https://ria.ru/20220425/strelba-1785231931.html

СМИ: полиция открыла стрельбу по автомобилю в Париже, есть погибшие

СМИ: полиция открыла стрельбу по автомобилю в Париже, есть погибшие - РИА Новости, 25.04.2022

СМИ: полиция открыла стрельбу по автомобилю в Париже, есть погибшие

Полиция в Париже открыла стрельбу по автомобилю за отказ подчиниться требованию остановиться для проверки, в результате два человека погибли, передает портал... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T01:59

2022-04-25T01:59

2022-04-25T02:45

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выборы президента франции — 2022

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ПАРИЖ, 25 апр — РИА Новости. Полиция в Париже открыла стрельбу по автомобилю за отказ подчиниться требованию остановиться для проверки, в результате два человека погибли, передает портал Actu17.Инцидент произошел в районе Пон-Нёф в ночь на понедельник.По данным портала, в автомобиле находились три человека.В результате стрельбы двое человек погибли, третий получил ранение в руку, его госпитализировали.

https://ria.ru/20180428/1519639714.html

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в мире, франция, париж, выборы президента франции — 2022