15:04 25.04.2022 (обновлено: 22:07 25.04.2022)
Фирма в Латвии переименует сыр "Российский" в "Тильзитер", сообщили СМИ
lsm.lv: латышская фирма Cesvaines piens переименует сыр "Российский" в "Тильзитер"
© Фото : предоставлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского краяСыр
© Фото : предоставлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края
Сыр. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Латышский производитель продуктов питания Cesvaines piens на фоне ситуации на Украине решил переименовать "Российский" сыр в "Тильзитер", сообщает портал lsm.lv.
Как отмечает портал, большинство латвийских компаний, производящих молочные продукты, называют "Тильзитер" "Российским". В компании утверждают, что в Советском Союзе "Российский" сыр производился по рецепту "Тильзитера". Несмотря на смену названия, способ приготовления останется прежним.
Среди сыров Cesvaines piens "Российский" — самый востребованный. Основными рынками экспорта для компании являются Украина, Израиль, Польша, Финляндия и другие. Россия в перечень этих стран не входит.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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