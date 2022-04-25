Рейтинг@Mail.ru
Проблем с обслуживанием SSJ100 не будет, заявил Мантуров - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220425/ssj100-1785397202.html
Проблем с обслуживанием SSJ100 не будет, заявил Мантуров
Проблем с обслуживанием SSJ100 не будет, заявил Мантуров - РИА Новости, 25.04.2022
Проблем с обслуживанием SSJ100 не будет, заявил Мантуров
Проблем с обслуживанием отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в текущем году не будет: сформирован достаточный запас комплектующих, система... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T20:02
2022-04-25T20:02
экономика
sukhoi superjet
технологии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
авиация
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155794/90/1557949082_0:39:1247:740_1920x0_80_0_0_fe086e15a285b91087c00076b4edd36e.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Проблем с обслуживанием отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в текущем году не будет: сформирован достаточный запас комплектующих, система ремонта налажена, сообщал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия 24"."Что касается этого года, здесь проблем мы не видим, имея в виду достаточный запас расходных агрегатов, компонентов, которые используются при техническом обслуживании и при выходе из строя каких-то агрегатов. Во-первых, уже налажена система ремонта, мы эксплуатируем самолет с 2011 года, поэтому наработали опыт", - сказал он, отвечая на вопрос об обслуживании SSJ100.Мантуров подчеркнул, что на сегодняшний день дефицита по запасным частям нет."Что касается авиакомпаний, которые сегодня активно используют, большинство авиакомпаний уже давно встроились в общую систему послепродажного обслуживания. Но у некоторых, если, допустим, не хватает средств, и списывать это на то, что недостаточно запчастей - я бы не стал", - добавил министр.На фоне санкций иностранные компании прекратили поставки комплектующих для SSJ100, также заморожены авансовые платежи по ним.Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году.
https://ria.ru/20220418/superjet-1784123523.html
https://ria.ru/20220414/ssj100-1783439281.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155794/90/1557949082_26:0:1189:872_1920x0_80_0_0_0216fd8fe0ba80b16558a158c0edad10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, sukhoi superjet, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, авиация, россия
20:02 25.04.2022
 
Проблем с обслуживанием SSJ100 не будет, заявил Мантуров

Глава Минпромторга Мантуров: проблем с обслуживанием SSJ100 в 2022 году не будет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100 - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Проблем с обслуживанием отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в текущем году не будет: сформирован достаточный запас комплектующих, система ремонта налажена, сообщал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия 24".
"Что касается этого года, здесь проблем мы не видим, имея в виду достаточный запас расходных агрегатов, компонентов, которые используются при техническом обслуживании и при выходе из строя каких-то агрегатов. Во-первых, уже налажена система ремонта, мы эксплуатируем самолет с 2011 года, поэтому наработали опыт", - сказал он, отвечая на вопрос об обслуживании SSJ100.
Лайнер Sukhoi Superjet 100 Магнитогорск авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 15:21
"Ростех" опроверг информацию о риске остановки эксплуатации SSJ100
Мантуров подчеркнул, что на сегодняшний день дефицита по запасным частям нет.
"Что касается авиакомпаний, которые сегодня активно используют, большинство авиакомпаний уже давно встроились в общую систему послепродажного обслуживания. Но у некоторых, если, допустим, не хватает средств, и списывать это на то, что недостаточно запчастей - я бы не стал", - добавил министр.
На фоне санкций иностранные компании прекратили поставки комплектующих для SSJ100, также заморожены авансовые платежи по ним.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году.
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 04:37Хабаровский край
SSJ100 начнут собирать из отечественных комплектующих, заявил Дегтярев
 
ЭкономикаSukhoi SuperjetТехнологииМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровАвиацияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала