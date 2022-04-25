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В Удмуртии неизвестный "заминировал" суды, потребовав 75 тысяч рублей - РИА Новости, 25.04.2022
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В Удмуртии неизвестный "заминировал" суды, потребовав 75 тысяч рублей
В Удмуртии неизвестный "заминировал" суды, потребовав 75 тысяч рублей - РИА Новости, 25.04.2022
В Удмуртии неизвестный "заминировал" суды, потребовав 75 тысяч рублей
Неизвестный сообщил о "минировании" ряда судов Удмуртии с требованием перечислить ему 75 тысяч рублей, люди были эвакуированы, сообщает объединенная... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:45
2022-04-25T14:45
происшествия
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
воткинский район
ложные сообщения о минировании зданий
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УФА, 25 апр – РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" ряда судов Удмуртии с требованием перечислить ему 75 тысяч рублей, люди были эвакуированы, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.В пресс-службе привели пример письма, которые получили суды: в них автор требует перевести на его страницу в соцсети 75 тысяч рублей."Такие письма получили сегодня все районные суды Ижевска, а также суды Балезинского, Завьяловского, Можгинского и Воткинского районов. Посетители и сотрудники судов эвакуированы. После того, как здания проверят, суды возобновят работу", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в настоящий момент здания Октябрьского и Индустриального районных судов Ижевска проверены, взрывные устройства не обнаружены. Учреждения приступили к работе.
https://ria.ru/20220422/khabarovsk-1784834205.html
удмуртская республика (удмуртия)
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происшествия, удмуртская республика (удмуртия), ижевск, воткинский район, ложные сообщения о минировании зданий
14:45 25.04.2022
 
В Удмуртии неизвестный "заминировал" суды, потребовав 75 тысяч рублей

В Удмуртии неизвестный "заминировал" суды с требованием перевести ему 75 тысяч рублей

© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в фотобанкСапер
Сапер - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Константин Морозов
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УФА, 25 апр – РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" ряда судов Удмуртии с требованием перечислить ему 75 тысяч рублей, люди были эвакуированы, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
В пресс-службе привели пример письма, которые получили суды: в них автор требует перевести на его страницу в соцсети 75 тысяч рублей.
Полиция - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 06:46
Законодательную думу Хабаровского края эвакуировали из-за "минирования"
"Такие письма получили сегодня все районные суды Ижевска, а также суды Балезинского, Завьяловского, Можгинского и Воткинского районов. Посетители и сотрудники судов эвакуированы. После того, как здания проверят, суды возобновят работу", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в настоящий момент здания Октябрьского и Индустриального районных судов Ижевска проверены, взрывные устройства не обнаружены. Учреждения приступили к работе.
 
ПроисшествияУдмуртская Республика (Удмуртия)ИжевскВоткинский районЛожные сообщения о минировании зданий
 
 
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