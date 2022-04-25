https://ria.ru/20220425/subsidii-1785274908.html

Правительство скорректирует правила предоставления субсидий для аграриев

Правительство скорректирует правила предоставления субсидий для аграриев - РИА Новости, 25.04.2022

Правительство скорректирует правила предоставления субсидий для аграриев

Правительство РФ корректирует правила предоставления субсидий аграриям, теперь поддержкой государства смогут воспользоваться не только малый и средний бизнес,... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T11:30

2022-04-25T11:30

2022-04-25T11:30

россия

экономика

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правительство РФ корректирует правила предоставления субсидий аграриям, теперь поддержкой государства смогут воспользоваться не только малый и средний бизнес, но и владельцы личных подсобных хозяйств, также государство увеличит объем поддержки на строительство и модернизацию хранилищ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.Во время совещания Мишустин сообщил, что по производству овощей Россия обеспечивает себя на 87%, при этом имеет потенциал для роста, а по производству картофеля по итогам прошлого года Россия обеспечила себя более чем на 90%."В то же время рентабельность производства овощей ниже других культур. Чтобы помочь агробизнесу, правительство корректирует правила предоставления субсидий регионам. Работа будет идти в рамках государственной программы по сельскому хозяйству. На поддержку государственную может рассчитывать не только малый и средний бизнес, но и владельцы личных подсобных хозяйств", - сказал Мишустин.Частично компенсировать расходы за счет субсидий смогут те аграрии, которые внедряют новые технологии в свое производство. Обновленные правила начнут действовать с 2023 года."Новые возможности появятся и у агробизнеса, который строит или модернизирует хранилища для овощей. Цены на материалы и оборудование выросли, что осложняет завершение работы в срок. Поэтому повысим уровень возмещения их затрат на эти цели до 25% фактической стоимости", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20220421/importozameschenie-1784737677.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, правительство рф, михаил мишустин