В Германии оборонный концерн подал заявку на поставку Украине 88 танков
В Германии оборонный концерн подал заявку на поставку Украине 88 танков Leopard
© AP Photo / Michael SohnНемецкий военный танк Leopard
© AP Photo / Michael Sohn
Немецкий военный танк Leopard. Архивное фото
БЕРЛИН, 25 апр - РИА Новости. Германский оборонный концерн Rheinmetall направил заявку правительству ФРГ на одобрение поставки Украине 88 танков Leopard 1A5, сообщает издание Welt со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
По данным издания, соответствующая заявка поступила правительству ФРГ в конце прошлой недели. Стоимость ранее использовавшихся танков Leopard 1A5 составляет около 115 миллионов евро. Предложение о передаче танков поступило Киеву 14 апреля, первые поставки концерн готов осуществить "в течение нескольких недель": первые 22 танка - через шесть-восемь недель, остальные 66 будут передаваться постепенно до конца 2023 года.
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Также предлагается поставить 3,5 тысячи единиц боеприпасов, а также предоставить соответствующее обучение в Германии для 32 украинских военных.
Ранее издание сообщило, что концерн Rheinmetall направил официальную заявку правительству ФРГ на одобрение продажи Украине 100 БМП типа Marder, к ним прилагается 1,5 миллиона единиц боеприпасов. Еще ранее глава концерна Армин Паппергер заявил газете Handelsblatt, что Rheinmetall готов поставить Киеву до 50 танков Leopard 1, а также до 60 БМП типа Marder.
При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц на прошлой неделе заявил, что возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера практически исчерпаны, власти Германии работают с оборонными концернами страны для дальнейших поставок.
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