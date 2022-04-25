https://ria.ru/20220425/ssha-1785297872.html
США не вернут России отнятую дипломатическую собственность, считает Антонов
США не вернут России отнятую дипломатическую собственность, считает Антонов - РИА Новости, 25.04.2022
США не вернут России отнятую дипломатическую собственность, считает Антонов
США не вернут России отнятую дипломатическую собственность, уверен посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:57
2022-04-25T12:57
2022-04-25T16:26
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. США не вернут России отнятую дипломатическую собственность, уверен посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Однозначно вам скажу, я твердо убежден, что нам ничего не вернут", — сказал посол в эфире телеканала "Россия 24", комментируя перспективы возвращения России дипломатической собственности.Анатолий Антонов также заявил, что США по сути совершили кражу у России, заблокировав счета."Вы не упомянули те огромные средства, которые заморожены в американских банках. Я откровенно скажу: я так считаю, что их просто у нас украли", — сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, вашингтон, анатолий антонов, в мире
12:57 25.04.2022 (обновлено: 16:26 25.04.2022)
США не вернут России отнятую дипломатическую собственность, считает Антонов
Посол в Вашингтоне Антонов: США не вернут России отнятую дипломатическую собственность