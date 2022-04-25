https://ria.ru/20220425/svyaz-1785242102.html

СМИ: операторы хотят сохранить вышки связи на территории учебных заведений

СМИ: операторы хотят сохранить вышки связи на территории учебных заведений - РИА Новости, 25.04.2022

СМИ: операторы хотят сохранить вышки связи на территории учебных заведений

Российские операторы связи попросили Минцифры и Роспотребнадзор исключить из санитарно-эпидемиологических требований ограничение на размещение базовых станций... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T08:54

2022-04-25T08:54

2022-04-25T08:54

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мтс

российская академия наук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150919/01/1509190160_0:200:2932:1849_1920x0_80_0_0_e6da4102d9fa96a81b033de90bbd8c10.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости/Прайм. Российские операторы связи попросили Минцифры и Роспотребнадзор исключить из санитарно-эпидемиологических требований ограничение на размещение базовых станций на территории образовательных учреждений и организаций отдыха детей и молодежи, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.Предложение вошло в перечень мер, которые операторы предлагают рассмотреть в рамках антикризисной поддержки отрасли.Норма СанПин, запрещающая размещение базовых станций на территории образовательных учреждений, действует с 2010 года для школ и детских садов. В 2021 году она распространилась на вузы и колледжи, а Роспотребнадзор, по словам собеседника издания, в конце прошлого года начал проводить проверки и требовать демонтировать станции. Регулятор считает, что нарушение требований чревато серьезными рисками для здоровья учащихся.Но операторы и Минцифры утверждают, что базовые станции безопасны. Их демонтаж, по оценке экспертов, обойдется каждой компании более чем в 2 миллиарда рублей.В Tele2 газете сказали, что запрет Роспотребнадзора на размещение базовых станций на территории образовательных учреждений нелогичен, поскольку инфраструктура связи не создает угрозы жизни и здоровью. В качестве доказательства компания приводит заключения, выданные самим Роспотребнадзором. В МТС считают, что требование демонтировать базовые станции ухудшает качество связи и негативно отражается на отрасли.В Минцифры говорят, что совместно с операторами, подведомственным НИИ радио и Российской академией наук прорабатывают вопрос обоснованности запрета на установку базовых станций рядом с учебными заведениями: "Совместно с Роспотребнадзором провели сверку установленных базовых станций. По объектам получены заключения о соответствии установленным уровням излучения, которые самые жесткие в мире. Вышки связи абсолютно безопасны для здоровья".Но изменения в СанПин утверждаются главным санитарным врачом, поэтому Минцифры может дать только рекомендацию по этому поводу, отметил собеседник газеты на телеком-рынке.

https://ria.ru/20220423/svyaz-1785062793.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220424/svyaz-1785185380.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мтс, российская академия наук