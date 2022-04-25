https://ria.ru/20220425/sudy-1785322406.html

В Удмуртии неизвестный "заминировал" суды, потребовав 75 тысяч рублей

В Удмуртии неизвестный "заминировал" суды, потребовав 75 тысяч рублей - РИА Новости, 25.04.2022

В Удмуртии неизвестный "заминировал" суды, потребовав 75 тысяч рублей

Неизвестный сообщил о "минировании" ряда судов Удмуртии с требованием перечислить ему 75 тысяч рублей, люди были эвакуированы, сообщает объединенная... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T14:45

2022-04-25T14:45

2022-04-25T14:45

происшествия

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

воткинский район

ложные сообщения о минировании зданий

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УФА, 25 апр – РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" ряда судов Удмуртии с требованием перечислить ему 75 тысяч рублей, люди были эвакуированы, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.В пресс-службе привели пример письма, которые получили суды: в них автор требует перевести на его страницу в соцсети 75 тысяч рублей."Такие письма получили сегодня все районные суды Ижевска, а также суды Балезинского, Завьяловского, Можгинского и Воткинского районов. Посетители и сотрудники судов эвакуированы. После того, как здания проверят, суды возобновят работу", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в настоящий момент здания Октябрьского и Индустриального районных судов Ижевска проверены, взрывные устройства не обнаружены. Учреждения приступили к работе.

https://ria.ru/20220422/khabarovsk-1784834205.html

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

воткинский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, удмуртская республика (удмуртия), ижевск, воткинский район, ложные сообщения о минировании зданий