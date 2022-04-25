https://ria.ru/20220425/sudy-1785322406.html
В Удмуртии неизвестный "заминировал" суды, потребовав 75 тысяч рублей
В Удмуртии неизвестный "заминировал" суды, потребовав 75 тысяч рублей - РИА Новости, 25.04.2022
В Удмуртии неизвестный "заминировал" суды, потребовав 75 тысяч рублей
Неизвестный сообщил о "минировании" ряда судов Удмуртии с требованием перечислить ему 75 тысяч рублей, люди были эвакуированы, сообщает объединенная... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:45
2022-04-25T14:45
2022-04-25T14:45
происшествия
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
воткинский район
ложные сообщения о минировании зданий
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УФА, 25 апр – РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" ряда судов Удмуртии с требованием перечислить ему 75 тысяч рублей, люди были эвакуированы, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.В пресс-службе привели пример письма, которые получили суды: в них автор требует перевести на его страницу в соцсети 75 тысяч рублей."Такие письма получили сегодня все районные суды Ижевска, а также суды Балезинского, Завьяловского, Можгинского и Воткинского районов. Посетители и сотрудники судов эвакуированы. После того, как здания проверят, суды возобновят работу", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в настоящий момент здания Октябрьского и Индустриального районных судов Ижевска проверены, взрывные устройства не обнаружены. Учреждения приступили к работе.
https://ria.ru/20220422/khabarovsk-1784834205.html
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
воткинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, удмуртская республика (удмуртия), ижевск, воткинский район, ложные сообщения о минировании зданий
В Удмуртии неизвестный "заминировал" суды, потребовав 75 тысяч рублей
В Удмуртии неизвестный "заминировал" суды с требованием перевести ему 75 тысяч рублей