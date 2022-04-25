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Годовщина открытия в Судбищах. Первые результаты, которые изменили историю - РИА Новости, 25.04.2022
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Наука
https://ria.ru/20220425/sudbischi-1785242954.html
Годовщина открытия в Судбищах. Первые результаты, которые изменили историю
Годовщина открытия в Судбищах. Первые результаты, которые изменили историю - РИА Новости, 25.04.2022
Годовщина открытия в Судбищах. Первые результаты, которые изменили историю
Год назад, в апреле 2021 года, дайверы и археологи обнаружили в Орловской области уникальный памятник — место Судбищенского сражения 4-5 июля 1555 года... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T09:27
2022-04-25T11:59
наука
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россия
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Год назад, в апреле 2021 года, дайверы и археологи обнаружили в Орловской области уникальный памятник — место Судбищенского сражения 4-5 июля 1555 года. Открытие, проясняющее одну из страниц русской военной истории, по мнению специалистов, имеет огромную научную ценность и большое культурное значение.По результатам первого сезона полевых работ на месте битвы археологи обнаружили около 2800 находок, среди которых монеты, наконечники стрел, пули, ядра, элементы оружия, брони и снаряжения, а также множество других артефактов середины XVI века."Наши краеведы давно занимались темой битвы, но нам все говорили: "А где артефакты?". И вот спустя 26 лет после того, как в селе Судбищи был установлен памятник, случилось это событие, интересное, уверен, для всей России", — отметил глава Новодеревеньковского района Орловской области Сергей Медведев.Площадь памятника, по словам археологов, сегодня составляет уже около двух квадратных километров. Пока что ученые точно установили место финального эпизода битвы — поле и лесистый овраг на берегу реки Любовши, неподалеку от места ее впадения в реку Гоголь.По словам ученых, других полей позднесредневековых битв такой сохранности не найдено не только в России, но и во всей Восточной Европе. Эта уникальная находка прольет свет на историю военного дела XVI века и позволит усовершенствовать археологические методы работы со столь масштабными памятниками, уверены специалисты."Геофизические работы, которые мы провели, выявили аномалии под землей, в частности рядом с камнем, фигурировавшим в легенде о битве. С этими аномалиями мы будем работать в следующем году, продолжатся сборы и поиск в округе", — сообщил руководитель Сейминско-Суджинской археологической экспедиции Института археологии РАН Олег Радюш.Обнаруженные артефакты после тщательного анализа станут экспонатами музейно-образовательного комплекса, создание которого уже утверждено Министерством культуры России. Также на месте битвы будет открыт мемориал в память о подвиге русских войск.
https://sn.ria.ru/20211102/arkheologiya-1757361329.html
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социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, общество, орловская область, россия, история, археология
09:27 25.04.2022 (обновлено: 11:59 25.04.2022)
 

Годовщина открытия в Судбищах. Первые результаты, которые изменили историю

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОвраг неподалеку от села Судбищи в Орловской области, где были найдены исторические артефакты
Овраг неподалеку от села Судбищи в Орловской области, где были найдены исторические артефакты - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Год назад, в апреле 2021 года, дайверы и археологи обнаружили в Орловской области уникальный памятник — место Судбищенского сражения 4-5 июля 1555 года. Открытие, проясняющее одну из страниц русской военной истории, по мнению специалистов, имеет огромную научную ценность и большое культурное значение.
По результатам первого сезона полевых работ на месте битвы археологи обнаружили около 2800 находок, среди которых монеты, наконечники стрел, пули, ядра, элементы оружия, брони и снаряжения, а также множество других артефактов середины XVI века.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Научный сотрудник отдела археологии Института Археологии РАН Олег Радюш (в центре) общается с журналистами неподалеку от села Судбищи в Орловской области. Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Шереметева и войском крымского хана Девлет Гирея.

Научный сотрудник отдела археологии Института Археологии РАН Олег Радюш общается с журналистами неподалеку от села Судбищи в Орловской области
1 из 4

Научный сотрудник отдела археологии Института Археологии РАН Олег Радюш (в центре) общается с журналистами неподалеку от села Судбищи в Орловской области. Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Шереметева и войском крымского хана Девлет Гирея.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Памятная стела неподалеку от села Судбищи в Орловской области. Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Шереметева и войском крымского хана Девлет Гирея.

Памятная стела неподалеку от села Судбищи в Орловской области
2 из 4

Памятная стела неподалеку от села Судбищи в Орловской области. Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Шереметева и войском крымского хана Девлет Гирея.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Часовня Покрова Пресвятой Богородицы и памятный камень в селе Судбищи в Орловской области. Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Шереметева и войском крымского хана Девлет Гирея.

Часовня Покрова Пресвятой Богородицы и памятный камень в селе Судбищи в Орловской области
3 из 4

Часовня Покрова Пресвятой Богородицы и памятный камень в селе Судбищи в Орловской области. Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Шереметева и войском крымского хана Девлет Гирея.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Судбищи. Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Шереметева и войском крымского хана Девлет Гирея.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Судбищи
4 из 4

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Судбищи. Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Шереметева и войском крымского хана Девлет Гирея.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 4

Научный сотрудник отдела археологии Института Археологии РАН Олег Радюш (в центре) общается с журналистами неподалеку от села Судбищи в Орловской области. Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Шереметева и войском крымского хана Девлет Гирея.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
2 из 4

Памятная стела неподалеку от села Судбищи в Орловской области. Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Шереметева и войском крымского хана Девлет Гирея.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 4

Часовня Покрова Пресвятой Богородицы и памятный камень в селе Судбищи в Орловской области. Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Шереметева и войском крымского хана Девлет Гирея.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
4 из 4

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Судбищи. Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Шереметева и войском крымского хана Девлет Гирея.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
"Наши краеведы давно занимались темой битвы, но нам все говорили: "А где артефакты?". И вот спустя 26 лет после того, как в селе Судбищи был установлен памятник, случилось это событие, интересное, уверен, для всей России", — отметил глава Новодеревеньковского района Орловской области Сергей Медведев.
Площадь памятника, по словам археологов, сегодня составляет уже около двух квадратных километров. Пока что ученые точно установили место финального эпизода битвы — поле и лесистый овраг на берегу реки Любовши, неподалеку от места ее впадения в реку Гоголь.

"В научной литературе были упоминания о том, что местные жители находили наконечники в реке Гоголь, поэтому мы решили проверить ее. До сих пор помню немую сцену, когда мы показали археологам первые несколько десятков наконечников стрел и одно копье, поднятые нами со дна", — рассказал один из авторов открытия, координатор проекта 1xpedition Сергей Куликов.

По словам ученых, других полей позднесредневековых битв такой сохранности не найдено не только в России, но и во всей Восточной Европе. Эта уникальная находка прольет свет на историю военного дела XVI века и позволит усовершенствовать археологические методы работы со столь масштабными памятниками, уверены специалисты.
"Геофизические работы, которые мы провели, выявили аномалии под землей, в частности рядом с камнем, фигурировавшим в легенде о битве. С этими аномалиями мы будем работать в следующем году, продолжатся сборы и поиск в округе", — сообщил руководитель Сейминско-Суджинской археологической экспедиции Института археологии РАН Олег Радюш.
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Обнаруженные артефакты после тщательного анализа станут экспонатами музейно-образовательного комплекса, создание которого уже утверждено Министерством культуры России. Также на месте битвы будет открыт мемориал в память о подвиге русских войск.
 
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