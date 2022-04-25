https://ria.ru/20220425/sudbischi-1785242954.html

Годовщина открытия в Судбищах. Первые результаты, которые изменили историю

Годовщина открытия в Судбищах. Первые результаты, которые изменили историю - РИА Новости, 25.04.2022

Годовщина открытия в Судбищах. Первые результаты, которые изменили историю

Год назад, в апреле 2021 года, дайверы и археологи обнаружили в Орловской области уникальный памятник — место Судбищенского сражения 4-5 июля 1555 года... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T09:27

2022-04-25T09:27

2022-04-25T11:59

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Год назад, в апреле 2021 года, дайверы и археологи обнаружили в Орловской области уникальный памятник — место Судбищенского сражения 4-5 июля 1555 года. Открытие, проясняющее одну из страниц русской военной истории, по мнению специалистов, имеет огромную научную ценность и большое культурное значение.По результатам первого сезона полевых работ на месте битвы археологи обнаружили около 2800 находок, среди которых монеты, наконечники стрел, пули, ядра, элементы оружия, брони и снаряжения, а также множество других артефактов середины XVI века."Наши краеведы давно занимались темой битвы, но нам все говорили: "А где артефакты?". И вот спустя 26 лет после того, как в селе Судбищи был установлен памятник, случилось это событие, интересное, уверен, для всей России", — отметил глава Новодеревеньковского района Орловской области Сергей Медведев.Площадь памятника, по словам археологов, сегодня составляет уже около двух квадратных километров. Пока что ученые точно установили место финального эпизода битвы — поле и лесистый овраг на берегу реки Любовши, неподалеку от места ее впадения в реку Гоголь.По словам ученых, других полей позднесредневековых битв такой сохранности не найдено не только в России, но и во всей Восточной Европе. Эта уникальная находка прольет свет на историю военного дела XVI века и позволит усовершенствовать археологические методы работы со столь масштабными памятниками, уверены специалисты."Геофизические работы, которые мы провели, выявили аномалии под землей, в частности рядом с камнем, фигурировавшим в легенде о битве. С этими аномалиями мы будем работать в следующем году, продолжатся сборы и поиск в округе", — сообщил руководитель Сейминско-Суджинской археологической экспедиции Института археологии РАН Олег Радюш.Обнаруженные артефакты после тщательного анализа станут экспонатами музейно-образовательного комплекса, создание которого уже утверждено Министерством культуры России. Также на месте битвы будет открыт мемориал в память о подвиге русских войск.

https://sn.ria.ru/20211102/arkheologiya-1757361329.html

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социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, общество, орловская область, россия, история, археология