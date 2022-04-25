https://ria.ru/20220425/syr-1785326356.html

Фирма в Латвии переименует сыр "Российский" в "Тильзитер", сообщили СМИ

Фирма в Латвии переименует сыр "Российский" в "Тильзитер", сообщили СМИ - РИА Новости, 25.04.2022

Фирма в Латвии переименует сыр "Российский" в "Тильзитер", сообщили СМИ

Латышский производитель продуктов питания Cesvaines piens на фоне ситуации на Украине решил переименовать "Российский" сыр в "Тильзитер", сообщает портал... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T15:04

2022-04-25T15:04

2022-04-25T22:07

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Латышский производитель продуктов питания Cesvaines piens на фоне ситуации на Украине решил переименовать "Российский" сыр в "Тильзитер", сообщает портал lsm.lv.По словам исполнительного директора компании Агриса Скварновича, фирма давно хотела сменить название продукции, но начало спецоперации России на Украине "положило конец любым сомнениям".Как отмечает портал, большинство латвийских компаний, производящих молочные продукты, называют "Тильзитер" "Российским". В компании утверждают, что в Советском Союзе "Российский" сыр производился по рецепту "Тильзитера". Несмотря на смену названия, способ приготовления останется прежним.Среди сыров Cesvaines piens "Российский" — самый востребованный. Основными рынками экспорта для компании являются Украина, Израиль, Польша, Финляндия и другие. Россия в перечень этих стран не входит.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220321/arla-1779339222.html

https://ria.ru/20220405/ukraina-1781888563.html

https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, россия, донбасс, продукты, латвия