные специально для них. РИА Новости выбрало лучшие весенние премьеры на московских театральных подмостках."Слуга двух господ"Театр им. Пушкина, 6 маяНедавняя премьера – спектакль "Слуга двух господ. Russian edition" – очередной эксперимент режиссера Юрия Муравицкого, который на сей раз решил соединить итальянскую комедию дель арте и русский народный театр. В этом году исполняется 315 лет со дня рождения реформатора европейского театра драматурга Карло Гольдони. За прошедшие три века его пьесы не потеряли своей актуальности – персонажи по-прежнему узнаваемы, а сюжеты – увлекательны. Однако режиссер решил переосмыслить известный сюжет. Вместе с молодыми актерами театра Муравицкий попытался представить, какими могут быть современные скоморохи, и как они могут рассказать историю, якобы давно произошедшую в Венеции.Такой подход проявился не только в принципах актерской игры, но и в красочных костюмах, которые соединяют знакомые образы персонажей комедии дель арте и русское площадное искусство. Узорчатые рубахи, традиционные кафтаны и широкие платья сочетаются с современными кроссовками, в которые обуты актеры. Само пространство сцены, напротив, предельно минималистично: действие разворачивается на лаконичной круглой конструкции, обтянутой белоснежной тканью."Гроза. Апокриф"Школа драматического искусства, 26 апреля, 5 и 6 мая"Гроза" Островского – пожалуй, одна из самых популярных среди режиссеров пьес, новые постановки появляются в разных театрах постоянно, иногда по несколько раз за сезон. В Школе драматического искусства решили пригласить молодого режиссера Евгения Закирова, студента 5-го курса режиссерского факультета ГИТИСа. Закиров уже привлек к себе внимание яркими студенческими спектаклями, недавно он поработал и на знаменитой сцене МХТ им. Чехова – в театре вышла его премьера "Очень-очень-очень темная материя" Макдонаха. На сей раз режиссер старался найти новые смыслы в известном тексте Островского и представить непривычную трактовку. Название "Гроза. Апокриф" родилось в процессе репетиций, поясняет он."Островский для меня – это не XIX век и не скрипучие сапоги с самоварами, а какая-то глубинная человеческая драма, написанная с улыбкой и строгостью. Мы с командой артистов сочиняем спектакль по самой хрестоматийной русскоязычной пьесе и открываем в ней десятки современно звучащих тем", – говорит Закиров."Белая уточка"Театр им. Образцова, 12 маяКак известно, далеко не все кукольные спектакли предназначены для маленьких детей. Сказку "Белая уточка" автор идеи спектакля, художник и режиссер Борис Константинов называет славянским фолк-хоррором. Это страшная сказка о коварной ведьме, превратившей молодую княгиню в белую уточку. Сюжет выбран для разговора с подростками, которые перестают в какой-то момент ходить в "театр кукол для малышей". Автор использует все возможности театра – актеров, кукол и маски, трюковые декорации, костюмы и живую музыку.Спектакль наполнен фольклорными мотивами – здесь не только сюжет русской сказки, но и живая музыка, предметы крестьянского быта, костюмы."Неотъемлемая часть русской культуры – сказка "Белая уточка" – берет начало из глубины веков и для нас, создателей этого спектакля, становится источником творчества, любви к своим корням, природе и родному языку" – поясняет Константинов."Ангелы вышли покурить""Школа современной пьесы, 14 и 15 маяВ театре "Школа современной пьесы" играют премьеру – спектакль "Ангелы вышли покурить". Драматург Олег Маслов написал эту пьесу специально по заказу театра. По словам основателя театра и режиссера спектакля Иосифа Райхельгауза, автор пишет о сегодняшнем дне и о людях, которые нас окружают, – то есть о нас самих. Новая пьеса затрагивает вопросы веры и неверия, в этой постановке авторы говорят о вере современным театральным языком.В деревенском доме рядом с православным монастырем чудом найдена старинная икона, утраченная почти 300 лет назад. К месту сенсационной находки направляются толпы паломников. Хозяин дома, 50-летний атеист сопротивляется чуждому ему "мракобесию", однако и с ним самим начинают происходят невероятные вещи.Художница Виктория Севрюкова создала костюмы, которые, оставаясь современными, в то же время несут образный смысл: часть оказывается аутентичным одеянием монахини и митрополита. В ходе работы над спектаклем театр обратился за консультациями к священнослужителю, который не усмотрел в постановке ничего кощунственного, а напротив, заметил, что говорить о вере нужно и уместно."Укрощение строптивой"Театр им. Моссовета, 22 и 31 маяНа этой сцене уже идут три пьесы Чехова в постановке Андрея Кончаловского – спектакли показывают три вечера подряд, так что их можно рассматривать как своеобразный чеховский цикл. Теперь известный режиссер задумал трилогию по пьесам Шекспира, и первой ее частью стала комедия "Укрощение строптивой". На следующий сезон запланирована трагедия "Макбет" и позже – "Буря".Кончаловский говорит, что "Шекспир, будь то комедия, трагедия или фантазия, – это смесь небес и балагана, высокого и низкого, прекрасного и уродливого, чем собственно и является наша сегодняшняя жизнь". К "Укрощению строптивой" режиссер уже обращался в 2014 году, когда отмечалось 450-летие со дня рождения Шекспира. Тогда он ставил в театре Неаполя, следуя в спектакле традициям комедии дель арте. В московской версии постановки смешивается фарс, водевиль и эксцентрика."Дядя Жорж"Театр сатиры, 9 и 10 июняНовая постановка художественного руководителя театра Сергея Газарова основана на сюжетах двух знаменитых пьес Чехова "Леший" и "Дядя Ваня". Режиссер, объединив эти произведения, ставит настоящую комедию – острую и сатирическую. Над оформлением пространства работает известный сценограф Александр Боровский, музыку пишет композитор Алексей Айги.Июньская премьера "Дяди Жоржа" завершит театральную акцию "Весна премьер", которая объединила новые постановки на основной площадке театра и "Прогресс сцене".Среди премьер ­– "Балалайкин и Ко" по Салтыкову-Щедрину и пластический спектакль "Арбенин. Маскарад без слов" по пьесе Лермонтова. Все три премьеры представляют собой оригинальные режиссерские решения современного прочтения классических произведений. "Балалайкин и Ко" можно посмотреть 29 апреля, 12 и 26 мая, "Арбенин. Маскарад без слов" – 6 и 17 мая.
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культпоход, иосиф райхельгауз, андрей кончаловский, сергей газаров, школа драматического искусства, школа современной пьесы, театр сатиры (москва), московский драматический театр имени а. с. пушкина, театр кукол имени с. в. образцова
12:55 25.04.2022 (обновлено: 13:14 25.04.2022)
 

Русская классика и новая драма – лучшие премьеры весны в московских театрах

© Фото предоставлено пресс-службой театра им. Пушкина / Геворг АрутюнянСпектакль "Слуга двух господ"
Спектакль Слуга двух господ
© Фото предоставлено пресс-службой театра им. Пушкина / Геворг Арутюнян
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Режиссеры московских театров заново переосмысляют классические пьесы и берутся за новые тексты, написанные специально для них. РИА Новости выбрало лучшие весенние премьеры на московских театральных подмостках.

"Слуга двух господ"

Театр им. Пушкина, 6 мая
Недавняя премьера – спектакль "Слуга двух господ. Russian edition" – очередной эксперимент режиссера Юрия Муравицкого, который на сей раз решил соединить итальянскую комедию дель арте и русский народный театр. В этом году исполняется 315 лет со дня рождения реформатора европейского театра драматурга Карло Гольдони. За прошедшие три века его пьесы не потеряли своей актуальности – персонажи по-прежнему узнаваемы, а сюжеты – увлекательны. Однако режиссер решил переосмыслить известный сюжет. Вместе с молодыми актерами театра Муравицкий попытался представить, какими могут быть современные скоморохи, и как они могут рассказать историю, якобы давно произошедшую в Венеции.
© Фото предоставлено пресс-службой театра им. Пушкина / Геворг АрутюнянСпектакль "Слуга двух господ"
Спектакль Слуга двух господ
© Фото предоставлено пресс-службой театра им. Пушкина / Геворг Арутюнян
Спектакль "Слуга двух господ"
Такой подход проявился не только в принципах актерской игры, но и в красочных костюмах, которые соединяют знакомые образы персонажей комедии дель арте и русское площадное искусство. Узорчатые рубахи, традиционные кафтаны и широкие платья сочетаются с современными кроссовками, в которые обуты актеры. Само пространство сцены, напротив, предельно минималистично: действие разворачивается на лаконичной круглой конструкции, обтянутой белоснежной тканью.

"Гроза. Апокриф"

Школа драматического искусства, 26 апреля, 5 и 6 мая
"Гроза" Островского – пожалуй, одна из самых популярных среди режиссеров пьес, новые постановки появляются в разных театрах постоянно, иногда по несколько раз за сезон. В Школе драматического искусства решили пригласить молодого режиссера Евгения Закирова, студента 5-го курса режиссерского факультета ГИТИСа.

Кстати, нынешний, юбилейный 35-й сезон в театре проходит под знаком молодых режиссеров.

Закиров уже привлек к себе внимание яркими студенческими спектаклями, недавно он поработал и на знаменитой сцене МХТ им. Чехова – в театре вышла его премьера "Очень-очень-очень темная материя" Макдонаха. На сей раз режиссер старался найти новые смыслы в известном тексте Островского и представить непривычную трактовку. Название "Гроза. Апокриф" родилось в процессе репетиций, поясняет он.
© Фото предоставлено пресс-службой театра "Школа драматического искусства"Спектакль "Гроза. Апокриф"
Спектакль Гроза. Апокриф
© Фото предоставлено пресс-службой театра "Школа драматического искусства"
Спектакль "Гроза. Апокриф"
"Островский для меня – это не XIX век и не скрипучие сапоги с самоварами, а какая-то глубинная человеческая драма, написанная с улыбкой и строгостью. Мы с командой артистов сочиняем спектакль по самой хрестоматийной русскоязычной пьесе и открываем в ней десятки современно звучащих тем", – говорит Закиров.

"Белая уточка"

Театр им. Образцова, 12 мая
Как известно, далеко не все кукольные спектакли предназначены для маленьких детей. Сказку "Белая уточка" автор идеи спектакля, художник и режиссер Борис Константинов называет славянским фолк-хоррором. Это страшная сказка о коварной ведьме, превратившей молодую княгиню в белую уточку. Сюжет выбран для разговора с подростками, которые перестают в какой-то момент ходить в "театр кукол для малышей". Автор использует все возможности театра – актеров, кукол и маски, трюковые декорации, костюмы и живую музыку.
© Фото предоставлено пресс-службой Театра им. Образцова Спектакль "Белая уточка"
Спектакль Белая уточка
© Фото предоставлено пресс-службой Театра им. Образцова
Спектакль "Белая уточка"
Спектакль наполнен фольклорными мотивами – здесь не только сюжет русской сказки, но и живая музыка, предметы крестьянского быта, костюмы.
"Неотъемлемая часть русской культуры – сказка "Белая уточка" – берет начало из глубины веков и для нас, создателей этого спектакля, становится источником творчества, любви к своим корням, природе и родному языку" – поясняет Константинов.

"Ангелы вышли покурить"

"Школа современной пьесы, 14 и 15 мая
В театре "Школа современной пьесы" играют премьеру – спектакль "Ангелы вышли покурить". Драматург Олег Маслов написал эту пьесу специально по заказу театра. По словам основателя театра и режиссера спектакля Иосифа Райхельгауза, автор пишет о сегодняшнем дне и о людях, которые нас окружают, – то есть о нас самих. Новая пьеса затрагивает вопросы веры и неверия, в этой постановке авторы говорят о вере современным театральным языком.
Сцена из оперы Хованщина в музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 12:42
Без мехов и куполов: опера "Хованщина" на Большой ДмитровкеМузыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко возвращает на сцену свою "Хованщину" Мусоргского. Первые показы состоятся 13 и 14 апреля, и дальше это название будет фигурировать в афише театра.
В деревенском доме рядом с православным монастырем чудом найдена старинная икона, утраченная почти 300 лет назад. К месту сенсационной находки направляются толпы паломников. Хозяин дома, 50-летний атеист сопротивляется чуждому ему "мракобесию", однако и с ним самим начинают происходят невероятные вещи.

"Это одновременно деликатная тема и довольно опасный прием – как для верующих, чьи чувства мы совершенно не хотим задеть, так и для атеистов, которые, на самом деле, находятся в бесконечном поиске истины и вселенского закона", – объясняет Райхельгауз.

Художница Виктория Севрюкова создала костюмы, которые, оставаясь современными, в то же время несут образный смысл: часть оказывается аутентичным одеянием монахини и митрополита. В ходе работы над спектаклем театр обратился за консультациями к священнослужителю, который не усмотрел в постановке ничего кощунственного, а напротив, заметил, что говорить о вере нужно и уместно.

"Укрощение строптивой"

Театр им. Моссовета, 22 и 31 мая
На этой сцене уже идут три пьесы Чехова в постановке Андрея Кончаловского – спектакли показывают три вечера подряд, так что их можно рассматривать как своеобразный чеховский цикл. Теперь известный режиссер задумал трилогию по пьесам Шекспира, и первой ее частью стала комедия "Укрощение строптивой". На следующий сезон запланирована трагедия "Макбет" и позже – "Буря".
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктеры Алексей Розин в роли Петручио и Юлия Высоцкая в роли Катарины в сцене из спектакля "Укрощение строптивой" в театре им. Моссовета
Актеры Алексей Розин в роли Петручио и Юлия Высоцкая в роли Катарины в сцене из спектакля Укрощение строптивой в театре им. Моссовета - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актеры Алексей Розин в роли Петручио и Юлия Высоцкая в роли Катарины в сцене из спектакля "Укрощение строптивой" в театре им. Моссовета
Кончаловский говорит, что "Шекспир, будь то комедия, трагедия или фантазия, – это смесь небес и балагана, высокого и низкого, прекрасного и уродливого, чем собственно и является наша сегодняшняя жизнь". К "Укрощению строптивой" режиссер уже обращался в 2014 году, когда отмечалось 450-летие со дня рождения Шекспира. Тогда он ставил в театре Неаполя, следуя в спектакле традициям комедии дель арте. В московской версии постановки смешивается фарс, водевиль и эксцентрика.

"Дядя Жорж"

Театр сатиры, 9 и 10 июня
Новая постановка художественного руководителя театра Сергея Газарова основана на сюжетах двух знаменитых пьес Чехова "Леший" и "Дядя Ваня". Режиссер, объединив эти произведения, ставит настоящую комедию – острую и сатирическую.

Она о сегодняшнем культе безграничной любви человека к самому себе. Это ироничный взгляд на происходящее, заключенный в рамки гениального чеховского текста.

Над оформлением пространства работает известный сценограф Александр Боровский, музыку пишет композитор Алексей Айги.
© Фото предоставлено пресс-службой Театра сатирыРепетиция спектакля "Дядя Джордж"
Репетиция спектакля Дядя Джордж
© Фото предоставлено пресс-службой Театра сатиры
Репетиция спектакля "Дядя Джордж"
Июньская премьера "Дяди Жоржа" завершит театральную акцию "Весна премьер", которая объединила новые постановки на основной площадке театра и "Прогресс сцене".
Среди премьер ­– "Балалайкин и Ко" по Салтыкову-Щедрину и пластический спектакль "Арбенин. Маскарад без слов" по пьесе Лермонтова. Все три премьеры представляют собой оригинальные режиссерские решения современного прочтения классических произведений. "Балалайкин и Ко" можно посмотреть 29 апреля, 12 и 26 мая, "Арбенин. Маскарад без слов" – 6 и 17 мая.
 
КультпоходИосиф РайхельгаузАндрей КончаловскийСергей ГазаровШкола драматического искусстваШкола современной пьесыТеатр сатиры (Москва)Московский драматический театр имени А. С. ПушкинаТеатр кукол имени С. В. Образцова
 
 
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