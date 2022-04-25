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СМИ: полиция открыла стрельбу по автомобилю в Париже, есть погибшие - РИА Новости, 25.04.2022
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СМИ: полиция открыла стрельбу по автомобилю в Париже, есть погибшие
СМИ: полиция открыла стрельбу по автомобилю в Париже, есть погибшие - РИА Новости, 25.04.2022
СМИ: полиция открыла стрельбу по автомобилю в Париже, есть погибшие
Полиция в Париже открыла стрельбу по автомобилю за отказ подчиниться требованию остановиться для проверки, в результате два человека погибли, передает портал... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T01:59
2022-04-25T02:45
в мире
франция
париж
выборы президента франции — 2022
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ПАРИЖ, 25 апр — РИА Новости. Полиция в Париже открыла стрельбу по автомобилю за отказ подчиниться требованию остановиться для проверки, в результате два человека погибли, передает портал Actu17.Инцидент произошел в районе Пон-Нёф в ночь на понедельник.По данным портала, в автомобиле находились три человека.В результате стрельбы двое человек погибли, третий получил ранение в руку, его госпитализировали.
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в мире, франция, париж, выборы президента франции — 2022
01:59 25.04.2022 (обновлено: 02:45 25.04.2022)
 
СМИ: полиция открыла стрельбу по автомобилю в Париже, есть погибшие

Actu17: в Париже полиция открыла стрельбу по автомобилю с людьми, погибли два человека

Полиция в Париже
Полиция в Париже
Полиция в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 апр — РИА Новости. Полиция в Париже открыла стрельбу по автомобилю за отказ подчиниться требованию остановиться для проверки, в результате два человека погибли, передает портал Actu17.
Инцидент произошел в районе Пон-Нёф в ночь на понедельник.
По данным портала, в автомобиле находились три человека.
В результате стрельбы двое человек погибли, третий получил ранение в руку, его госпитализировали.
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В миреФранцияПарижВыборы президента Франции — 2022
 
 
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