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СМИ: операторы хотят сохранить вышки связи на территории учебных заведений - РИА Новости, 25.04.2022
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СМИ: операторы хотят сохранить вышки связи на территории учебных заведений
СМИ: операторы хотят сохранить вышки связи на территории учебных заведений - РИА Новости, 25.04.2022
СМИ: операторы хотят сохранить вышки связи на территории учебных заведений
Российские операторы связи попросили Минцифры и Роспотребнадзор исключить из санитарно-эпидемиологических требований ограничение на размещение базовых станций... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T08:54
2022-04-25T08:54
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мтс
российская академия наук
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости/Прайм. Российские операторы связи попросили Минцифры и Роспотребнадзор исключить из санитарно-эпидемиологических требований ограничение на размещение базовых станций на территории образовательных учреждений и организаций отдыха детей и молодежи, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.Предложение вошло в перечень мер, которые операторы предлагают рассмотреть в рамках антикризисной поддержки отрасли.Норма СанПин, запрещающая размещение базовых станций на территории образовательных учреждений, действует с 2010 года для школ и детских садов. В 2021 году она распространилась на вузы и колледжи, а Роспотребнадзор, по словам собеседника издания, в конце прошлого года начал проводить проверки и требовать демонтировать станции. Регулятор считает, что нарушение требований чревато серьезными рисками для здоровья учащихся.Но операторы и Минцифры утверждают, что базовые станции безопасны. Их демонтаж, по оценке экспертов, обойдется каждой компании более чем в 2 миллиарда рублей.В Tele2 газете сказали, что запрет Роспотребнадзора на размещение базовых станций на территории образовательных учреждений нелогичен, поскольку инфраструктура связи не создает угрозы жизни и здоровью. В качестве доказательства компания приводит заключения, выданные самим Роспотребнадзором. В МТС считают, что требование демонтировать базовые станции ухудшает качество связи и негативно отражается на отрасли.В Минцифры говорят, что совместно с операторами, подведомственным НИИ радио и Российской академией наук прорабатывают вопрос обоснованности запрета на установку базовых станций рядом с учебными заведениями: "Совместно с Роспотребнадзором провели сверку установленных базовых станций. По объектам получены заключения о соответствии установленным уровням излучения, которые самые жесткие в мире. Вышки связи абсолютно безопасны для здоровья".Но изменения в СанПин утверждаются главным санитарным врачом, поэтому Минцифры может дать только рекомендацию по этому поводу, отметил собеседник газеты на телеком-рынке.
https://ria.ru/20220423/svyaz-1785062793.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мтс, российская академия наук
08:54 25.04.2022
 
СМИ: операторы хотят сохранить вышки связи на территории учебных заведений

"Ъ": операторы хотят сохранить вышки связи на территории учебных заведений

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВышка мобильной связи
Вышка мобильной связи - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости/Прайм. Российские операторы связи попросили Минцифры и Роспотребнадзор исключить из санитарно-эпидемиологических требований ограничение на размещение базовых станций на территории образовательных учреждений и организаций отдыха детей и молодежи, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.
Предложение вошло в перечень мер, которые операторы предлагают рассмотреть в рамках антикризисной поддержки отрасли.
Норма СанПин, запрещающая размещение базовых станций на территории образовательных учреждений, действует с 2010 года для школ и детских садов. В 2021 году она распространилась на вузы и колледжи, а Роспотребнадзор, по словам собеседника издания, в конце прошлого года начал проводить проверки и требовать демонтировать станции. Регулятор считает, что нарушение требований чревато серьезными рисками для здоровья учащихся.
Но операторы и Минцифры утверждают, что базовые станции безопасны. Их демонтаж, по оценке экспертов, обойдется каждой компании более чем в 2 миллиарда рублей.
В Tele2 газете сказали, что запрет Роспотребнадзора на размещение базовых станций на территории образовательных учреждений нелогичен, поскольку инфраструктура связи не создает угрозы жизни и здоровью. В качестве доказательства компания приводит заключения, выданные самим Роспотребнадзором. В МТС считают, что требование демонтировать базовые станции ухудшает качество связи и негативно отражается на отрасли.
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В Минцифры говорят, что совместно с операторами, подведомственным НИИ радио и Российской академией наук прорабатывают вопрос обоснованности запрета на установку базовых станций рядом с учебными заведениями: "Совместно с Роспотребнадзором провели сверку установленных базовых станций. По объектам получены заключения о соответствии установленным уровням излучения, которые самые жесткие в мире. Вышки связи абсолютно безопасны для здоровья".
Но изменения в СанПин утверждаются главным санитарным врачом, поэтому Минцифры может дать только рекомендацию по этому поводу, отметил собеседник газеты на телеком-рынке.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МТСРоссийская академия наук
 
 
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