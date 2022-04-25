https://ria.ru/20220425/subsidii-1785358100.html

В МО запустили программу субсидирования части процентной ставки по кредиту

В МО запустили программу субсидирования части процентной ставки по кредиту - РИА Новости, 25.04.2022

В МО запустили программу субсидирования части процентной ставки по кредиту

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства обсудил запуск двух новых программ поддержки малого и среднего... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:16

2022-04-25T17:16

2022-04-25T17:16

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства обсудил запуск двух новых программ поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. Одна из программ касается субсидирования части процентной ставки по кредиту. Об этом сообщил телеканал "360". По этой программе компании производственных отраслей смогут взять кредит от пяти до 100 миллионов рублей сроком до трех лет. Максимальная ставка не будет превышать 10% и 9% для отдаленных территорий. Также компании, которые будут реализовывать импортозамещение, смогут получить кредит в 10 аккредитованных банках по ставке 5,5 и 4% годовых."Что важно? Предпринимателю не нужно сначала, например, уплачивать повышенную процентную ставку, а потом обращаться к нам за субсидией. У нас уже автоматически заключены все соглашения с банками. Предприниматель сразу платит пониженную процентную ставку", – уточнила зампред регионального правительства Екатерина Зиновьева.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)