https://ria.ru/20220425/ssha-1785299473.html

Россия хочет стабилизации отношений с США, заявил посол в Вашингтоне

Россия хочет стабилизации отношений с США, заявил посол в Вашингтоне - РИА Новости, 25.04.2022

Россия хочет стабилизации отношений с США, заявил посол в Вашингтоне

Россия хочет стабилизации и развития отношений с США, потенциал есть, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T13:02

2022-04-25T13:02

2022-04-25T13:27

в мире

анатолий антонов

россия

сша

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия хочет стабилизации и развития отношений с США, потенциал есть, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."...Чтобы российско-американские отношения не только стабилизировались, что мы сейчас хотим, не только бы разрушались, а они бы развивались. Потенциал для этого есть. Много очень проблем без участия России и США вместе решить невозможно - нераспространение оружия массового уничтожения, COVID, космос, климат, Артика", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что для реализации потенциала необходима политическая воля.

https://ria.ru/20220425/ssha-1785256374.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, анатолий антонов, россия, сша