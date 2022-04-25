https://ria.ru/20220425/teatrobzor-1785294888.html

Русская классика и новая драма – лучшие премьеры весны в московских театрах

Русская классика и новая драма – лучшие премьеры весны в московских театрах - РИА Новости, 25.04.2022

Русская классика и новая драма – лучшие премьеры весны в московских театрах

Режиссеры московских театров заново переосмысляют классические пьесы и берутся за новые тексты, написанные специально для них. РИА Новости выбрало лучшие... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:55

2022-04-25T12:55

2022-04-25T13:14

культпоход

иосиф райхельгауз

андрей кончаловский

сергей газаров

школа драматического искусства

школа современной пьесы

театр сатиры (москва)

московский драматический театр имени а. с. пушкина

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Режиссеры московских театров заново переосмысляют классические пьесы и берутся за новые тексты, написанные специально для них. РИА Новости выбрало лучшие весенние премьеры на московских театральных подмостках."Слуга двух господ"Театр им. Пушкина, 6 маяНедавняя премьера – спектакль "Слуга двух господ. Russian edition" – очередной эксперимент режиссера Юрия Муравицкого, который на сей раз решил соединить итальянскую комедию дель арте и русский народный театр. В этом году исполняется 315 лет со дня рождения реформатора европейского театра драматурга Карло Гольдони. За прошедшие три века его пьесы не потеряли своей актуальности – персонажи по-прежнему узнаваемы, а сюжеты – увлекательны. Однако режиссер решил переосмыслить известный сюжет. Вместе с молодыми актерами театра Муравицкий попытался представить, какими могут быть современные скоморохи, и как они могут рассказать историю, якобы давно произошедшую в Венеции.Такой подход проявился не только в принципах актерской игры, но и в красочных костюмах, которые соединяют знакомые образы персонажей комедии дель арте и русское площадное искусство. Узорчатые рубахи, традиционные кафтаны и широкие платья сочетаются с современными кроссовками, в которые обуты актеры. Само пространство сцены, напротив, предельно минималистично: действие разворачивается на лаконичной круглой конструкции, обтянутой белоснежной тканью."Гроза. Апокриф"Школа драматического искусства, 26 апреля, 5 и 6 мая"Гроза" Островского – пожалуй, одна из самых популярных среди режиссеров пьес, новые постановки появляются в разных театрах постоянно, иногда по несколько раз за сезон. В Школе драматического искусства решили пригласить молодого режиссера Евгения Закирова, студента 5-го курса режиссерского факультета ГИТИСа. Закиров уже привлек к себе внимание яркими студенческими спектаклями, недавно он поработал и на знаменитой сцене МХТ им. Чехова – в театре вышла его премьера "Очень-очень-очень темная материя" Макдонаха. На сей раз режиссер старался найти новые смыслы в известном тексте Островского и представить непривычную трактовку. Название "Гроза. Апокриф" родилось в процессе репетиций, поясняет он."Островский для меня – это не XIX век и не скрипучие сапоги с самоварами, а какая-то глубинная человеческая драма, написанная с улыбкой и строгостью. Мы с командой артистов сочиняем спектакль по самой хрестоматийной русскоязычной пьесе и открываем в ней десятки современно звучащих тем", – говорит Закиров."Белая уточка"Театр им. Образцова, 12 маяКак известно, далеко не все кукольные спектакли предназначены для маленьких детей. Сказку "Белая уточка" автор идеи спектакля, художник и режиссер Борис Константинов называет славянским фолк-хоррором. Это страшная сказка о коварной ведьме, превратившей молодую княгиню в белую уточку. Сюжет выбран для разговора с подростками, которые перестают в какой-то момент ходить в "театр кукол для малышей". Автор использует все возможности театра – актеров, кукол и маски, трюковые декорации, костюмы и живую музыку.Спектакль наполнен фольклорными мотивами – здесь не только сюжет русской сказки, но и живая музыка, предметы крестьянского быта, костюмы."Неотъемлемая часть русской культуры – сказка "Белая уточка" – берет начало из глубины веков и для нас, создателей этого спектакля, становится источником творчества, любви к своим корням, природе и родному языку" – поясняет Константинов."Ангелы вышли покурить""Школа современной пьесы, 14 и 15 маяВ театре "Школа современной пьесы" играют премьеру – спектакль "Ангелы вышли покурить". Драматург Олег Маслов написал эту пьесу специально по заказу театра. По словам основателя театра и режиссера спектакля Иосифа Райхельгауза, автор пишет о сегодняшнем дне и о людях, которые нас окружают, – то есть о нас самих. Новая пьеса затрагивает вопросы веры и неверия, в этой постановке авторы говорят о вере современным театральным языком.В деревенском доме рядом с православным монастырем чудом найдена старинная икона, утраченная почти 300 лет назад. К месту сенсационной находки направляются толпы паломников. Хозяин дома, 50-летний атеист сопротивляется чуждому ему "мракобесию", однако и с ним самим начинают происходят невероятные вещи.Художница Виктория Севрюкова создала костюмы, которые, оставаясь современными, в то же время несут образный смысл: часть оказывается аутентичным одеянием монахини и митрополита. В ходе работы над спектаклем театр обратился за консультациями к священнослужителю, который не усмотрел в постановке ничего кощунственного, а напротив, заметил, что говорить о вере нужно и уместно."Укрощение строптивой"Театр им. Моссовета, 22 и 31 маяНа этой сцене уже идут три пьесы Чехова в постановке Андрея Кончаловского – спектакли показывают три вечера подряд, так что их можно рассматривать как своеобразный чеховский цикл. Теперь известный режиссер задумал трилогию по пьесам Шекспира, и первой ее частью стала комедия "Укрощение строптивой". На следующий сезон запланирована трагедия "Макбет" и позже – "Буря".Кончаловский говорит, что "Шекспир, будь то комедия, трагедия или фантазия, – это смесь небес и балагана, высокого и низкого, прекрасного и уродливого, чем собственно и является наша сегодняшняя жизнь". К "Укрощению строптивой" режиссер уже обращался в 2014 году, когда отмечалось 450-летие со дня рождения Шекспира. Тогда он ставил в театре Неаполя, следуя в спектакле традициям комедии дель арте. В московской версии постановки смешивается фарс, водевиль и эксцентрика."Дядя Жорж"Театр сатиры, 9 и 10 июняНовая постановка художественного руководителя театра Сергея Газарова основана на сюжетах двух знаменитых пьес Чехова "Леший" и "Дядя Ваня". Режиссер, объединив эти произведения, ставит настоящую комедию – острую и сатирическую. Над оформлением пространства работает известный сценограф Александр Боровский, музыку пишет композитор Алексей Айги.Июньская премьера "Дяди Жоржа" завершит театральную акцию "Весна премьер", которая объединила новые постановки на основной площадке театра и "Прогресс сцене".Среди премьер ­– "Балалайкин и Ко" по Салтыкову-Щедрину и пластический спектакль "Арбенин. Маскарад без слов" по пьесе Лермонтова. Все три премьеры представляют собой оригинальные режиссерские решения современного прочтения классических произведений. "Балалайкин и Ко" можно посмотреть 29 апреля, 12 и 26 мая, "Арбенин. Маскарад без слов" – 6 и 17 мая.

https://ria.ru/20220405/khovanshina-1780888536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культпоход, иосиф райхельгауз, андрей кончаловский, сергей газаров, школа драматического искусства, школа современной пьесы, театр сатиры (москва), московский драматический театр имени а. с. пушкина, театр кукол имени с. в. образцова