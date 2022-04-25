https://ria.ru/20220425/ssj100-1785397202.html

Проблем с обслуживанием SSJ100 не будет, заявил Мантуров

Проблем с обслуживанием SSJ100 не будет, заявил Мантуров - РИА Новости, 25.04.2022

Проблем с обслуживанием SSJ100 не будет, заявил Мантуров

Проблем с обслуживанием отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в текущем году не будет: сформирован достаточный запас комплектующих, система... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T20:02

2022-04-25T20:02

2022-04-25T20:02

экономика

sukhoi superjet

технологии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

авиация

россия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Проблем с обслуживанием отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в текущем году не будет: сформирован достаточный запас комплектующих, система ремонта налажена, сообщал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия 24"."Что касается этого года, здесь проблем мы не видим, имея в виду достаточный запас расходных агрегатов, компонентов, которые используются при техническом обслуживании и при выходе из строя каких-то агрегатов. Во-первых, уже налажена система ремонта, мы эксплуатируем самолет с 2011 года, поэтому наработали опыт", - сказал он, отвечая на вопрос об обслуживании SSJ100.Мантуров подчеркнул, что на сегодняшний день дефицита по запасным частям нет."Что касается авиакомпаний, которые сегодня активно используют, большинство авиакомпаний уже давно встроились в общую систему послепродажного обслуживания. Но у некоторых, если, допустим, не хватает средств, и списывать это на то, что недостаточно запчастей - я бы не стал", - добавил министр.На фоне санкций иностранные компании прекратили поставки комплектующих для SSJ100, также заморожены авансовые платежи по ним.Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году.

https://ria.ru/20220418/superjet-1784123523.html

https://ria.ru/20220414/ssj100-1783439281.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, sukhoi superjet, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, авиация, россия