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США не вернут России отнятую дипломатическую собственность, считает Антонов - РИА Новости, 25.04.2022
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США не вернут России отнятую дипломатическую собственность, считает Антонов
США не вернут России отнятую дипломатическую собственность, считает Антонов - РИА Новости, 25.04.2022
США не вернут России отнятую дипломатическую собственность, считает Антонов
США не вернут России отнятую дипломатическую собственность, уверен посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:57
2022-04-25T16:26
сша
россия
вашингтон
анатолий антонов
в мире
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. США не вернут России отнятую дипломатическую собственность, уверен посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Однозначно вам скажу, я твердо убежден, что нам ничего не вернут", — сказал посол в эфире телеканала "Россия 24", комментируя перспективы возвращения России дипломатической собственности.Анатолий Антонов также заявил, что США по сути совершили кражу у России, заблокировав счета."Вы не упомянули те огромные средства, которые заморожены в американских банках. Я откровенно скажу: я так считаю, что их просто у нас украли", — сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
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сша, россия, вашингтон, анатолий антонов, в мире
12:57 25.04.2022 (обновлено: 16:26 25.04.2022)
 
США не вернут России отнятую дипломатическую собственность, считает Антонов

Посол в Вашингтоне Антонов: США не вернут России отнятую дипломатическую собственность

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. США не вернут России отнятую дипломатическую собственность, уверен посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Однозначно вам скажу, я твердо убежден, что нам ничего не вернут", — сказал посол в эфире телеканала "Россия 24", комментируя перспективы возвращения России дипломатической собственности.
Анатолий Антонов также заявил, что США по сути совершили кражу у России, заблокировав счета.
"Вы не упомянули те огромные средства, которые заморожены в американских банках. Я откровенно скажу: я так считаю, что их просто у нас украли", — сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 12:47
Посол России в США сообщил, что его письма в Госдеп не доходят адресатам
 
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