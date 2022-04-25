Рейтинг@Mail.ru
В МО запустили программу субсидирования части процентной ставки по кредиту - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220425/subsidii-1785358100.html
В МО запустили программу субсидирования части процентной ставки по кредиту
В МО запустили программу субсидирования части процентной ставки по кредиту - РИА Новости, 25.04.2022
В МО запустили программу субсидирования части процентной ставки по кредиту
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства обсудил запуск двух новых программ поддержки малого и среднего... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:16
2022-04-25T17:16
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785356331_0:71:2000:1196_1920x0_80_0_0_f1de971827aec856cccd77858951b858.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства обсудил запуск двух новых программ поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. Одна из программ касается субсидирования части процентной ставки по кредиту. Об этом сообщил телеканал "360". По этой программе компании производственных отраслей смогут взять кредит от пяти до 100 миллионов рублей сроком до трех лет. Максимальная ставка не будет превышать 10% и 9% для отдаленных территорий. Также компании, которые будут реализовывать импортозамещение, смогут получить кредит в 10 аккредитованных банках по ставке 5,5 и 4% годовых."Что важно? Предпринимателю не нужно сначала, например, уплачивать повышенную процентную ставку, а потом обращаться к нам за субсидией. У нас уже автоматически заключены все соглашения с банками. Предприниматель сразу платит пониженную процентную ставку", – уточнила зампред регионального правительства Екатерина Зиновьева.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785356331_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_67d1135c2b791edae2bc0752f5adb92c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
17:16 25.04.2022
 

В МО запустили программу субсидирования части процентной ставки по кредиту

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевДеньги в кассовом аппарате
Деньги в кассовом аппарате - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства обсудил запуск двух новых программ поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. Одна из программ касается субсидирования части процентной ставки по кредиту. Об этом сообщил телеканал "360".

По этой программе компании производственных отраслей смогут взять кредит от пяти до 100 миллионов рублей сроком до трех лет. Максимальная ставка не будет превышать 10% и 9% для отдаленных территорий. Также компании, которые будут реализовывать импортозамещение, смогут получить кредит в 10 аккредитованных банках по ставке 5,5 и 4% годовых.
"Что важно? Предпринимателю не нужно сначала, например, уплачивать повышенную процентную ставку, а потом обращаться к нам за субсидией. У нас уже автоматически заключены все соглашения с банками. Предприниматель сразу платит пониженную процентную ставку", – уточнила зампред регионального правительства Екатерина Зиновьева.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала