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В Германии оборонный концерн подал заявку на поставку Украине 88 танков - РИА Новости, 25.04.2022
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В Германии оборонный концерн подал заявку на поставку Украине 88 танков
В Германии оборонный концерн подал заявку на поставку Украине 88 танков - РИА Новости, 25.04.2022
В Германии оборонный концерн подал заявку на поставку Украине 88 танков
Германский оборонный концерн Rheinmetall направил заявку правительству ФРГ на одобрение поставки Украине 88 танков Leopard 1A5, сообщает издание Welt со ссылкой РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T21:42
2022-04-25T21:42
в мире
германия
украина
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БЕРЛИН, 25 апр - РИА Новости. Германский оборонный концерн Rheinmetall направил заявку правительству ФРГ на одобрение поставки Украине 88 танков Leopard 1A5, сообщает издание Welt со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.По данным издания, соответствующая заявка поступила правительству ФРГ в конце прошлой недели. Стоимость ранее использовавшихся танков Leopard 1A5 составляет около 115 миллионов евро. Предложение о передаче танков поступило Киеву 14 апреля, первые поставки концерн готов осуществить "в течение нескольких недель": первые 22 танка - через шесть-восемь недель, остальные 66 будут передаваться постепенно до конца 2023 года.Также предлагается поставить 3,5 тысячи единиц боеприпасов, а также предоставить соответствующее обучение в Германии для 32 украинских военных.Ранее издание сообщило, что концерн Rheinmetall направил официальную заявку правительству ФРГ на одобрение продажи Украине 100 БМП типа Marder, к ним прилагается 1,5 миллиона единиц боеприпасов. Еще ранее глава концерна Армин Паппергер заявил газете Handelsblatt, что Rheinmetall готов поставить Киеву до 50 танков Leopard 1, а также до 60 БМП типа Marder.При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц на прошлой неделе заявил, что возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера практически исчерпаны, власти Германии работают с оборонными концернами страны для дальнейших поставок.
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в мире, германия, украина
21:42 25.04.2022
 
В Германии оборонный концерн подал заявку на поставку Украине 88 танков

В Германии оборонный концерн подал заявку на поставку Украине 88 танков Leopard

© AP Photo / Michael SohnНемецкий военный танк Leopard
Немецкий военный танк Leopard - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Немецкий военный танк Leopard. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 апр - РИА Новости. Германский оборонный концерн Rheinmetall направил заявку правительству ФРГ на одобрение поставки Украине 88 танков Leopard 1A5, сообщает издание Welt со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
По данным издания, соответствующая заявка поступила правительству ФРГ в конце прошлой недели. Стоимость ранее использовавшихся танков Leopard 1A5 составляет около 115 миллионов евро. Предложение о передаче танков поступило Киеву 14 апреля, первые поставки концерн готов осуществить "в течение нескольких недель": первые 22 танка - через шесть-восемь недель, остальные 66 будут передаваться постепенно до конца 2023 года.
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Также предлагается поставить 3,5 тысячи единиц боеприпасов, а также предоставить соответствующее обучение в Германии для 32 украинских военных.
Ранее издание сообщило, что концерн Rheinmetall направил официальную заявку правительству ФРГ на одобрение продажи Украине 100 БМП типа Marder, к ним прилагается 1,5 миллиона единиц боеприпасов. Еще ранее глава концерна Армин Паппергер заявил газете Handelsblatt, что Rheinmetall готов поставить Киеву до 50 танков Leopard 1, а также до 60 БМП типа Marder.
При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц на прошлой неделе заявил, что возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера практически исчерпаны, власти Германии работают с оборонными концернами страны для дальнейших поставок.
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