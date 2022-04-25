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Россия хочет стабилизации отношений с США, заявил посол в Вашингтоне - РИА Новости, 25.04.2022
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Россия хочет стабилизации отношений с США, заявил посол в Вашингтоне
Россия хочет стабилизации отношений с США, заявил посол в Вашингтоне - РИА Новости, 25.04.2022
Россия хочет стабилизации отношений с США, заявил посол в Вашингтоне
Россия хочет стабилизации и развития отношений с США, потенциал есть, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:02
2022-04-25T13:27
в мире
анатолий антонов
россия
сша
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия хочет стабилизации и развития отношений с США, потенциал есть, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."...Чтобы российско-американские отношения не только стабилизировались, что мы сейчас хотим, не только бы разрушались, а они бы развивались. Потенциал для этого есть. Много очень проблем без участия России и США вместе решить невозможно - нераспространение оружия массового уничтожения, COVID, космос, климат, Артика", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что для реализации потенциала необходима политическая воля.
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в мире, анатолий антонов, россия, сша
13:02 25.04.2022 (обновлено: 13:27 25.04.2022)
 
Россия хочет стабилизации отношений с США, заявил посол в Вашингтоне

Посол в Вашингтоне Антонов: Россия хочет стабилизации отношений с США, потенциал есть

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия хочет стабилизации и развития отношений с США, потенциал есть, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"...Чтобы российско-американские отношения не только стабилизировались, что мы сейчас хотим, не только бы разрушались, а они бы развивались. Потенциал для этого есть. Много очень проблем без участия России и США вместе решить невозможно - нераспространение оружия массового уничтожения, COVID, космос, климат, Артика", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
Он подчеркнул, что для реализации потенциала необходима политическая воля.
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