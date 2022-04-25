Годовщина открытия в Судбищах. Первые результаты, которые изменили историю

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Год назад, в апреле 2021 года, дайверы и археологи обнаружили в Орловской области уникальный памятник — место Судбищенского сражения 4-5 июля 1555 года. Открытие, проясняющее одну из страниц русской военной истории, по мнению специалистов, имеет огромную научную ценность и большое культурное значение.По результатам первого сезона полевых работ на месте битвы археологи обнаружили около 2800 находок, среди которых монеты, наконечники стрел, пули, ядра, элементы оружия, брони и снаряжения, а также множество других артефактов середины XVI века."Наши краеведы давно занимались темой битвы, но нам все говорили: "А где артефакты?". И вот спустя 26 лет после того, как в селе Судбищи был установлен памятник, случилось это событие, интересное, уверен, для всей России", — отметил глава Новодеревеньковского района Орловской области Сергей Медведев.Площадь памятника, по словам археологов, сегодня составляет уже около двух квадратных километров. Пока что ученые точно установили место финального эпизода битвы — поле и лесистый овраг на берегу реки Любовши, неподалеку от места ее впадения в реку Гоголь.По словам ученых, других полей позднесредневековых битв такой сохранности не найдено не только в России, но и во всей Восточной Европе. Эта уникальная находка прольет свет на историю военного дела XVI века и позволит усовершенствовать археологические методы работы со столь масштабными памятниками, уверены специалисты."Геофизические работы, которые мы провели, выявили аномалии под землей, в частности рядом с камнем, фигурировавшим в легенде о битве. С этими аномалиями мы будем работать в следующем году, продолжатся сборы и поиск в округе", — сообщил руководитель Сейминско-Суджинской археологической экспедиции Института археологии РАН Олег Радюш.Обнаруженные артефакты после тщательного анализа станут экспонатами музейно-образовательного комплекса, создание которого уже утверждено Министерством культуры России. Также на месте битвы будет открыт мемориал в память о подвиге русских войск.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Год назад, в апреле 2021 года, дайверы и археологи обнаружили в Орловской области уникальный памятник — место Судбищенского сражения 4-5 июля 1555 года. Открытие, проясняющее одну из страниц русской военной истории, по мнению специалистов, имеет огромную научную ценность и большое культурное значение.
По результатам первого сезона полевых работ на месте битвы археологи обнаружили около 2800 находок, среди которых монеты, наконечники стрел, пули, ядра, элементы оружия, брони и снаряжения, а также множество других артефактов середины XVI века.
Научный сотрудник отдела археологии Института Археологии РАН Олег Радюш (в центре) общается с журналистами неподалеку от села Судбищи в Орловской области. Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Шереметева и войском крымского хана Девлет Гирея.
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Научный сотрудник отдела археологии Института Археологии РАН Олег Радюш (в центре) общается с журналистами неподалеку от села Судбищи в Орловской области. Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Шереметева и войском крымского хана Девлет Гирея.
Памятная стела неподалеку от села Судбищи в Орловской области. Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Шереметева и войском крымского хана Девлет Гирея.
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Памятная стела неподалеку от села Судбищи в Орловской области. Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Шереметева и войском крымского хана Девлет Гирея.
Часовня Покрова Пресвятой Богородицы и памятный камень в селе Судбищи в Орловской области. Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Шереметева и войском крымского хана Девлет Гирея.
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Часовня Покрова Пресвятой Богородицы и памятный камень в селе Судбищи в Орловской области. Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Шереметева и войском крымского хана Девлет Гирея.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Судбищи. Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Шереметева и войском крымского хана Девлет Гирея.
4 из 4
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Судбищи. Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Шереметева и войском крымского хана Девлет Гирея.
Научный сотрудник отдела археологии Института Археологии РАН Олег Радюш (в центре) общается с журналистами неподалеку от села Судбищи в Орловской области. Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Шереметева и войском крымского хана Девлет Гирея.
Памятная стела неподалеку от села Судбищи в Орловской области. Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Шереметева и войском крымского хана Девлет Гирея.
Часовня Покрова Пресвятой Богородицы и памятный камень в селе Судбищи в Орловской области. Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Шереметева и войском крымского хана Девлет Гирея.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Судбищи. Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Шереметева и войском крымского хана Девлет Гирея.
"Наши краеведы давно занимались темой битвы, но нам все говорили: "А где артефакты?". И вот спустя 26 лет после того, как в селе Судбищи был установлен памятник, случилось это событие, интересное, уверен, для всей России", — отметил глава Новодеревеньковского района Орловской области Сергей Медведев.
Площадь памятника, по словам археологов, сегодня составляет уже около двух квадратных километров. Пока что ученые точно установили место финального эпизода битвы — поле и лесистый овраг на берегу реки Любовши, неподалеку от места ее впадения в реку Гоголь.
"В научной литературе были упоминания о том, что местные жители находили наконечники в реке Гоголь, поэтому мы решили проверить ее. До сих пор помню немую сцену, когда мы показали археологам первые несколько десятков наконечников стрел и одно копье, поднятые нами со дна", — рассказал один из авторов открытия, координатор проекта 1xpedition Сергей Куликов.
По словам ученых, других полей позднесредневековых битв такой сохранности не найдено не только в России, но и во всей Восточной Европе. Эта уникальная находка прольет свет на историю военного дела XVI века и позволит усовершенствовать археологические методы работы со столь масштабными памятниками, уверены специалисты.
"Геофизические работы, которые мы провели, выявили аномалии под землей, в частности рядом с камнем, фигурировавшим в легенде о битве. С этими аномалиями мы будем работать в следующем году, продолжатся сборы и поиск в округе", — сообщил руководитель Сейминско-Суджинской археологической экспедиции Института археологии РАН Олег Радюш.
Обнаруженные артефакты после тщательного анализа станут экспонатами музейно-образовательного комплекса, создание которого уже утверждено Министерством культуры России. Также на месте битвы будет открыт мемориал в память о подвиге русских войск.
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