https://ria.ru/20220425/ssha-1785297872.html

США не вернут России отнятую дипломатическую собственность, считает Антонов

США не вернут России отнятую дипломатическую собственность, считает Антонов - РИА Новости, 25.04.2022

США не вернут России отнятую дипломатическую собственность, считает Антонов

США не вернут России отнятую дипломатическую собственность, уверен посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:57

2022-04-25T12:57

2022-04-25T16:26

сша

россия

вашингтон

анатолий антонов

в мире

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. США не вернут России отнятую дипломатическую собственность, уверен посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Однозначно вам скажу, я твердо убежден, что нам ничего не вернут", — сказал посол в эфире телеканала "Россия 24", комментируя перспективы возвращения России дипломатической собственности.Анатолий Антонов также заявил, что США по сути совершили кражу у России, заблокировав счета."Вы не упомянули те огромные средства, которые заморожены в американских банках. Я откровенно скажу: я так считаю, что их просто у нас украли", — сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220425/ssha-1785295521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, россия, вашингтон, анатолий антонов, в мире